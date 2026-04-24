Thị trường

Ngày 24/4: Giá bạc tiếp đà lao dốc, bạc thỏi rời xa mốc 80 triệu đồng/kg

09:00 | 24/04/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (24/4) tiếp tục lao dốc do áp lực từ biến động địa chính trị cùng lo ngại lãi suất cao khiến giá bạc mất đà tăng, rời xa các mốc quan trọng.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30h sáng 24/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.836.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.924.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.913.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.003.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng giảm so với trước. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.836.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.924.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.836.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.336.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 75.626.478 đồng/lượng (mua vào) và 77.973.138 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.399.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.836.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 24/4/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm. Cụ thể, lúc 8h40 sáng 24/4, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 75,2805 USD/ounce, giảm 0,24% so với hôm qua.

Không chỉ thị trường giao ngay, hợp đồng bạc tương lai giao tháng 5 cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi giảm 1,04 USD/ounce (-1,33%), lùi về mức 76,92 USD/ounce.

Theo các dữ liệu từ thị trường quốc tế, giá bạc đã đảo chiều giảm sau khi có dấu hiệu phục hồi nhẹ trước đó. Điều này cho thấy xu hướng tăng vẫn chưa thực sự bền vững, đặc biệt trong bối cảnh nhiều yếu tố rủi ro vẫn đang hiện hữu.

Một trong những yếu tố quan trọng tác động đến giá bạc hiện nay là tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Căng thẳng gia tăng, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược, đã khiến giá dầu duy trì ở mức cao. Giá năng lượng tăng kéo theo lo ngại lạm phát leo thang. Khi lạm phát tăng, các ngân hàng trung ương có xu hướng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, bao gồm việc giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến.

Đây chính là yếu tố gây bất lợi cho bạc, một kim loại không sinh lãi. Khi lãi suất thực cao, nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang các tài sản sinh lời như trái phiếu, khiến sức hấp dẫn của bạc suy giảm./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc trong nước giá bạc thế giới giá bạc hôm nay

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang mở ra cơ hội lớn cho tăng trưởng, nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh dữ liệu ngày càng phức tạp. Trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, nơi dữ liệu được ví như “huyết mạch”, mỗi lỗ hổng bảo mật đều có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.
(TBTCO) - Ngày 23/4, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam đã có mặt tại thị trường Australia.
Giá cao su thế giới hôm nay (23/4) biến động trái chiều khi thị trường chịu tác động từ giá dầu giảm và lượng tồn kho tăng tại Trung Quốc. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,9%, Trung Quốc tăng 1,14%, Singapore tăng 0,6%. Trong khi đó, giá tại Nhật Bản giảm 0,32%.
Giá lúa hôm nay (23/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, hoạt động mua bán khá chậm. Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp đà tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 250 đồng/kg….
(TBTCO) - Sự phát triển của máy tính lượng tử đang đặt ra yêu cầu cao hơn với an ninh mạng, buộc các hệ thống số phải gia cố lại nền tảng bảo mật mà trong đó, blockchain và mật mã là những yếu tố giữ vai trò trọng yếu.
(TBTCO) - Trong 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam ghi nhận tăng trưởng tích cực cả về lượng và trị giá, với sự áp đảo của ba thị trường chủ lực là Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan.
Các phiên giao dịch gần đây cho thấy, thị trường hàng hóa cải thiện rõ rệt của dòng tiền trên thị trường hàng hóa, với lực mua lan tỏa trên diện rộng. Nhóm nông sản lại được hỗ trợ từ cả yếu tố cung - cầu và rủi ro thời tiết khiến giá ngô khởi sắc, đồng thời, giá dầu đậu tương lên mức cao nhất trong gần 3 năm.
Giá cao su thế giới hôm nay (22/4) bật tăng khi dầu thô tăng vọt và hoạt động sản xuất lốp xe tại Trung Quốc duy trì ổn định. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Nhật Bản tăng 0,6%; Trung Quốc tăng 1,3%; Singapore tăng 2%.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

