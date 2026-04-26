Ngày 26/4: Giá bạc phục hồi phiên cuối tuần

Giá bạc miếng Phú Quý 999 hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.868.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.957.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.868.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.957.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.868.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.374.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 76.479.809 đồng/lượng (mua vào) và 78.853.136 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.406.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.868.000 đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, đóng của phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 75,698 USD/ounce, tăng 0,23% so với ngày 25/4, tăng 6,97% so với cùng kỳ tháng trước.

Giá bạc giao ngay ghi nhận sự hồi phục nhẹ trong phiên cuối tuần, song mức tăng này vẫn chưa thể bù đắp cho mức sụt giảm lên tới 5,69% trong cả tuần. Theo nhận định của chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk thuộc FX Empire, các yếu tố gây sức ép lên thị trường bạc vẫn còn hiện hữu, khiến triển vọng ngắn hạn tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro.

Áp lực chủ yếu đến từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ. Đồng USD tăng giá cùng với lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ neo ở mức cao đã làm suy giảm sức hấp dẫn của bạc, vốn là tài sản không mang lại lợi suất.

James Hyerczyk cho biết, diễn biến giá trong phiên cho thấy, mốc 75,698 USD sẽ là yếu tố quan trọng quyết định xu hướng đóng cửa của thị trường. Hiện tại, giá bạc đang thiếu động lực rõ ràng khi được hỗ trợ quanh vùng 61,87 USD nhưng liên tục gặp áp lực bán tại ngưỡng 78,61 USD.

Trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ, vị chuyên gia này cho rằng chiến lược “mua khi điều chỉnh giảm” có thể phù hợp hơn, do giúp nhà đầu tư kiểm soát rủi ro hiệu quả. Dù vẫn giữ quan điểm tích cực trong dài hạn, ông cũng lưu ý rằng thanh khoản thị trường ở mức thấp đang hạn chế khả năng hình thành một xu hướng tăng mạnh.

Bên cạnh đó, giá năng lượng duy trì ở mức cao cũng là yếu tố góp phần giữ lạm phát ở ngưỡng cao, khiến Fed chưa thể sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Điều này tiếp tục giữ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh mức 4,31%, qua đó tạo thêm áp lực đối với giá bạc./.