Tiếp tục gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt, khuyến khích phát triển xe ô tô điện

Văn Tuấn

21:16 | 13/04/2026
(TBTCO) - Việc khuyến khích phát triển, sử dụng xe ô tô điện chạy bằng pin phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường; đồng thời thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam tại COP26.
Tiếp tục gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Tạo động lực cho doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh

Bộ Tài chính vừa có công văn hỏa tốc gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND các tỉnh, thành phố; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đề nghị góp ý cho dự án Nghị quyết của Quốc hội về gia hạn thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin.

Bộ Tài chính cho biết, ngày 6/4/2026 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Nghị quyết của Quốc hội về gia hạn thuế TTĐB đối với xe ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030, trình Chính phủ để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tiếp tục gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt khuyến khích phát triển xe ô tô điện. Ảnh minh họa TL

Bộ Tài chính cho biết, để sớm cụ thể hoá được chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, tận dụng cơ hội hình thành chuỗi cung ứng vững chắc cho các doanh nghiệp tại Việt Nam sản xuất xe ô tô điện trong nước và xuất khẩu, góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong ngành giao thông, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, khuyến khích phát triển nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo, tại Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế TTĐB và Luật Thi hành án dân sự đã sửa đổi thuế suất thuế TTĐB đối với xe ô tô điện chạy pin theo lộ trình: từ ngày 1/3/2022 là 3%, 2%, 1% và từ ngày 1/3/2027 là 11%, 7%, 4% tuỳ theo số chỗ ngồi.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, mức thuế suất thuế TTĐB ưu đãi hiện hành ở mức thấp đối với xe ô tô điện (1% - 3%) so với xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch (10% - 150%) đang đóng vai trò quan trọng giúp người tiêu dùng dễ mua sản phẩm xe điện do ưu đãi về thuế, góp phần giảm giá thành, và về phía doanh nghiệp do số lượng xe bán được nhiều hơn sẽ góp phần tạo động lực đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Kết quả thực hiện quy định nêu trên, trong thời gian từ ngày 1/3/2022 đến hết năm 2025, tổng số lượng xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin nhập khẩu và sản xuất trong nước đã tăng từ 7.663 chiếc lên 179.316 chiếc và số thu ngân sách nhà nước đối với nhóm xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin tăng từ 213,38 tỷ đồng lên 2.371,97 tỷ đồng vào 2022 và 2025.

Kể từ ngày áp dụng chính sách trên từ năm 2022 đến nay, việc chuyển đổi xe xanh đã giảm lượng khí thải. Do vậy, việc tiếp tục khuyến khích người tiêu dùng chuyển đổi xanh là rất cần thiết trong giai đoạn sắp tới theo định hướng cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 cũng như định hướng, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Giảm ô nhiễm môi trường

Theo Bộ Tài chính, trong những năm gần đây, ô nhiễm không khí đã trở thành vấn đề nóng và nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng. Ở Việt Nam, đặc biệt là 2 khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc (xung quanh TP. Hà Nội) và phía Nam (xung quanh TP. Hồ Chí Minh), ô nhiễm không khí tiếp tục gia tăng với tốc độ đáng báo động và ngày càng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của con người.

Chất lượng môi trường không khí quốc gia nói chung và tại các đô thị lớn nói riêng chịu tác động do phát sinh bụi, khí thải từ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phương tiện giao thông vận tải... Trong đó, khí thải từ các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng phát thải gây ô nhiễm môi trường không khí tại các đô thị. Việc gia tăng nhanh chóng số lượng xe ô tô sử dụng nhiên liệu gốc hóa thạch trong những năm gần đây là tác nhân lớn gây ra ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng.

Để cải thiện chất lượng không khí do phương tiện giao thông gây ra, Chính phủ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó giải pháp chuyển đổi từ xe ô tô chạy xăng, dầu sang xe ô tô điện chạy pin để giảm phát thải từ các phương tiện giao thông, góp phần bảo vệ môi trường là một xu hướng đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu.

Để khuyến khích việc chuyển đổi phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, Quốc hội đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, trong đó bao gồm: Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế TTĐB và Luật Thi hành án dân sự đã sửa đổi thuế suất thuế TTĐB đối với xe ô tô điện chạy pin theo lộ trình: từ ngày 1/3/2022 là 3%, 2%, 1% và từ ngày 1/3/2027 là 11%, 7%, 4% tuỳ theo số chỗ ngồi. Kể từ Luật số 03/2022/QH15 được ban hành, đã có nhiều kết quả tích cực đối với kinh tế - xã hội và môi trường.

Hướng tới loại bỏ xe chạy nhiên liệu hóa thạch

Bộ Tài chính cho biết, các quốc gia trên thế giới hiện đang có xu hướng hạn chế hoặc loại bỏ dần các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời khuyến khích các phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch.

Trong đó, Singapore đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2040, đồng thời hỗ trợ tài chính mạnh mẽ để thúc đẩy xe điện. Chính phủ nước này cung cấp hỗ trợ mức phí đăng ký lên tới 20.000 đô la Singapore cho xe điện và dự kiến xây dựng 28.000 trạm sạc vào năm 2030.

Trung Quốc không chỉ yêu cầu 50% số ô tô mua mới của chính quyền trung ương phải là xe năng lượng mới mà còn đặt mục tiêu điện hóa toàn bộ đội xe taxi tại các đô thị lớn như Bắc Kinh và Thâm Quyến trong giai đoạn 2021 - 2025. Quốc gia này cũng áp dụng chính sách miễn thuế mua xe (10% giá xe) và miễn thuế TTĐB đối với xe ô tô điện chạy pin đến năm 2027.

Ngoài ra, Chính phủ Trung Quốc còn hỗ trợ trực tiếp cho người mua xe điện với mức trợ cấp lên tới 12.000 USD, đồng thời yêu cầu các nhà sản xuất ô tô phải đáp ứng tỷ lệ xe năng lượng mới nhất định trong tổng doanh số bán hàng.

Tại Liên minh châu Âu (EU), nhiều quốc gia đã áp dụng chính sách miễn hoặc giảm thuế giá trị gia tăng cho xe điện, giúp giảm đáng kể giá thành. Trong đó, Na Uy, quốc gia đi đầu trong việc thúc đẩy xe điện, không chỉ miễn thuế giá trị gia tăng mà còn miễn phí đăng ký, thuế đường bộ, phí cầu đường, bãi đỗ xe công cộng và cho phép xe điện sử dụng làn đường ưu tiên.

Còn tại Đức, đã áp dụng trợ cấp lên tới 9.000 EUR cho xe điện chạy pin, trong khi Pháp hỗ trợ lên tới 7.000 EUR và cung cấp ưu đãi bổ sung cho người dùng đổi từ xe xăng, dầu sang xe điện.

Bên cạnh trợ cấp mua xe điện, nhiều quốc gia cũng đầu tư vào việc phát triển cơ sở hạ tầng sạc điện. Chính phủ Anh đã cam kết lắp đặt hàng nghìn trạm sạc công cộng trên toàn quốc, đồng thời hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình lắp đặt trạm sạc tại nhà. Tại Trung Quốc, Chính phủ đã xây dựng một mạng lưới trạm sạc rộng khắp, bao gồm cả các trạm sạc nhanh, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng xe điện.

Theo Bộ Tài chính, việc khuyến khích phát triển, sử dụng xe ô tô điện chạy bằng pin phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam tại COP26; đồng thời phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020, Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng xanh./.

Tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông cá nhân của người dân rất cao. Số lượng phương tiện giao thông tăng nhanh dẫn tới hệ lụy lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường lớn. Vì vậy, việc phát triển xe ô tô điện chạy pin sẽ phù hợp, nhất là tại các thành phố lớn, dân cư đông đúc trong bối cảnh hiện nay.

(TBTCO) - Quý I/2026, Chi cục Hải quan khu vực X ghi nhận kết quả nổi bật khi bảo đảm thông quan thông suốt hơn 58.000 tờ khai hàng hóa, duy trì dòng chảy xuất nhập khẩu ổn định, thu ngân sách gần 4.600 tỷ đồng, đạt gần 25% dự toán năm, tạo đà quan trọng cho mục tiêu tăng thu trong bối cảnh nhiều biến động.
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ trực trong suốt kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 01/5 năm 2026, bảo đảm hoạt động thông quan hàng hóa không gián đoạn, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.
(TBTCO) - Quan hệ hợp tác giữa Cơ quan Thuế Việt Nam và Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở trao đổi kinh nghiệm, mà đang từng bước đi vào chiều sâu, thực chất. Đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan thuế không chỉ là chương trình đào tạo, mà còn là cơ hội để cán bộ thuế Việt Nam tiếp cận trực tiếp với các mô hình quản lý hiện đại, các thông lệ tiên tiến và kinh nghiệm thực tiễn của Hàn Quốc.
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế, lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số quý I/2026 tiếp tục tăng trưởng với tổng thu đạt 85.600 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 10/5/2026, đưa ra hàng loạt cải cách theo hướng rút ngắn thời gian xử lý, đẩy mạnh số hóa và minh bạch hóa quy trình, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho cả cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp.
(TBTCO) - Trong quá trình kiểm soát phương tiện xuất cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng Hải quan đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép khoảng 400 lít dầu diesel được cất giấu bằng thủ đoạn gia cố thùng kim loại tinh vi dưới gầm rơ moóc.
(TBTCO) - Ngành Thuế đang tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp sử dụng song song 2 hệ thống sổ kế toán tài chính để che giấu doanh thu, gian lận thuế; đồng thời tăng cường kiểm tra doanh nghiệp lãi mỏng, thua lỗ nhiều năm nhằm chống thất thu thuế.
(TBTCO) - Việc nghiên cứu chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý thuế theo dòng tiền không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, mà còn góp phần đổi mới phương thức kiểm tra thuế theo hướng hiện đại.
