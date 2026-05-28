123 nền tảng, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc được trao Giải thưởng Sao Khuê 2026

Mai Tấn

19:07 | 28/05/2026
(TBTCO) - Ngày 28/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Lễ vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2026, đồng thời chính thức công bố “Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026”.
Khác với các mùa giải trước, Sao Khuê 2026 không chỉ dừng lại ở vai trò một giải thưởng tôn vinh sản phẩm công nghệ tiêu biểu, mà đang từng bước trở thành nền tảng đánh giá, xác thực và kết nối hệ sinh thái công nghệ số Việt Nam. Theo đó, các doanh nghiệp tham gia không chỉ được ghi nhận về mặt thương hiệu, mà còn có cơ hội định vị giải pháp, được chuyên gia thẩm định, xác thực và xuất hiện trên “Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam”.

Theo VINASA, hệ thống này được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp công nghệ nâng cao uy tín, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, thu hút đầu tư cũng như gia tăng cơ hội hợp tác trong nước và quốc tế. Đối với cơ quan quản lý, đây sẽ là công cụ tham chiếu quan trọng phục vụ hoạch định chính sách và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Trong khi đó, các tổ chức và người dùng có thêm nguồn dữ liệu minh bạch để lựa chọn những giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Sau các vòng thẩm định, thuyết trình và chung tuyển, Hội đồng Chung tuyển Giải thưởng Sao Khuê 2026 đã lựa chọn 123 nền tảng, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc để trao giải. Trong số này, nhóm giải pháp về kinh tế số và giao dịch số chiếm tỷ trọng lớn nhất với 42 sản phẩm, tiếp theo là 25 giải pháp thuộc lĩnh vực quản trị số và 18 giải pháp về công nghệ đột phá. Nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ mới được đánh giá cao về hiệu quả triển khai thực tế và khả năng mở rộng thị trường.

Ban tổ chức trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 cho đại diện các đơn vị có nền tảng, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, những sản phẩm được vinh danh không chỉ là thành quả đổi mới sáng tạo, mà còn phản ánh sự trưởng thành của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong quá trình làm chủ công nghệ, dữ liệu và nền tảng số. Các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ số toàn cầu.

Điểm nhấn của giải thưởng năm nay là top 10 Sao Khuê hạng mục dành cho những sản phẩm, nền tảng xuất sắc nhất. Theo Ban tổ chức, để góp mặt trong top 10, các giải pháp không chỉ phải đạt điểm cao về mức độ trưởng thành công nghệ, mà còn phải chứng minh hiệu quả triển khai thực tế, năng lực tài chính, khả năng mở rộng thị trường cũng như tỷ suất hoàn vốn rõ rệt cho khách hàng.

Năm nay, top 10 Sao Khuê ghi nhận sự hiện diện cân bằng giữa các tập đoàn công nghệ lớn với những doanh nghiệp tiên phong trong các lĩnh vực ngách như AI, fintech, govtech, bảo mật và tự động hóa. Các giải pháp được vinh danh cho thấy doanh nghiệp công nghệ Việt đang bước sang giai đoạn phát triển mới, từ cung cấp phần mềm đơn lẻ sang kiến tạo hạ tầng vận hành số cho nền kinh tế.

TS. Nguyễn Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Sao Khuê 2026 cho biết, quá trình lựa chọn top 10 và các giải pháp đạt chuẩn 5 sao năm nay được thực hiện nghiêm túc, minh bạch dựa trên hệ thống tiêu chí định lượng và mô hình đánh giá dữ liệu đa chiều. Những sản phẩm được vinh danh đều hội tụ năng lực công nghệ, hiệu quả triển khai và tiềm năng phát triển dài hạn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng sáng lập VINASA chia sẻ, Luật Công nghiệp Công nghệ số có hiệu lực từ đầu năm 2026 đang mở ra không gian phát triển mới cho doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Doanh nghiệp công nghệ Việt cần mạnh dạn đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), hướng tới làm chủ các công nghệ lõi như AI công nghiệp, robotics hay kinh tế tầm thấp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ chủ quyền số quốc gia. Sao Khuê năm nay không chỉ ghi nhận những thành tựu đã đạt được, mà còn là lời thúc giục doanh nghiệp công nghệ Việt hướng tới những đỉnh cao mới./.

(TBTCO) - Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ được xác định là những động lực then chốt để Việt Nam tạo đột phá phát triển, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn mới.
(TBTCO) - Mibrand Vietnam vừa công bố Bảng xếp hạng sức khỏe thương hiệu tài chính tiêu dùng Việt Nam 2025. Dữ liệu cho thấy, nhóm thương hiệu dẫn đầu chưa tạo ra khoảng cách quá lớn về điểm số. "Cuộc đua" giữa các doanh nghiệp dịch chuyển sang niềm tin, chất lượng dịch vụ và khả năng tối ưu trải nghiệm khách hàng sau vay.
(TBTCO) - Trước thời điểm chính thức triển khai thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III từ ngày 1/6/2026, Cục Hải quan đã huy động lực lượng từ nhiều đơn vị nghiệp vụ tham gia tổ hỗ trợ thường trực 24/7 nhằm bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra thông suốt ngay từ giai đoạn đầu vận hành.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 6979/BTC-KTN phân công triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035", yêu cầu các đơn vị được giao chủ trì chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, tiến độ, chất lượng thời hạn chương trình.
Chiều 27/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì Hội đồng thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan. Phiên họp ghi nhận nhiều góp ý liên quan đến cơ chế phối hợp liên ngành, quản lý dữ liệu và hoàn thiện quy định đối với hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới.
(TBTCO) - Trong hai ngày 26 - 27/5/2026, Cục Hải quan tổ chức đào tạo, tập huấn cho công chức hải quan tại các khu vực có cửa khẩu biên giới đường bộ nhằm triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, hướng tới mô hình quản lý tập trung trên nền tảng dữ liệu số.
(TBTCO) - Số liệu của Cục Hải quan cho thấy, trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu linh kiện ô tô đạt 2,47 tỷ USD, tăng tới 44,9% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh xu hướng phục hồi của ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.
(TBTCO) - Chuyển đổi số không còn là một xu hướng, mà đang trở thành nền tảng cho tăng trưởng, nâng cao năng suất và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh các động lực tăng trưởng truyền thống dần tới hạn, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam được kỳ vọng sẽ giữ vai trò then chốt, không chỉ cung cấp giải pháp công nghệ, mà còn kiến tạo năng lực cạnh tranh mới cho nền kinh tế.
