Kho bạc Nhà nước minh bạch dữ liệu giải ngân, đồng hành cùng bộ, ngành thúc đẩy đầu tư công

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) không chỉ thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, thanh toán, chi trả ngân sách nhà nước (NSNN), mà còn chủ động cung cấp thông tin phục vụ điều hành ở các cấp.

Kho bạc Nhà nước minh bạch dữ liệu giải ngân, đồng hành cùng các bộ, ngành thúc đẩy đầu tư công. Ảnh: Đức Thanh.

Theo đó, KBNN đã chủ động cung cấp thông tin tổng thể về tình hình thanh toán NSNN, tình hình tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng đầu tư công đến các bộ, cơ quan trung ương. Động thái này được đánh giá là bước đi thiết thực nhằm tăng cường minh bạch dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành giải ngân vốn đầu tư công.

Thông qua các báo cáo định kỳ hàng tháng, KBNN cập nhật chi tiết tình hình chi NSNN, tiến độ thanh toán vốn đầu tư công của từng cơ quan quản lý trung ương tính đến ngày 30/4/2026. Đáng chú ý, số liệu của từng đơn vị được đối chiếu với tỷ lệ giải ngân bình quân chung của khối cơ quan trung ương, hiện đạt khoảng 5,1% kế hoạch.

Việc công khai, minh bạch dữ liệu được xem như “thước đo” giúp các bộ, ngành nhìn rõ tiến độ giải ngân của đơn vị mình, từ đó kịp thời đánh giá nguyên nhân chậm trễ và có giải pháp chỉ đạo phù hợp đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Dữ liệu này hiện cũng được công khai trên Cổng thông tin điện tử KBNN, tạo điều kiện để các đơn vị chủ động theo dõi, giám sát và phục vụ công tác điều hành.

Bên cạnh việc minh bạch thông tin giải ngân, KBNN cũng đặc biệt chú trọng siết chặt kỷ cương trong quản lý vốn tạm ứng đầu tư công. Báo cáo của KBNN đã cập nhật đầy đủ tình hình dư tạm ứng, trong đó chỉ rõ các khoản tạm ứng quá hạn chưa thu hồi.

Trên cơ sở đó, KBNN đề nghị các bộ, ngành tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn ứng, thu hồi các khoản tạm ứng kéo dài, đảm bảo sử dụng vốn NSNN đúng mục đích, đúng quy định và nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Cùng với công tác điều hành dữ liệu, hệ thống KBNN tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quy trình kiểm soát, thanh toán chi NSNN. Đối với các hồ sơ đủ điều kiện, KBNN cam kết xử lý nhanh chóng, chính xác, không để tồn đọng hồ sơ thanh toán không rõ nguyên nhân.

Theo KBNN, các bộ, ngành, chủ đầu tư có thể chủ động tra cứu tình hình thanh toán chi thường xuyên và vốn đầu tư công tại chuyên mục “Thanh toán vốn NSNN qua KBNN” trên Cổng thông tin điện tử của KBNN.

Với việc chủ động cung cấp dữ liệu, tăng cường phối hợp và cải cách mạnh mẽ quy trình nghiệp vụ, KBNN kỳ vọng công tác giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng tới sẽ có chuyển biến tích cực hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026./.