Ngày 24/4: Giá bạc tiếp đà lao dốc, bạc thỏi rời xa mốc 80 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30h sáng 24/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.836.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.924.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.913.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.003.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng giảm so với trước. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.836.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.924.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.836.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.336.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 75.626.478 đồng/lượng (mua vào) và 77.973.138 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.399.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.836.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 24/4/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm. Cụ thể, lúc 8h40 sáng 24/4, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 75,2805 USD/ounce, giảm 0,24% so với hôm qua.

Không chỉ thị trường giao ngay, hợp đồng bạc tương lai giao tháng 5 cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi giảm 1,04 USD/ounce (-1,33%), lùi về mức 76,92 USD/ounce.

Theo các dữ liệu từ thị trường quốc tế, giá bạc đã đảo chiều giảm sau khi có dấu hiệu phục hồi nhẹ trước đó. Điều này cho thấy xu hướng tăng vẫn chưa thực sự bền vững, đặc biệt trong bối cảnh nhiều yếu tố rủi ro vẫn đang hiện hữu.

Một trong những yếu tố quan trọng tác động đến giá bạc hiện nay là tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Căng thẳng gia tăng, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược, đã khiến giá dầu duy trì ở mức cao. Giá năng lượng tăng kéo theo lo ngại lạm phát leo thang. Khi lạm phát tăng, các ngân hàng trung ương có xu hướng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, bao gồm việc giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến.

Đây chính là yếu tố gây bất lợi cho bạc, một kim loại không sinh lãi. Khi lãi suất thực cao, nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang các tài sản sinh lời như trái phiếu, khiến sức hấp dẫn của bạc suy giảm./.