Thị trường

Giá ca cao bật tăng mạnh do những lo ngại về nguồn cung toàn cầu

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
15:07 | 27/05/2026
(TBTCO) - Lực bán chiếm ưu thế trên nhóm nông sản, trong khi ở nhóm nguyên liệu công nghiệp, giá ca cao bật tăng mạnh do những lo ngại về nguồn cung toàn cầu.
aa

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết phiên 26/5, giá đậu tương kỳ hạn tháng 7 giảm gần 1%, xuống còn 435,8 USD/tấn. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước triển vọng nguồn cung toàn cầu tiếp tục dư thừa, trong bối cảnh tiến độ mùa vụ tại Mỹ diễn ra thuận lợi và nguồn cung từ Nam Mỹ duy trì ở mức rất cao.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu kém tích cực tiếp tục gây áp lực lên giá. Theo Báo cáo tiến độ mùa vụ của USDA, dự báo tốc độ gieo trồng và tỷ lệ nảy mầm vượt trội của đậu tương Mỹ trong điều kiện thời tiết lý tưởng làm gia tăng kỳ vọng về một vụ mùa bội thu tại vành đai ngũ cốc, khiến các nhà nhập khẩu tiếp tục duy trì tâm lý chờ đợi và chần chừ trong việc mua hàng.

Trái ngược với diễn biến của nhóm ngũ cốc, thị trường ca cao ghi nhận phiên tăng mạnh nhất trong nhiều tuần trở lại đây khi những rủi ro về thời tiết và logistics tại Tây Phi tiếp tục leo thang.

Giá ca cao bật tăng mạnh do những lo ngại về nguồn cung toàn cầu

Diễn biến giá ca cao trên Sở ICE.
Ở chiều nhu cầu, thị trường vẫn ghi nhận những tín hiệu tương đối tích cực. Báo cáo tài chính của các tập đoàn bánh kẹo lớn như Hershey và Mondelez đều vượt kỳ vọng, cho thấy nhu cầu tiêu thụ sô cô la vẫn duy trì ổn định bất chấp mặt bằng giá cao. Tuy nhiên, dữ liệu từ Circana cũng cho thấy, doanh số bán kẹo sô cô la tại Bắc Mỹ trong 13 tuần gần nhất đã giảm nhẹ 1,3% so với cùng kỳ, phản ánh sức mua của người tiêu dùng đang bắt đầu chịu sức ép từ lạm phát.

Kết thúc phiên, giá ca cao kỳ hạn tháng 7 tăng gần 10%, lên mức 4.169 USD/tấn. Động lực chính đến từ tình trạng mưa lớn kéo dài tại Bờ Biển Ngà - quốc gia sản xuất ca cao lớn nhất thế giới.

Mưa lớn gây ngập lụt diện rộng và làm gián đoạn hoạt động vận chuyển tại nhiều khu vực trồng ca cao trọng điểm, qua đó làm dấy lên lo ngại về khả năng thu hoạch và xuất khẩu trong thời gian tới. Diễn biến này đã thúc đẩy các quỹ đầu cơ đẩy mạnh hoạt động mua bù sau giai đoạn bán khống trước đó.

Về dài hạn, thị trường ca cao tiếp tục nhận được hỗ trợ từ thực trạng rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng tại Tây Phi. Theo Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), xác suất hiện tượng El Nino hình thành trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 lên tới 82%, trong đó có khoảng 67% khả năng phát triển thành một đợt “siêu El Nino”. Điều này làm gia tăng đáng kể nguy cơ khô hạn kéo dài và suy giảm năng suất tại các vùng trồng ca cao chủ lực.

Ngoài yếu tố thời tiết, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng đang làm gia tăng áp lực chi phí đối với chuỗi cung ứng nông nghiệp toàn cầu. Việc gián đoạn vận tải và chi phí năng lượng leo thang khiến giá phân bón tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động canh tác tại Bờ Biển Ngà và Ghana./.

Văn Nam
Từ khóa:
giá ca cao nguồn cung toàn cầu sản lượng đậu tương tâm lý đầu tư nguồn cung Nam Mỹ triển vọng mùa vụ giá phân bón

Bài liên quan

Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Giá ca cao tăng phiên thứ 8 liên tiếp trước lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Giá ca cao lùi về vùng đáy một năm, dầu đậu tương chinh phục đỉnh mới

Giá ca cao lùi về vùng đáy một năm, dầu đậu tương chinh phục đỉnh mới

Giá phân bón “nóng” theo điểm nghẽn Hormuz

Giá phân bón “nóng” theo điểm nghẽn Hormuz

Dành cho bạn

Mở rộng không gian tri thức, kết nối động lực phát triển miền Trung

Mở rộng không gian tri thức, kết nối động lực phát triển miền Trung

Lâm Đồng “sốt ruột” với giải ngân đầu tư công

Lâm Đồng “sốt ruột” với giải ngân đầu tư công

Trải nghiệm khách hàng là thước đo chất lượng ngân hàng

Trải nghiệm khách hàng là thước đo chất lượng ngân hàng

Nắng nóng cực đoan đẩy phụ tải điện liên tiếp lập kỷ lục

Nắng nóng cực đoan đẩy phụ tải điện liên tiếp lập kỷ lục

Hải Phòng hiện đại hóa xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Hải Phòng hiện đại hóa xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Thuế tỉnh Phú Thọ phấn đấu thu ngân sách năm 2026 trên 51.000 tỷ đồng

Thuế tỉnh Phú Thọ phấn đấu thu ngân sách năm 2026 trên 51.000 tỷ đồng

Đọc thêm

Ngày 27/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng

Ngày 27/5: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (27/5) đảo chiều tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 77.573.139 đồng/lượng (mua vào) và 79.973.133 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 1,11% so với ngày hôm qua.
Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành “điểm nóng” đầu tư xanh

Điện gió ngoài khơi đưa Việt Nam thành “điểm nóng” đầu tư xanh

(TBTCO) - Giữa bối cảnh các quốc gia trong khu vực đồng loạt tung chính sách ưu đãi để hút vốn đầu tư xanh, Việt Nam được nhiều tập đoàn quốc tế đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng nhất châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt ở lĩnh vực điện gió ngoài khơi.
Ngày 27/5: Giá cao su thế giới phân hóa, trong nước đi ngang

Ngày 27/5: Giá cao su thế giới phân hóa, trong nước đi ngang

Giá cao su hôm nay (27/5) ghi nhận sự phân hóa rõ nét trên các sàn giao dịch quốc tế. Trong khi giá tại Trung Quốc, Thái Lan và Singapore có xu hướng tăng, thì giá tại Nhật Bản lại giảm. Thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn vẫn giữ mức ổn định.
Ngày 27/5: Giá gạo xuất khẩu tăng - giảm trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 27/5: Giá gạo xuất khẩu tăng - giảm trái chiều, trong nước ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (27/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng - giảm trái chiều. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 4 USD/tấn, ngược lại gạo thơm 100% tấm giảm 2 USD/tấn.
Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng

Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 để bảo đảm an ninh năng lượng

Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 được đánh giá là bước đi cần thiết trong lộ trình phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải carbon và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Bộ Công thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp doanh nghiệp, chuyên gia và truyền thông để nâng cao nhận thức người tiêu dùng về loại nhiên liệu này.
Bộ Công thương đề nghị tạo “luồng xanh” cho vải thiều xuất khẩu

Bộ Công thương đề nghị tạo “luồng xanh” cho vải thiều xuất khẩu

(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ tiêu thụ và thúc đẩy xuất khẩu vải thiều niên vụ 2026, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương vừa có văn bản đề nghị nhiều bộ, ngành, địa phương và hiệp hội phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp từ thông quan, vận chuyển đến xúc tiến thương mại.
Bay châu Âu khám phá Cộng hòa Séc cùng Vietjet chỉ với 5.940.000 VNĐ

Bay châu Âu khám phá Cộng hòa Séc cùng Vietjet chỉ với 5.940.000 VNĐ

(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, Vietjet công bố mở bán vé đường bay Hà Nội – Praha (Cộng hòa Séc) với giá hạng Eco chỉ từ 5.940.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế, phí), đánh dấu hãng vươn tới Liên minh châu Âu (EU), mở ra hành trình kết nối thuận tiện cho mọi hành khách đến với hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua 186 đường bay.
Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Ngày 26/5, Cục Hải quan công bố số liệu, ghi nhận, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 346 tỷ USD, tăng tới 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong khi xuất khẩu lập kỷ lục mới nhờ nhóm điện tử, máy móc tăng mạnh, nhập khẩu tăng nhanh, khiến nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

VIS Rating lo ngại thanh khoản thắt chặt, nợ xấu tăng khiến ngân hàng thêm áp lực

VIS Rating lo ngại thanh khoản thắt chặt, nợ xấu tăng khiến ngân hàng thêm áp lực

Hai dự án của Novaland hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tiến tới bàn giao sổ hồng cho cư dân

Hai dự án của Novaland hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tiến tới bàn giao sổ hồng cho cư dân

Việt Nam chi hơn 10 tỷ USD nhập khẩu nhiên liệu trong 4 tháng đầu năm

Việt Nam chi hơn 10 tỷ USD nhập khẩu nhiên liệu trong 4 tháng đầu năm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

Giá ca cao bật tăng mạnh do những lo ngại về nguồn cung toàn cầu

Giá ca cao bật tăng mạnh do những lo ngại về nguồn cung toàn cầu

Ngành Thuế Cần Thơ "hái quả ngọt" từ nỗ lực cải cách hành chính

Ngành Thuế Cần Thơ "hái quả ngọt" từ nỗ lực cải cách hành chính

Hoa Kỳ sẽ hoàn trả 20,6 tỷ USD tiền thuế quan cho các nhà nhập khẩu

Hoa Kỳ sẽ hoàn trả 20,6 tỷ USD tiền thuế quan cho các nhà nhập khẩu

Chốt phương án chọn thầu tư vấn cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chốt phương án chọn thầu tư vấn cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Doanh nghiệp hạ tầng bước vào cuộc đua năng lực và sức khỏe tài chính

Doanh nghiệp hạ tầng bước vào cuộc đua năng lực và sức khỏe tài chính

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh