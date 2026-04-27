Ngày 27/4: Giá cao su thế giới giảm, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay giảm tại Trung Quốc và biến động trái chiều ở Nhật Bản.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su thế giới trái chiều giữa các kỳ hạn giao hàng. Theo đó, giá cao su RSS3 trên sàn Tocom - Tokyo biến động lệch chiều tại các kỳ hạn giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 0.90 Yên/kg (- 0,22%), xuống mức 388.10 Yên/kg; hợp đồng tháng 7/2026 tăng 1.20 Yên/kg (+ 0,31%), lên mức 390.10 Yên/kg.

Trên sàn SHFE (Thượng Hải), giá cao su tự nhiên giảm đều tại các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng tháng 5/2026 giảm 235 Nhân dân tệ/tấn (- 1,35%), về mức 16.985 Nhân dân tệ/tấn; kỳ hạn tháng 6/2026 giảm 270 Nhân dân tệ/tấn (- 1,55%), xuống mức 17.025 Nhân dân tệ/tấn.

Thị trường cao su châu Á ghi nhận nhịp điều chỉnh đáng chú ý khi lực cầu từ Trung Quốc, động lực chính của thị trường bất ngờ chững lại trước kỳ nghỉ lễ dài ngày. Theo Reuters, các nhà máy tại Trung Quốc đã cơ bản hoàn tất tích trữ nguyên liệu cho kỳ nghỉ Quốc tế Lao động (1 - 5/5), khiến nhu cầu mua mới suy yếu rõ rệt.

Phản ứng trước diễn biến này, hợp đồng cao su giao tháng 10 trên Sàn Osaka (OSE) giảm 0,7 Yên, tương đương 0,18%, xuống còn 399 Yên/kg (khoảng 2,50 USD/kg).

Áp lực giảm giá còn đến từ phía nguồn cung. Dữ liệu từ Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) cho thấy, tồn kho cao su tại Thanh Đảo, trung tâm nhập khẩu lớn của Trung Quốc đang tăng lên ở cả kho ngoại quan và nội địa. Điều này phản ánh tình trạng dư cung ngắn hạn, đặc biệt trong bối cảnh tiêu thụ tạm thời gián đoạn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước trong khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.