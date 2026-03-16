Giá cà phê hôm nay (16/3) giảm mạnh, trong tuần qua, xuống còn 89.700 - 90.700 đồng/kg, mức thấp nhất gần 3 tháng, do nông dân bán ra nhiều hơn. Trong khi đó, giá tiêu giảm trở lại sau giai đoạn tăng trước đó.

Giá cà phê giảm mạnh

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, thị trường cà phê trong nước ghi nhận đợt giảm mạnh tại các tỉnh Tây Nguyên, khu vực sản xuất cà phê lớn nhất cả nước.

Theo khảo sát, giá cà phê hiện dao động trong khoảng 89.700 - 90.700 đồng/kg, giảm khoảng 6.000 - 6.600 đồng/kg so với tuần trước, tương đương mức giảm 6,2 - 6,9%. Đây cũng là mức giá thấp nhất được ghi nhận kể từ cuối tháng 12/2025.

Trong đó, Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi giá cà phê giảm 6.600 đồng/kg, xuống còn 89.700 đồng/kg. Tại Đắk Nông, giá cà phê giảm khoảng 6.000 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 90.700 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cũng giảm 6.000 đồng/kg, hiện dao động quanh mức 90.500 đồng/kg.

Theo các thương nhân, việc nông dân bắt đầu bán ra nhiều hơn trong bối cảnh lo ngại giá có thể tiếp tục giảm đã góp phần khiến thị trường điều chỉnh mạnh trong tuần qua.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê cũng giảm đáng kể trong tuần qua, đặc biệt là dòng Robusta. Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 đóng cửa tuần ở mức 3.455 USD/tấn, giảm 8,4% (317 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng giảm 8,3% (307 USD/tấn), xuống còn 3.372 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 2,8% (8,2 US cent/pound), còn 285,15 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 3,1% (9,1 US cent/pound), xuống mức 279,4 US cent/pound.

Giá tiêu giảm nhẹ

Khảo sát thị trường sáng 16/3 cho thấy, giá hồ tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm trong nước đã quay đầu giảm trở lại sau giai đoạn tăng trước đó.

Hiện giá tiêu tại các địa phương dao động trong khoảng 142.500 - 144.500 đồng/kg, giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với ngày hôm trước. Nếu tính chung cả tuần qua, giá tiêu trong nước đã giảm khoảng 1.500 - 2.000 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông đều ghi nhận mức giảm khoảng 2.000 đồng/kg trong tuần qua, hiện giao dịch quanh mức 144.500 đồng/kg. Gia Lai cũng giảm 2.000 đồng/kg, đưa giá tiêu tại địa phương này xuống còn 142.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) giảm khoảng 1.500 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 143.500 đồng/kg. Một số địa phương khác duy trì mức giá quanh 143.000 - 144.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu xuất khẩu trong tuần qua có sự phân hóa giữa các quốc gia sản xuất lớn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia tăng 61 USD/tấn so với tuần trước, lên mức 7.014 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 cũng tăng khoảng 50 USD/tấn, hiện được chào bán ở mức 6.100 USD/tấn. Ngược lại, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam giảm khoảng 100 USD/tấn trong tuần qua, xuống còn khoảng 6.300 - 6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l. Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia tiếp tục giữ ổn định ở mức 9.100 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia tăng nhẹ khoảng 25 USD/tấn trong tuần qua, lên mức 9.287 USD/tấn.

Trái lại, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam giảm 100 USD/tấn, còn khoảng 9.050 USD/tấn, trong khi Malaysia vẫn giữ ổn định ở mức 12.100 USD/tấn./.