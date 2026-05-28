Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan bước vào chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn

Chiều 28/5, tại Thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan năm 2026 do Bộ Tài chính Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Bộ Ngoại giao Thái Lan và Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan năm 2026. Ảnh: TTXVN.

Cùng dự có Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul; các đại biểu cấp cao hai nước và đại diện ban lãnh đạo gần 700 doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan.

Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh, thế giới hiện đang đối mặt với sự biến động, bất ổn và thay đổi nhanh chóng. Trong khi đó, những tiến bộ công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), nền kinh tế số và các ngành công nghiệp xanh, đang nhanh chóng làm thay đổi cấu trúc kinh tế toàn cầu. Các quốc gia cần thích ứng nhanh chóng để duy trì khả năng cạnh tranh và chuẩn bị cho nền kinh tế tương lai.

Trong bối cảnh những bất ổn này, các nước ASEAN cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa và dựa vào nhau nhiều hơn để tăng cường khả năng phục hồi và ứng phó với các tác động từ bên ngoài khu vực. Thái Lan và Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu khai mạc diễn đàn - Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho rằng, Thái Lan và Việt Nam có mối liên hệ mật thiết và phụ thuộc lẫn nhau, cả hai nước đều hưởng lợi từ sự phát triển của nhau. Hiện nay, Thái Lan là đối tác thương mại số một của Việt Nam trong ASEAN, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong ASEAN. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt gần 24 tỷ USD và đang tiến gần đến mục tiêu 25 tỷ USD. Hơn nữa, Thái Lan là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam.

Thái Lan và Việt Nam đều đang đẩy mạnh cải cách kinh tế để tạo ra “động lực tăng trưởng mới” thông qua các ngành công nghệ cao như bán dẫn, xe điện, kinh tế số, thực phẩm và nông nghiệp thông minh, kinh tế y tế và năng lượng sạch. Do đó, hợp tác trong tương lai nên tập trung vào việc chuẩn bị cho nền kinh tế tương lai, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đánh giá, sự thành công của hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ không thể đạt được nếu thiếu vai trò mạnh mẽ của khu vực tư nhân, vốn là động lực quan trọng thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối kinh tế giữa hai nước. Thủ tướng Thái Lan bày tỏ hy vọng, tình hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ lớn mạnh, cùng nhau tạo ra sự phát triển bền vững, thịnh vượng của hai đất nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, diễn đàn là một điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm chính thức Thái Lan lần này, thể hiện quyết tâm của hai nước đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Nếu quan hệ chính trị tạo nền tảng tin cậy, thì hợp tác kinh tế phải tạo động lực phát triển; nếu Chính phủ hai nước mở đường, thì doanh nghiệp hai nước phải là lực lượng đi đầu, biến cam kết thành dự án, biến tiềm năng thành giá trị, biến quan hệ hữu nghị thành lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, diễn đàn là một điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm chính thức Thái Lan lần này. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam và Thái Lan là hai nền kinh tế quan trọng của ASEAN, có quan hệ hữu nghị bền chặt, tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc và lợi ích phát triển ngày càng đan xen. Năm 2026, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025 đã mở ra một giai đoạn hợp tác mới, với yêu cầu cao hơn về tầm nhìn, chất lượng và hiệu quả thực chất. Hiện hai bên đang tích cực triển khai Chương trình hành động giai đoạn 2025 - 2030 nhằm cụ thể hoá các định hướng hợp tác chiến lược mới giữa hai nước.

Thế giới đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc sâu rộng. Chuỗi cung ứng được sắp xếp lại; công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và an ninh năng lượng đang định hình lại lợi thế cạnh tranh của từng quốc gia. Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Thái Lan cần vượt lên tư duy hợp tác song phương truyền thống, cùng kiến tạo một không gian kinh tế bổ trợ, ở đó hai nước không cạnh tranh bằng cách đi riêng lẻ, mà cùng nâng vị thế của nhau trong chuỗi giá trị ASEAN, năng lực tự cường của ASEAN và cùng đóng góp cho tăng trưởng bền vững của khu vực.

Chỉ rõ những lợi thế phát triển của hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, một bên mạnh sức bật, một bên giàu kinh nghiệm và chiều sâu. Nếu biết kết nối hai lợi thế này bằng một tầm nhìn mới, Việt Nam và Thái Lan có thể cùng hình thành các chuỗi cung ứng, trung tâm sản xuất và phân phối, nền tảng thương mại, dịch vụ và động lực tăng trưởng mới cho cả hai nước cũng như cho ASEAN.

Những năm qua, hợp tác kinh tế Việt Nam - Thái Lan đã phát triển thực chất và ngày càng có chiều sâu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, kết quả hiện nay mới chỉ là nền tảng ban đầu, còn nhiều khoảng trống chưa được khai thác. Thương mại vẫn chủ yếu dựa trên trao đổi hàng hóa, đầu tư hai chiều chưa phản ánh hết năng lực của doanh nghiệp hai nước, liên kết sản xuất, tài chính số, du lịch, dịch vụ còn rời rạc, giá trị cộng hưởng trong chuỗi cung ứng ASEAN chưa thật sự rõ nét.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước tập trung thúc đẩy các định hướng: cùng xây dựng chuỗi giá trị Việt Nam - Thái Lan trong không gian ASEAN. Hợp tác hai nước cần vượt lên trên trao đổi hàng hóa thông thường, hướng tới cùng sản xuất, cùng chế biến, cùng phân phối và cùng xây dựng thương hiệu. Dựa vào thế mạnh bổ trợ về nông nghiệp, thực phẩm, hàng tiêu dùng, bán lẻ, năng lượng, du lịch và dịch vụ, hai bên có thể kết nối sâu hơn sản xuất, thương mại điện tử, tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc để cùng tạo ra những sản phẩm, chuỗi cung ứng và giá trị mới mang dấu ấn ASEAN.

Hai nước cần thúc đẩy 3 kết nối (kết nối sản xuất; kết nối hạ tầng; kết nối chuyển đổi) để hình thành một không gian kinh tế bổ trợ giữa Việt Nam và Thái Lan. Ba kết nối này sẽ giúp Việt Nam và Thái Lan vượt ra ngoài quan hệ thị trường thông thường, hình thành hai mắt xích bổ trợ trong mạng lưới sản xuất, dịch vụ và tăng trưởng mới của ASEAN.

Hợp tác kinh tế hai nước phải đi sâu vào đời sống người dân thông qua du lịch, dịch vụ và tài chính số. Hai nước cần kết nối tốt hơn đường bay, tuyến du lịch chung, bán lẻ, ẩm thực, văn hóa, giáo dục với thanh toán QR xuyên biên giới, ví điện tử, thương mại số và tài chính số. Khi du khách Việt Nam thanh toán thuận tiện tại Bangkok, du khách Thái Lan mua sắm dễ dàng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Phú Quốc, hợp tác kinh tế không còn là những định hướng mà đi vào từng giao dịch, từng mặt hàng và từng cơ hội kinh doanh cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, sau diễn đàn, hai bên cần sớm xây dựng danh mục dự án ưu tiên giai đoạn 2026 - 2030 về logistics, nông nghiệp, thực phẩm, năng lượng sạch, thương mại số, du lịch và đào tạo nhân lực để biến tầm nhìn hợp tác thành kết quả cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi thành công của nhà đầu tư nước ngoài là một phần thành công của mình; trân trọng sự hiện diện lâu dài, nghiêm túc và hiệu quả của các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam; coi đây là những cầu nối quan trọng giữa hai nền kinh tế và hai cộng đồng doanh nghiệp. Việt Nam đang trở thành điểm đến đầu tư ổn định, minh bạch, thông thoáng và có khả năng dự báo cao hơn; tập trung hoàn thiện thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cải cách hành chính; đồng thời cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, lắng nghe, đồng hành và cùng tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong doanh nghiệp hai nước bước vào chương hợp tác mới với tầm nhìn dài hạn, tư duy sáng tạo và trách nhiệm phát triển cao hơn. Hợp tác Việt Nam - Thái Lan cần được đo bằng những dự án cụ thể, công nghệ mới, việc làm mới, sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn và đóng góp thiết thực hơn cho người dân; qua đó cùng tạo thêm sức sống mới cho một ASEAN năng động, tự cường và kết nối.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến trao các thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin Charnvirakul cùng lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlins) công bố mở đường bay thẳng mới kết nối hai điểm đến du lịch lớn: TP. Hồ Chí Minh và Phuket. Tuyến bay này sẽ đi vào hoạt động từ tháng 7/2026, sử dụng máy bay Airbus A321 với tần suất 4 chuyến/tuần nhằm thúc đẩy du lịch, trao đổi và thương mại giữa hai quốc gia.

Tập đoàn Hàng không Vietjet chào đón cột mốc hành khách thứ 50 triệu. Cùng với đó, Tập đoàn Hàng không Vietjet cũng chính thức công bố Chương trình phát triển đội tàu bay với 50 tàu bay Boeing 737-8 cho Vietjet Thái Lan, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.

Cũng tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng lãnh đạo cấp cao hai nước chứng kiến lễ trao 17 Biên bản ghi nhớ chiến lược giữa các doanh nghiệp của hai quốc gia./.