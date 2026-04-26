Ngày 26/4: Giá bạc phục hồi phiên cuối tuần

07:43 | 26/04/2026
Giá bạc hôm nay (26/4) tăng trở lại nhưng áp lực từ đồng USD mạnh và lợi suất cao khiến xu hướng phục hồi vẫn còn thách thức.
Giá bạc miếng Phú Quý 999 hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.868.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.957.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.868.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.957.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.868.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.374.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 76.479.809 đồng/lượng (mua vào) và 78.853.136 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.406.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.868.000 đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, đóng của phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 75,698 USD/ounce, tăng 0,23% so với ngày 25/4, tăng 6,97% so với cùng kỳ tháng trước.

Giá bạc giao ngay ghi nhận sự hồi phục nhẹ trong phiên cuối tuần, song mức tăng này vẫn chưa thể bù đắp cho mức sụt giảm lên tới 5,69% trong cả tuần. Theo nhận định của chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk thuộc FX Empire, các yếu tố gây sức ép lên thị trường bạc vẫn còn hiện hữu, khiến triển vọng ngắn hạn tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro.

Áp lực chủ yếu đến từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ. Đồng USD tăng giá cùng với lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ neo ở mức cao đã làm suy giảm sức hấp dẫn của bạc, vốn là tài sản không mang lại lợi suất.

James Hyerczyk cho biết, diễn biến giá trong phiên cho thấy, mốc 75,698 USD sẽ là yếu tố quan trọng quyết định xu hướng đóng cửa của thị trường. Hiện tại, giá bạc đang thiếu động lực rõ ràng khi được hỗ trợ quanh vùng 61,87 USD nhưng liên tục gặp áp lực bán tại ngưỡng 78,61 USD.

Trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ, vị chuyên gia này cho rằng chiến lược “mua khi điều chỉnh giảm” có thể phù hợp hơn, do giúp nhà đầu tư kiểm soát rủi ro hiệu quả. Dù vẫn giữ quan điểm tích cực trong dài hạn, ông cũng lưu ý rằng thanh khoản thị trường ở mức thấp đang hạn chế khả năng hình thành một xu hướng tăng mạnh.

Bên cạnh đó, giá năng lượng duy trì ở mức cao cũng là yếu tố góp phần giữ lạm phát ở ngưỡng cao, khiến Fed chưa thể sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Điều này tiếp tục giữ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh mức 4,31%, qua đó tạo thêm áp lực đối với giá bạc./.

Xuân Cường (tổng hợp)
(TBTCO) - Các chuyên gia nhận định, giá cà phê thời gian tới tăng nhẹ vì lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Hiện mức tồn kho toàn cầu suy giảm mạnh, lượng Arabica lưu kho tại sàn ICE Mỹ giảm 35,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Robusta cũng chạm mức thấp nhất trong 16 tháng.
Giá cao su thế giới hôm nay (25/4) tiếp tục đà tăng, nhất là thị trường Trung Quốc và Nhật Bản. Nguyên nhân dẫn đến đà tăng này là từ giá dầu thô đi lên và đồng Yên suy yếu. Trong nước, giá mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn đi ngang, giao dịch quanh ngưỡng 420 - 463 đồng/TSC.
Giá lúa tươi hôm nay (24/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động. Cụ thể, lúa OM 18 và lúa IR 50404 giảm 100 đồng/kg; lúa OM 545 giảm 200 đồng/kg…. Trong khi đó, giá gạo đi ngang so với hôm qua.
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế; Viện Trang thiết bị và Công trình y tế; sở y tế các tỉnh, thành phố và các bệnh viện trực thuộc về việc bảo đảm cung ứng thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.
(TBTCO) - Ngày 24/4, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính) và Tổng công ty Công nghiệp nặng Hyosung (Hàn Quốc) đã ký kết thỏa thuận nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy các cơ hội đầu tư trong thời gian tới.
(TBTCO) - Trong thời điểm cao điểm Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 - 01/5/2026, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình khoảng 125.000 hành khách mỗi ngày, với khoảng 750 chuyến bay. Trước áp lực tăng trưởng mạnh về lưu lượng, Cảng đã chủ động xây dựng phương án khai thác, đồng thời phối hợp các đơn vị siết chặt an ninh, bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt.
(TBTCO) - Cùng với việc đẩy mạnh đưa các mỏ khoáng sản đã đấu giá vào khai thác để giải quyết “cơn khát” trước mắt về vật liệu xây dựng thông thường, các địa phương tại miền Trung đang phải nghiên cứu đến việc sử dụng vật liệu xây dựng nhân tạo.
Lực mua tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới. Trong đó, lúa mì trở thành tâm điểm khi giá tăng mạnh, dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường. Trong khi ở chiều ngược lại, giá bạc trên thị trường kim loại lao dốc xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần.
