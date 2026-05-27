Giá ca cao bật tăng mạnh do những lo ngại về nguồn cung toàn cầu

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết phiên 26/5, giá đậu tương kỳ hạn tháng 7 giảm gần 1%, xuống còn 435,8 USD/tấn. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước triển vọng nguồn cung toàn cầu tiếp tục dư thừa, trong bối cảnh tiến độ mùa vụ tại Mỹ diễn ra thuận lợi và nguồn cung từ Nam Mỹ duy trì ở mức rất cao.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu kém tích cực tiếp tục gây áp lực lên giá. Theo Báo cáo tiến độ mùa vụ của USDA, dự báo tốc độ gieo trồng và tỷ lệ nảy mầm vượt trội của đậu tương Mỹ trong điều kiện thời tiết lý tưởng làm gia tăng kỳ vọng về một vụ mùa bội thu tại vành đai ngũ cốc, khiến các nhà nhập khẩu tiếp tục duy trì tâm lý chờ đợi và chần chừ trong việc mua hàng.

Trái ngược với diễn biến của nhóm ngũ cốc, thị trường ca cao ghi nhận phiên tăng mạnh nhất trong nhiều tuần trở lại đây khi những rủi ro về thời tiết và logistics tại Tây Phi tiếp tục leo thang.

Diễn biến giá ca cao trên Sở ICE.

Ở chiều nhu cầu, thị trường vẫn ghi nhận những tín hiệu tương đối tích cực. Báo cáo tài chính của các tập đoàn bánh kẹo lớn như Hershey và Mondelez đều vượt kỳ vọng, cho thấy nhu cầu tiêu thụ sô cô la vẫn duy trì ổn định bất chấp mặt bằng giá cao. Tuy nhiên, dữ liệu từ Circana cũng cho thấy, doanh số bán kẹo sô cô la tại Bắc Mỹ trong 13 tuần gần nhất đã giảm nhẹ 1,3% so với cùng kỳ, phản ánh sức mua của người tiêu dùng đang bắt đầu chịu sức ép từ lạm phát.

Kết thúc phiên, giá ca cao kỳ hạn tháng 7 tăng gần 10%, lên mức 4.169 USD/tấn. Động lực chính đến từ tình trạng mưa lớn kéo dài tại Bờ Biển Ngà - quốc gia sản xuất ca cao lớn nhất thế giới.

Mưa lớn gây ngập lụt diện rộng và làm gián đoạn hoạt động vận chuyển tại nhiều khu vực trồng ca cao trọng điểm, qua đó làm dấy lên lo ngại về khả năng thu hoạch và xuất khẩu trong thời gian tới. Diễn biến này đã thúc đẩy các quỹ đầu cơ đẩy mạnh hoạt động mua bù sau giai đoạn bán khống trước đó.

Về dài hạn, thị trường ca cao tiếp tục nhận được hỗ trợ từ thực trạng rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng tại Tây Phi. Theo Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), xác suất hiện tượng El Nino hình thành trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 lên tới 82%, trong đó có khoảng 67% khả năng phát triển thành một đợt “siêu El Nino”. Điều này làm gia tăng đáng kể nguy cơ khô hạn kéo dài và suy giảm năng suất tại các vùng trồng ca cao chủ lực.

Ngoài yếu tố thời tiết, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng đang làm gia tăng áp lực chi phí đối với chuỗi cung ứng nông nghiệp toàn cầu. Việc gián đoạn vận tải và chi phí năng lượng leo thang khiến giá phân bón tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động canh tác tại Bờ Biển Ngà và Ghana./.