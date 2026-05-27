Tài chính

Kho bạc Nhà nước minh bạch dữ liệu giải ngân, đồng hành cùng bộ, ngành thúc đẩy đầu tư công

Vân Hà

16:39 | 27/05/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các bộ, ngành tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh dòng vốn vào nền kinh tế.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) không chỉ thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, thanh toán, chi trả ngân sách nhà nước (NSNN), mà còn chủ động cung cấp thông tin phục vụ điều hành ở các cấp.

Kho bạc Nhà nước minh bạch dữ liệu giải ngân, đồng hành cùng các bộ, ngành thúc đẩy đầu tư công. Ảnh: Đức Thanh.

Theo đó, KBNN đã chủ động cung cấp thông tin tổng thể về tình hình thanh toán NSNN, tình hình tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng đầu tư công đến các bộ, cơ quan trung ương. Động thái này được đánh giá là bước đi thiết thực nhằm tăng cường minh bạch dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành giải ngân vốn đầu tư công.

Thông qua các báo cáo định kỳ hàng tháng, KBNN cập nhật chi tiết tình hình chi NSNN, tiến độ thanh toán vốn đầu tư công của từng cơ quan quản lý trung ương tính đến ngày 30/4/2026. Đáng chú ý, số liệu của từng đơn vị được đối chiếu với tỷ lệ giải ngân bình quân chung của khối cơ quan trung ương, hiện đạt khoảng 5,1% kế hoạch.

Việc công khai, minh bạch dữ liệu được xem như “thước đo” giúp các bộ, ngành nhìn rõ tiến độ giải ngân của đơn vị mình, từ đó kịp thời đánh giá nguyên nhân chậm trễ và có giải pháp chỉ đạo phù hợp đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Dữ liệu này hiện cũng được công khai trên Cổng thông tin điện tử KBNN, tạo điều kiện để các đơn vị chủ động theo dõi, giám sát và phục vụ công tác điều hành.

Bên cạnh việc minh bạch thông tin giải ngân, KBNN cũng đặc biệt chú trọng siết chặt kỷ cương trong quản lý vốn tạm ứng đầu tư công. Báo cáo của KBNN đã cập nhật đầy đủ tình hình dư tạm ứng, trong đó chỉ rõ các khoản tạm ứng quá hạn chưa thu hồi.

Trên cơ sở đó, KBNN đề nghị các bộ, ngành tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn ứng, thu hồi các khoản tạm ứng kéo dài, đảm bảo sử dụng vốn NSNN đúng mục đích, đúng quy định và nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Cùng với công tác điều hành dữ liệu, hệ thống KBNN tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quy trình kiểm soát, thanh toán chi NSNN. Đối với các hồ sơ đủ điều kiện, KBNN cam kết xử lý nhanh chóng, chính xác, không để tồn đọng hồ sơ thanh toán không rõ nguyên nhân.

Theo KBNN, các bộ, ngành, chủ đầu tư có thể chủ động tra cứu tình hình thanh toán chi thường xuyên và vốn đầu tư công tại chuyên mục “Thanh toán vốn NSNN qua KBNN” trên Cổng thông tin điện tử của KBNN.

Với việc chủ động cung cấp dữ liệu, tăng cường phối hợp và cải cách mạnh mẽ quy trình nghiệp vụ, KBNN kỳ vọng công tác giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng tới sẽ có chuyển biến tích cực hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026./.

Khung pháp lý mới cho hoạt động thông tin đối ngoại trong kỷ nguyên số

Kho bạc Nhà nước ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2026

Thanh khoản thị trường trái phiếu tăng hơn 20% trong tuần qua

Mua bộ số từ tính năng "Thần tài chọn" trên Vietlott SMS, người đàn ông ở Lâm Đồng trúng độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 15 tỷ đồng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani

VIS Rating lo ngại thanh khoản thắt chặt, nợ xấu tăng khiến ngân hàng thêm áp lực

Hai dự án của Novaland hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tiến tới bàn giao sổ hồng cho cư dân

Việt Nam chi hơn 10 tỷ USD nhập khẩu nhiên liệu trong 4 tháng đầu năm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

Mở rộng không gian tri thức, kết nối động lực phát triển miền Trung

(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại TP. Huế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận khẳng định, việc thành lập Phân hiệu tại TP. Huế là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Nhà trường, ngành Tài chính và quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung cũng như cả nước.
(TBTCO) - Tình trạng giải ngân đầu tư công của các sở, ngành, xã, phường tại Lâm Đồng từ đầu năm 2026 đến nay đạt rất thấp, thậm chí chưa giải ngân khiến lãnh đạo tỉnh này hết sức “sốt ruột”, phải lập đến 6 Tổ công tác để đốc thúc tiến độ.
(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai tiếp tục chảy mạnh vào các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp chế biến, nông nghiệp và thương mại. Đây cũng là nhóm ngành đang có nhu cầu vốn lớn nhất tại khu vực phía Nam.
(TBTCO) - Sau hội nghị toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công cuối tháng vừa qua, tiến độ giải ngân trên cả nước bắt đầu chuyển động mạnh hơn. Chỉ trong khoảng một tháng, tỷ lệ giải ngân đã tăng từ 12,2% lên 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, phía sau nhịp tăng tốc ấy là sự phân hóa rất mạnh, có nơi bứt tốc rõ rệt, có nơi lại gần như “đứng yên”.
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sau khi thực thi xong Bộ Tài chính sẽ cắt giảm, đơn giản hóa được 123/363 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 33,9%.
(TBTCO) - Trước áp lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hệ thống Kho bạc Nhà nước đang đồng thời triển khai nhiều giải pháp theo hướng cải cách thủ tục, đẩy mạnh số hóa quy trình, tăng cường giao dịch điện tử và nâng cao chất lượng cung cấp thông tin phục vụ công tác điều hành của các cấp chính quyền.
(TBTCO) - Chiến lược hợp tác phát triển bền vững giữa Việt Nam và Liên Hợp quốc giai đoạn 2027 - 2031 cần chuyển mạnh sang quan hệ đối tác bình đẳng hơn, phù hợp với vị thế và trình độ phát triển mới của Việt Nam và nâng tầm theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.
(TBTCO) - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề xuất thiết lập bộ tiêu chí KPI đo lường kết quả phát triển không chỉ bằng quy mô kinh tế mà phải bằng chất lượng sống, chất lượng dịch vụ công, công bằng xã hội, sức mạnh văn hóa, năng lực tự cường quốc gia...
Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

