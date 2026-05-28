Lễ trao văn kiện hợp tác và công bố Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

23:30 | 28/05/2026
(TBTCO) - Ngày 28/5, tại Thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước và công bố Logo Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác và công bố Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến trao văn kiện Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026 - 2031. Ảnh: TTXVN.

Các văn kiện hợp tác gồm: Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026 - 2031; Công hàm thông báo Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Thái Lan sẽ kế thừa chức năng nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ trước đây và tiếp tục thực hiện Hiệp định đã ký với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển dự án Trung tâm bảo trì, sửa chữa, vận hành giữa Vietjet với Cơ quan Hành lang kinh tế phía Đông, Thái Lan; Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Chính trị Hành chính và Quản trị công và Đại học Khon Kaen, Thái Lan.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng ấn nút khai trương Logo Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.

Logo 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: TTXVN.

Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam tượng trưng cho hành trình cùng phát triển và quan hệ đối tác bền vững. Số “5” được thiết kế với những đường cong năng động, thể hiện sự chuyển động và động lực, phản ánh năng lượng sôi nổi của Việt Nam và sự nỗ lực không ngừng hướng tới sự phát triển trong tương lai. Số “0” được thể hiện bằng hình tròn, tượng trưng cho sự ổn định, cân bằng và nền tảng vững chắc.

Hình tròn phản ánh sự thống nhất và hài hòa làm nền tảng cho mối quan hệ giữa hai quốc gia. Bảng màu thiết kế sử dụng màu sắc quốc kỳ của cả hai nước (đỏ, xanh lam, trắng và vàng) được kết hợp liền mạch để thể hiện sự hợp tác chặt chẽ. Số “50” cũng tượng trưng cho nửa thế kỷ hợp tác, hướng tới thúc đẩy cả hai quốc gia phát triển thịnh vượng.

Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á, có mối quan hệ hữu nghị lâu đời. Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6/8/1976, đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển nhanh cả về chiều rộng và chiều sâu. Hai nước duy trì mối quan hệ tốt đẹp và sự tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Đây chính là nền tảng vững chắc, quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai bên ngày càng sâu sắc, tin cậy ở tất cả các cấp, trên tất cả các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, doanh nghiệp, địa phương và giao lưu nhân dân.

Trong chặng đường 50 năm lịch sử đã qua, quan hệ Việt Nam và Thái Lan đã có những bước phát triển theo hướng đi lên và ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN. Ngày nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực đúng như khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Một số hình ảnh tại Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến trao Công hàm thông báo Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Thái Lan sẽ kế thừa chức năng, nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ trước đây và tiếp tục thực hiện Hiệp định đã ký với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển dự án Trung tâm bảo trì, sửa chữa, vận hành giữa hãng hãng không VietjetAir của Việt Nam với Cơ quan Hành lang kinh tế phía Đông (Thái Lan). Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Chính trị Hành chính và Quản trị công và Đại học Khon Kaen (KKU) của Thái Lan. Ảnh: TTXVN.
Theo TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan; lên đường thăm cấp Nhà nước tới Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan bước vào chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết Festival Kế toán Kiểm toán 2026

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

(TBTCO) - Ngày 28/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Saram.
(TBTCO) - Ngay sau Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, do Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân chủ trì, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Anutin Charnvirakul.
(TBTCO) - Trưa 28/5, tại Thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm.
Với nền tảng hữu nghị tốt đẹp, tin cậy chính trị ngày càng cao và nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở, chuyến thăm Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này sẽ tạo thêm xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
(TBTCO) - Tại Hội nghị Hội đồng nhân dân (HĐND) toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra sáng 26/5, đại diện các địa phương Hà Nội, Hà Tĩnh, Cần Thơ và Đồng Nai đã đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị mang tính đột phá nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong giai đoạn mới.
(TBTCO) - Sáng 28/5, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan ở Thủ đô Bangkok. Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân chủ trì Lễ đón.
(TBTCO) - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu nâng cao hơn nữa vai trò của Hội đồng nhân dân (HĐND) trong kiểm soát quyền lực ở địa phương; khắc phục tình trạng lạm dụng quyền lực trong thực thi công vụ. HĐND phải kiên quyết khắc phục tình trạng buông lỏng giám sát hoặc giám sát mang tính hình thức.
(TBTCO) - Bộ Tài chính khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhưng đồng thời bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan; lên đường thăm cấp Nhà nước tới Singapore

