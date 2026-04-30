Ngày 30/4: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt khởi sắc do được hỗ trợ bởi giá dầu leo thang và dòng tiền đầu cơ.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan, tăng 0,5% (0,4 Baht) lên mức 81,2 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 1,07% (4,1 Yên) lên mức 387,9 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 0,97% (165 Nhân dân tệ) lên mức 17.150 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5 ở mức giảm nhẹ 0,2% xuống còn 212,3 US cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng phiên thứ 5 liên tiếp khi nguồn cung thắt chặt giữ giá cao su vật chất ở mức cao, trong khi giá dầu đi lên tiếp tục củng cố tâm lý tích cực của thị trường.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 10 trên Sở Giao dịch Osaka (OSE) tăng 6,5 Yên, tương đương 1,62%, lên 407 Yên/kg (khoảng 2,55 USD/kg).

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 180 Nhân dân tệ, tương đương 1,55% lên 17.395 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.545,25 USD/tấn). Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien giao tháng 6 tăng 1,95% lên 15.925 Nhân dân tệ/tấn.

Ở thị trường vật chất, giá cao su tấm hun khói tiêu chuẩn xuất khẩu (RSS3) và cao su khối của Thái Lan lần lượt tăng 1,33% và 1,49%.

Giá cao su trong nước

Trong nước, thị trường cao su tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Các doanh nghiệp lớn giữ nguyên mức giá thu mua, phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước trong khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.