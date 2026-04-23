Tận dụng nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng xanh

Song Linh

20:49 | 23/04/2026
(TBTCO) - Tăng trưởng xanh đang trở thành yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh áp lực cạnh tranh và tiêu chuẩn bền vững ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần tháo gỡ đồng thời các “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực và năng lực thực thi...
aa
Sàn giao dịch các-bon: Nền tảng mới cho tăng trưởng xanh Tiếp tục gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt, khuyến khích phát triển xe ô tô điện

Tháo “điểm nghẽn” thể chế để khơi thông nguồn lực

Chiều 23/4, tại Hà Nội, Diễn đàn “Tận dụng nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng xanh 2026” thu hút sự quan tâm của đông đảo chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.

Tận dụng nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng xanh. Ảnh: HA

Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng trưởng nhanh mà còn phải bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, việc nhận diện đúng các “điểm nghẽn” về thể chế, chính sách và tổ chức thực thi là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược.

Các nghị quyết lớn của Đảng đã xác định hoàn thiện thể chế phát triển là một trong những đột phá chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở việc ban hành chính sách mà còn ở chất lượng thực thi, tính đồng bộ và khả năng dự báo của hệ thống pháp luật. Thể chế phải đi trước một bước, tạo không gian phát triển, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến nguồn lực thành động lực.

Từ góc nhìn này, nhiều ý kiến cho rằng, điểm nghẽn hiện nay không chỉ là thiếu vốn, mà còn là cách phân bổ, sử dụng nguồn lực và sự thiếu liên kết giữa các chủ thể. Nếu không giải quyết đồng bộ, các nguồn lực sẽ tiếp tục bị phân tán, kém hiệu quả.

Tại diễn đàn, PGS.TS. Bùi Quang Tuấn đặt vấn đề: vì sao tăng trưởng xanh trở nên cấp thiết trong giai đoạn hiện nay?

Theo ông, mô hình tăng trưởng truyền thống đang bộc lộ rõ những giới hạn, đặc biệt là sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, khai thác tài nguyên và lao động chi phí thấp. Những yếu tố này không còn tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững, thậm chí làm gia tăng rủi ro cho nền kinh tế.

Trong khi đó, thị trường quốc tế đang thay đổi nhanh chóng. Các tiêu chuẩn về môi trường, phát thải carbon, trách nhiệm xã hội ngày càng trở thành điều kiện bắt buộc đối với hàng hóa xuất khẩu. Doanh nghiệp nếu không chuyển đổi xanh sẽ đối mặt với nguy cơ mất thị trường.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hơn, sạch hơn và hiệu quả hơn. Trong đó, doanh nghiệp không chỉ là đối tượng thực thi mà phải trở thành trung tâm của quá trình chuyển đổi.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn xanh, công nghệ và thông tin thị trường. Đây là rào cản lớn khiến tiến trình chuyển đổi chưa đạt kỳ vọng.

Nút thắt nhân lực và yêu cầu chuyển đổi số

Một trong những vấn đề được quan tâm tại diễn đàn là khoảng trống về nguồn nhân lực phục vụ kinh tế xanh. Theo TS. Vũ Văn Doanh, tỷ lệ việc làm xanh tại Việt Nam hiện còn thấp, mới chiếm khoảng 3,6% tổng số việc làm, song được dự báo có thể tăng mạnh trong thời gian tới.

Xu hướng tuyển dụng đang dịch chuyển rõ rệt sang các ngành liên quan đến sản xuất, năng lượng, công nghệ và khoa học đời sống, dưới tác động của các cam kết ESG và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tuy nhiên, nguồn nhân lực hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng. Hệ thống đào tạo còn thiếu nội dung về phát triển bền vững, kỹ năng xanh chưa được trang bị đầy đủ, trong khi sự kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp còn hạn chế.

Đáng chú ý, trong bối cảnh này, chuyển đổi số đang nổi lên như một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, vừa đáp ứng yêu cầu xanh hóa.

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số cho rằng, chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà là một cuộc cách mạng về tư duy phát triển, trong đó dữ liệu trở thành nguồn lực cốt lõi, dần thay thế vai trò của vốn tài chính truyền thống.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông cho rằng chuyển đổi số mở ra khả năng “nhìn thấy” toàn bộ hệ thống năng lượng thông qua dữ liệu. Khi các dòng năng lượng được đo lường, phân tích và lượng hóa, doanh nghiệp có thể hiểu rõ mình đang sử dụng loại năng lượng nào, ở khâu nào và với hiệu quả ra sao.

“Vấn đề không chỉ là tiết kiệm năng lượng, mà là tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng dựa trên dữ liệu”, ông nhấn mạnh, đồng thời cho rằng đây là nền tảng để doanh nghiệp đưa ra các quyết định chính xác hơn, từ vận hành đến đầu tư.

Theo ông Giang, chuyển đổi số cũng làm thay đổi căn bản phương thức quản trị doanh nghiệp, từ quản trị công việc sang quản trị dòng thông tin, từ các chỉ số rời rạc sang đánh giá hiệu quả tổng thể. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể chuyển từ lợi thế cạnh tranh tĩnh sang lợi thế cạnh tranh động dựa trên đổi mới sáng tạo liên tục.

Ở góc độ này, chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ mà trở thành “đòn bẩy kép”, vừa thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh.

Từ các phân tích tại diễn đàn, có thể thấy tăng trưởng xanh là một bài toán tổng thể, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa thể chế, nguồn lực và năng lực thực thi.

Trong đó, thể chế phải đóng vai trò dẫn dắt, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và ổn định. Nguồn lực cần được phân bổ hiệu quả, ưu tiên cho các lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường. Đồng thời, công nghệ và chuyển đổi số phải trở thành nền tảng để tối ưu hóa toàn bộ quá trình. Đặc biệt, con người vẫn là yếu tố quyết định. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đào tạo kỹ năng xanh, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nhu cầu doanh nghiệp sẽ là chìa khóa để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra.

Các chuyên gia cũng cho rằng cần có những cơ chế đột phá để huy động nguồn lực xã hội, từ tài chính xanh đến hợp tác công - tư, nhằm tạo động lực mạnh mẽ hơn cho quá trình chuyển đổi. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp phải được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn là chủ thể sáng tạo, dẫn dắt quá trình chuyển đổi.
Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Tiếp tục gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt, khuyến khích phát triển xe ô tô điện

Sàn giao dịch các-bon: Nền tảng mới cho tăng trưởng xanh

Chứng khoán phái sinh ngày 23/4: Giá giảm sâu, dòng tiền đầu cơ sôi động

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị K-SURE Jang Youngjin

Tháo gỡ vướng mắc về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho doanh nghiệp bất động sản

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

Chứng khoán ngày 23/4: Thị trường phân hóa mạnh, VN-Index vẫn giữ đà tăng

Tìm giải pháp thúc đẩy Xếp hạng tín nhiệm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030

Chuyển đổi năng lượng xanh: Cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động, áp lực đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải đang đặt ra yêu cầu cấp bách cho Việt Nam: phải chuyển mình nhanh chóng sang mô hình năng lượng xanh, sạch và bền vững. Đây không chỉ là một xu hướng, mà đang trở thành đòn bẩy chiến lược cho tăng trưởng dài hạn.
Từ cam kết Net Zero đến bài toán dòng vốn: Làm sao để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở mục tiêu?

(TBTCO) - Cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 đặt Việt Nam vào nhóm quốc gia tiên phong trong ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, phía sau mục tiêu đầy tham vọng là hàng loạt thách thức về vốn, công nghệ và năng lực triển khai, đặc biệt với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường carbon và khơi thông dòng vốn cho công nghệ khí hậu đang trở thành yếu tố quyết định để chuyển đổi xanh đi vào thực chất.
Gần 200 doanh nghiệp từ 17 quốc gia hội tụ tại triển lãm công nghiệp khai khoáng và xây dựng

(TBTCO) - Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp khai thác khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng chính thức diễn ra từ ngày 21 - 23/04/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội, là sự kiện chuyên ngành quy mô lớn, quy tụ các doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức trong lĩnh vực khai khoáng và xây dựng tại Việt Nam và khu vực.
Khoa học công nghệ - chìa khóa đưa Việt Nam vào top 3 trung tâm chế biến thủy sản sâu toàn cầu

(TBTCO) - Đến năm 2045, thủy sản tiếp tục giữ vai trò then chốt trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển, đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến thủy sản sâu, thuộc nhóm 3 quốc gia hàng đầu thế giới. Để đạt được các mục tiêu trên, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là yếu tố nền tảng cốt lõi, giữ vai trò then chốt trong quá trình phát triển.
Nhiều khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh, cảnh báo nắng nóng gia tăng

(TBTCO) - Trước khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh (xác suất khoảng 20 - 25%) trong giai đoạn từ tháng 10 - 12/2026 và có thể kéo dài sang năm 2027, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, nếu El Nino hình thành theo kịch bản dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn bình thường, số ngày nắng nóng gia tăng, cường độ gay gắt hơn năm 2025.
Tăng khả năng tiếp cận vốn công nghệ khí hậu cho startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa

(TBTCO) - Ngày 17/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tổ chức Lễ khởi động dự án “Nâng cao mức độ sẵn sàng cho mục tiêu phát thải ròng bằng '0' của Việt Nam thông qua tăng cường tiếp cận nguồn lực đầu tư công nghệ khí hậu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp”.
Lai Châu giàu lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu

(TBTCO) - Lai Châu được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu, với hệ sinh thái đa dạng, khí hậu đặc thù và nhiều sản phẩm đặc hữu có giá trị kinh tế cao.
Bàn giao nhà ở an toàn cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại Đắk Lắk

(TBTCO) - Ngày 16/4, tại tỉnh Đắk Lắk, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khánh thành, bàn giao nhà cho bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk.
PVFCCo - Phú Mỹ (DPM) đặt doanh thu 17.600 tỷ đồng và tăng tốc chuyển dịch xanh

Chính thức có Tân Chủ tịch, Novaland đặt nhiều mục tiêu "khủng" trong năm 2026

Khối ngoại bán ròng 618 tỷ đồng, áp lực tập trung tại FPT và nhóm ngân hàng

Việt Nam - Hàn Quốc nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ

Xây dựng cơ chế giám sát minh bạch cho sàn carbon

Hà Nội chủ động, sẵn sàng đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống

Đà Nẵng: Hải quan phối hợp bắt giữ gần 880 lít dầu vận chuyển trái phép sang Lào

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

