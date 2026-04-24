Hà Nội miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5

Hà Nội đã triển khai thêm các tuyến xe buýt điện nhằm giảm thiểu khí thải nhà kính ra môi trường. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 24/4, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết nhằm đảm bảo an sinh xã hội, tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, thu hút hành khách đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng, giảm ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày quốc tế Lao động 1/5/2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Cụ thể, phạm vi áp dụng miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người dân gồm: 128 tuyến buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A. Cát Linh - Hà Đông, tuyến 3.1. Nhổn - Cầu Giấy).

Thời gian áp dụng trong 7 ngày, đợt 1 (dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương) 3 ngày (từ 25/4/2026 (Thứ Bảy) đến hết ngày 27/4/2026 (Thứ Hai)); đợt 2 (dịp nghỉ ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày quốc tế Lao động 1/5/2026) 4 ngày (từ 30/4/2026 (Thứ Năm) đến hết ngày 3/5/2026 (Chủ nhật)).

Đối tượng áp dụng là toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ trên 128 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố và 2 tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông, Tuyến số 3.1, Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao.

Về hình thức triển khai, đối với xe buýt, hành khách được phát vé lượt (vé giấy) theo mệnh giá của tuyến nhưng không phải trả tiền vé (đối với các tuyến buýt đang thực hiện thí điểm vé điện tử, phát vé lượt điện tử từ máy pos).

Đối với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé 0 đồng (theo nhu cầu chuyến đi của hành khách) tại quầy hoặc mua vé 0 đồng trên các App Hà Nội Metro hiện hành.

Các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng Nhân dân thành phố, người cao tuổi, hành khách có vé tháng, thẻ ưu tiên xuất trình khi tham gia dịch vụ.

Đáng chú ý, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân và du khách, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đường sắt Hà Nội triển khai phương án thực hiện đảm bảo an toàn, thông suốt, hiệu quả./.