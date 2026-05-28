123 nền tảng, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc được trao Giải thưởng Sao Khuê 2026

Khác với các mùa giải trước, Sao Khuê 2026 không chỉ dừng lại ở vai trò một giải thưởng tôn vinh sản phẩm công nghệ tiêu biểu, mà đang từng bước trở thành nền tảng đánh giá, xác thực và kết nối hệ sinh thái công nghệ số Việt Nam. Theo đó, các doanh nghiệp tham gia không chỉ được ghi nhận về mặt thương hiệu, mà còn có cơ hội định vị giải pháp, được chuyên gia thẩm định, xác thực và xuất hiện trên “Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam”.

Theo VINASA, hệ thống này được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp công nghệ nâng cao uy tín, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, thu hút đầu tư cũng như gia tăng cơ hội hợp tác trong nước và quốc tế. Đối với cơ quan quản lý, đây sẽ là công cụ tham chiếu quan trọng phục vụ hoạch định chính sách và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Trong khi đó, các tổ chức và người dùng có thêm nguồn dữ liệu minh bạch để lựa chọn những giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Sau các vòng thẩm định, thuyết trình và chung tuyển, Hội đồng Chung tuyển Giải thưởng Sao Khuê 2026 đã lựa chọn 123 nền tảng, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc để trao giải. Trong số này, nhóm giải pháp về kinh tế số và giao dịch số chiếm tỷ trọng lớn nhất với 42 sản phẩm, tiếp theo là 25 giải pháp thuộc lĩnh vực quản trị số và 18 giải pháp về công nghệ đột phá. Nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ mới được đánh giá cao về hiệu quả triển khai thực tế và khả năng mở rộng thị trường.

Ban tổ chức trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 cho đại diện các đơn vị có nền tảng, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, những sản phẩm được vinh danh không chỉ là thành quả đổi mới sáng tạo, mà còn phản ánh sự trưởng thành của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong quá trình làm chủ công nghệ, dữ liệu và nền tảng số. Các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ số toàn cầu.

Điểm nhấn của giải thưởng năm nay là top 10 Sao Khuê hạng mục dành cho những sản phẩm, nền tảng xuất sắc nhất. Theo Ban tổ chức, để góp mặt trong top 10, các giải pháp không chỉ phải đạt điểm cao về mức độ trưởng thành công nghệ, mà còn phải chứng minh hiệu quả triển khai thực tế, năng lực tài chính, khả năng mở rộng thị trường cũng như tỷ suất hoàn vốn rõ rệt cho khách hàng.

Năm nay, top 10 Sao Khuê ghi nhận sự hiện diện cân bằng giữa các tập đoàn công nghệ lớn với những doanh nghiệp tiên phong trong các lĩnh vực ngách như AI, fintech, govtech, bảo mật và tự động hóa. Các giải pháp được vinh danh cho thấy doanh nghiệp công nghệ Việt đang bước sang giai đoạn phát triển mới, từ cung cấp phần mềm đơn lẻ sang kiến tạo hạ tầng vận hành số cho nền kinh tế.

TS. Nguyễn Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Sao Khuê 2026 cho biết, quá trình lựa chọn top 10 và các giải pháp đạt chuẩn 5 sao năm nay được thực hiện nghiêm túc, minh bạch dựa trên hệ thống tiêu chí định lượng và mô hình đánh giá dữ liệu đa chiều. Những sản phẩm được vinh danh đều hội tụ năng lực công nghệ, hiệu quả triển khai và tiềm năng phát triển dài hạn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng sáng lập VINASA chia sẻ, Luật Công nghiệp Công nghệ số có hiệu lực từ đầu năm 2026 đang mở ra không gian phát triển mới cho doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Doanh nghiệp công nghệ Việt cần mạnh dạn đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), hướng tới làm chủ các công nghệ lõi như AI công nghiệp, robotics hay kinh tế tầm thấp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ chủ quyền số quốc gia. Sao Khuê năm nay không chỉ ghi nhận những thành tựu đã đạt được, mà còn là lời thúc giục doanh nghiệp công nghệ Việt hướng tới những đỉnh cao mới./.