Khối ngoại trở lại gom MSB sau chuỗi bán ròng mạnh

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trên thị trường chứng khoán với giá trị hơn 790 tỷ đồng trong phiên hôm nay (27/5), đánh dấu phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là dòng tiền ngoại đã quay trở lại mua ròng cổ phiếu MSB sau nhiều phiên liên tục xả mạnh tại mã này.

MSB dẫn đầu danh sách mua ròng toàn thị trường với giá trị khoảng 104 tỷ đồng. Cổ phiếu này đồng thời tăng 2,39% lên 15.000 đồng/cổ phiếu, nối dài chuỗi tăng giá 3 phiên liên tiếp, bất chấp áp lực chốt lời lớn từ khối ngoại các phiên trước đó.

Từ đầu năm 2026 đến nay, cổ phiếu MSB đã tăng gần 21%, trở thành một trong những mã ngân hàng có diễn biến tích cực trên thị trường, bất chấp xu hướng bán ròng mạnh của khối ngoại trong tháng 5 này.

Tính đến thời điểm hiện tại, MSB đang đứng đầu trong danh sách cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong tháng với giá trị xấp xỉ 2.900 tỷ đồng. Dù vậy, áp lực bán mạnh từ nhà đầu tư nước ngoài không tác động đáng kể đến diễn biến giá của MSB. Cổ phiếu này vẫn duy trì được xu hướng tích lũy đi lên nhờ lực cầu trong nước hấp thụ tốt.

Kết quả kinh doanh quý I/2026 của MSB cũng là một trong những yếu tố hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư đối. Trong quý đầu năm, ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 1.890 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước; thu nhập lãi thuần tăng gần 28%, trong khi tỷ lệ CASA duy trì ở mức 26,5% - thuộc nhóm cao nhất hệ thống ngân hàng.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 27/5. Nguồn: Dstock.

Bên cạnh MSB, dòng tiền ngoại hôm nay còn tập trung mua ròng tại MWG và ACB với giá trị lần lượt khoảng 57 tỷ đồng. Các mã VPB, LPB, PVS và HDB cũng ghi nhận lực cầu ngoại tích cực.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh tại nhóm bất động sản “họ Vin”. VHM bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 220 tỷ đồng và giảm hơn 4%. VIC bị bán ròng khoảng 102 tỷ đồng, trong khi VPL giảm hơn 4% và cũng nằm trong nhóm bị xả mạnh. Ngoài ra, khối ngoại còn bán ròng đáng kể tại HPG, FPT, BSR và MBB./.