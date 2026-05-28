Chứng khoán phái sinh ngày 28/5: VN30-Index rời mốc 2.000 điểm, dòng tiền giao dịch tiếp tục tăng

Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi VN30-Index đánh mất mốc 2.000 điểm trong bối cảnh sắc đỏ lan rộng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Diễn biến tiêu cực từ nhóm ngân hàng ngay từ đầu phiên đã kéo sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường. Lực cầu tại nhóm Vingroup, đặc biệt từ VIC, VRE và VHM giúp VN30-Index nhiều thời điểm về mức tham chiếu trong phiên sáng. Tuy nhiên, áp lực bán diện rộng tại phần lớn cổ phiếu ngân hàng và bán lẻ tiếp tục khiến VN30-INdex suy yếu trở lại.

Kết phiên, VN30-Index giảm 22,64 điểm (-1,12%) xuống còn 1.999,82 điểm với 6 mã tăng, 2 mã đứng giá tham chiếu và 22 mã giảm. Dòng tiền vẫn khá thận trọng trong giai đoạn hiện tại với giá trị giao dịch giảm còn 11.430 tỷ đồng.

Trong khi đó, thanh khoản tiếp tục tăng trên thị trường chứng khoán phái sinh. Trong khi thanh khoản thị trường cơ sở suy giảm, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh lại tăng 2,1% so với phiên trước, phản ánh hoạt động giao dịch đầu cơ và hedging gia tăng mạnh trong phiên biến động lớn. Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các vị thế bán ngắn hạn đã tăng nhanh khi VN30-Index chịu áp lực điều chỉnh mạnh trở lại.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục tăng - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 6/2026 (41I1G6000) đóng cửa tại 1.990,1 điểm, giảm mạnh 1,71% so với phiên trước. Mức giảm sâu hơn đã kéo chênh lệch âm quay trở lại -9,72 điểm so với VN30-Index. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng đồng loạt duy trì discount từ -0,12 điểm đến -1,12 điểm.

Tâm lý thận trọng gia tăng rõ rệt trên thị trường phái sinh khi nhà đầu tư ưu tiên các vị thế phòng ngừa rủi ro trước khả năng VN30-Index tiếp tục rung lắc mạnh dưới vùng kháng cự tâm lý 2.000 điểm.

Đồng thời, nhà đầu tư gia tăng nắm giữ vị thế qua đêm ở hầu hết các hợp đồng. Khối lượng mở OI của hợp đồng 41I1G6000 tăng hơn 11% lên 35.165 hợp đồng. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 7/2026 cũng tăng mạnh./.