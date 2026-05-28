Chứng khoán phái sinh ngày 28/5: VN30-Index rời mốc 2.000 điểm, dòng tiền giao dịch tiếp tục tăng

Tùng Linh

17:41 | 28/05/2026
(TBTCO) - Trong khi dòng tiền dè dặt trên thị trường cơ sở khi sắc đỏ bao trùm, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh sôi động hơn với hơn 200.000 hợp đồng được chuyển nhượng trong phiên.
Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi VN30-Index đánh mất mốc 2.000 điểm trong bối cảnh sắc đỏ lan rộng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Diễn biến tiêu cực từ nhóm ngân hàng ngay từ đầu phiên đã kéo sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường. Lực cầu tại nhóm Vingroup, đặc biệt từ VIC, VRE và VHM giúp VN30-Index nhiều thời điểm về mức tham chiếu trong phiên sáng. Tuy nhiên, áp lực bán diện rộng tại phần lớn cổ phiếu ngân hàng và bán lẻ tiếp tục khiến VN30-INdex suy yếu trở lại.

Kết phiên, VN30-Index giảm 22,64 điểm (-1,12%) xuống còn 1.999,82 điểm với 6 mã tăng, 2 mã đứng giá tham chiếu và 22 mã giảm. Dòng tiền vẫn khá thận trọng trong giai đoạn hiện tại với giá trị giao dịch giảm còn 11.430 tỷ đồng.

Trong khi đó, thanh khoản tiếp tục tăng trên thị trường chứng khoán phái sinh. Trong khi thanh khoản thị trường cơ sở suy giảm, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh lại tăng 2,1% so với phiên trước, phản ánh hoạt động giao dịch đầu cơ và hedging gia tăng mạnh trong phiên biến động lớn. Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các vị thế bán ngắn hạn đã tăng nhanh khi VN30-Index chịu áp lực điều chỉnh mạnh trở lại.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục tăng - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 6/2026 (41I1G6000) đóng cửa tại 1.990,1 điểm, giảm mạnh 1,71% so với phiên trước. Mức giảm sâu hơn đã kéo chênh lệch âm quay trở lại -9,72 điểm so với VN30-Index. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng đồng loạt duy trì discount từ -0,12 điểm đến -1,12 điểm.

Tâm lý thận trọng gia tăng rõ rệt trên thị trường phái sinh khi nhà đầu tư ưu tiên các vị thế phòng ngừa rủi ro trước khả năng VN30-Index tiếp tục rung lắc mạnh dưới vùng kháng cự tâm lý 2.000 điểm.

Đồng thời, nhà đầu tư gia tăng nắm giữ vị thế qua đêm ở hầu hết các hợp đồng. Khối lượng mở OI của hợp đồng 41I1G6000 tăng hơn 11% lên 35.165 hợp đồng. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 7/2026 cũng tăng mạnh./.

(TBTCO) - Cổ phiếu VNE của Tổng công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE từ ngày 29/6/2026 sau khi báo cáo tài chính kiểm toán của doanh nghiệp liên tiếp nhận ý kiến ngoại trừ trong giai đoạn 2023 - 2025.
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 257/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC, mã Ck: CMG) với tổng số tiền 222,5 triệu đồng do các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
(TBTCO) - Sau nhiều phiên liên tục "xả" hàng, khối ngoại đã trở lại chi hơn trăm tỷ đồng để mua gom cổ phiếu MSB.
(TBTCO) - Ngày 27/5/2026, Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (mã CK: VEF) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và chiến lược năm 2026, đặt mục tiêu dẫn dắt thị trường, thiết lập vững chắc định vị là địa điểm tổ chức triển lãm và sự kiện hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (27/5) áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index có phiên giảm thứ hai liên tiếp. Trong bối cảnh thanh khoản cải thiện nhưng dòng tiền chưa lan tỏa mạnh, nhóm ngân hàng tiếp tục là điểm tựa chính giúp thị trường thu hẹp đà giảm về cuối phiên.
(TBTCO) - Theo VIS Rating, điều kiện huy động tiếp tục thắt chặt, với tăng trưởng tiền gửi toàn hệ thống chỉ đạt 0,6%, trong bối cảnh nợ xấu gia tăng, lãi suất và đòn bẩy cao kéo dài đang tạo áp lực lên ngành ngân hàng. Từ đó, xu hướng thu hẹp NIM và chi phí tín dụng gia tăng dự kiến sẽ tiếp diễn.
(TBTCO) - Eximbank dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 24/7/2026 tại Hà Nội với nội dung bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).
(TBTCO) - F88 vừa chốt ngày 4/6 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1, dự kiến tăng gấp đôi vốn điều lệ, lên hơn 2.202 tỷ đồng. Đây là đợt đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn mạnh năm 2026 của F88, trong bối cảnh dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 7.900 tỷ đồng và kết quả kinh doanh quý I/2026 tăng trưởng tích cực.
