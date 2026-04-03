Thị trường

Giá phân bón “nóng” theo điểm nghẽn Hormuz

Hà Hạnh

14:58 | 03/04/2026
(TBTCO) - Tháng 3/2026, thị trường phân bón trong nước bất ngờ “tăng nhiệt” khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, chi phí logistics leo thang do tác động từ việc phong tỏa eo biển Hormuz. Áp lực này đang buộc ngành phân bón Việt Nam phải chủ động xoay xở để giữ nhịp sản xuất nông nghiệp.
Chuỗi cung ứng đứt gãy, giá tăng dây chuyền

Xung đột Trung Đông bùng phát từ cuối tháng 2/2026 và kéo dài đến nay đã nhanh chóng tạo ra cú sốc cho thị trường phân bón toàn cầu. Eo biển Hormuz - tuyến vận tải huyết mạch trung chuyển khoảng 1/3 nguồn cung phân bón thế giới bị phong tỏa đã khiến chi phí vận chuyển tăng mạnh, kéo theo giá hàng loạt mặt hàng đầu vào leo thang.

Theo khảo sát của DTN (một công ty hàng đầu thế giới về cung cấp thông tin thị trường, dữ liệu thời tiết và phân tích nông nghiệp), giá bán lẻ cả 8 loại phân bón chính đều tăng so với tháng 2/2026, trong đó 4 loại tăng trên 5%, chủ yếu do tác động từ xung đột Trung Đông.

Đáng chú ý, UAN28 tăng mạnh nhất (13%) lên 464 USD/tấn; urê tăng 12% lên 674 USD/tấn; urê khan tăng 7% lên 924 USD/tấn; UAN32 tăng 5% lên 489 USD/tấn. Các loại còn lại tăng nhẹ, gồm DAP (851 USD/tấn), MAP (889 USD/tấn), kali (488 USD/tấn) và 10 - 34 - 0 (670 USD/tấn).

So với cùng kỳ năm trước, giá tất cả các loại đều tăng, trong đó UAN28 tăng mạnh nhất tới 31%, tiếp đến là urê khan và UAN32 (23%), urê (14%) và DAP (11%).

Dự báo giá phân bón trong nước trong tháng tới tiếp tục tăng nếu xung đột Trung Đông không có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: Đức Thanh

TS. Phùng Hà - Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam nhận định, Hormuz đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng phân bón toàn cầu. "Mỗi tháng, khoảng 1,2 - 1,5 triệu tấn urea được vận chuyển qua Hormuz từ các quốc gia Trung Đông tới các thị trường lớn ở châu Á. Bên cạnh đó, mỗi năm có khoảng 15 - 20 triệu tấn amoniac và gần 20 triệu tấn lưu huỳnh đi qua tuyến vận tải này để phục vụ sản xuất phân bón trên thế giới. “Chỉ cần một nguy cơ gián đoạn nhỏ tại Hormuz cũng đủ khiến thị trường năng lượng và phân bón chao đảo, gây hiệu ứng domino trên quy mô toàn cầu” - ông Hà nhấn mạnh.

Tại Việt Nam, tác động đã thể hiện rõ trong tháng 3/2026. Giá nhiều loại phân bón tăng đáng kể, đặc biệt là nhóm DAP và NPK. Cụ thể, DAP Hàn Quốc tăng lên 1,13 triệu đồng/bao (50kg), cao hơn 50.000 đồng so với bình quân 2 tháng đầu năm; DAP Trung Quốc đạt 886.000 đồng/bao, tăng 1.000 đồng/bao; urê Phú Mỹ lên hơn 553.000 đồng/bao, tăng 3.000 đồng/bao. Các dòng NPK cũng ghi nhận mức tăng từ vài nghìn đến hàng chục nghìn đồng mỗi bao.

Tính chung quý I/2026, xu hướng tăng đã khá rõ nét: urê Trung Quốc tăng khoảng 5%, DAP Trung Quốc tăng 11%, còn NPK 20 - 20 - 15 + TE tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần DAP (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) cho biết, nguồn cung trong nước vẫn cơ bản được đảm bảo với nhu cầu khoảng 1 triệu tấn/năm, cộng thêm 500.000 tấn nhập khẩu.

Tuy nhiên, áp lực lớn nằm ở chi phí đầu vào. Khoảng 80% nguyên liệu sản xuất DAP phải nhập khẩu, gồm lưu huỳnh, amoniac và quặng apatit. Riêng giá lưu huỳnh - chủ yếu từ Trung Đông đã tăng trên 40% do gián đoạn nguồn cung, khiến giá thành sản xuất DAP tăng khoảng 1,97 triệu đồng/tấn, tương đương 12%. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn tiết chế mức tăng giá bán, ưu tiên thị trường nội địa, dù giá xuất khẩu cao hơn khoảng 1,5 triệu đồng/tấn, nhằm chia sẻ khó khăn với nông dân và thị trường.

Áp lực còn kéo dài, cần giải pháp căn cơ

Dự báo giá phân bón trong nước trong tháng tới tiếp tục tăng nếu xung đột Trung Đông không có dấu hiệu hạ nhiệt, nguồn cung tiếp tục bị thắt chặt bởi chi phí logistic tăng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưu thông hàng hóa giữa các quốc gia trên thế giới.

Trước bối cảnh này, để giảm áp lực giá thành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay, một số doanh nghiệp thương mại, nhập khẩu phân bón kiến nghị cần giảm chi phí trung gian, đặc biệt là logistics, đồng thời minh bạch thông tin thị trường để hạn chế tình trạng đầu cơ, găm hàng. Bên cạnh đó, việc khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu trong nước, nhất là quặng apatit, được xem là giải pháp quan trọng để tăng tính tự chủ trong sản xuất.

Ông Nguyễn Trí Ngọc - Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho rằng, về dài hạn, cần tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững hơn. “Cần tăng sử dụng phân hữu cơ, nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư và giảm chi phí sản xuất. Đồng thời, phải siết chặt quản lý thị trường để ngăn chặn phân bón giả, kém chất lượng và tình trạng đầu cơ” - ông Ngọc nhấn mạnh.

Ở góc độ quản lý, ông Huỳnh Tấn Đạt - Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chia sẻ, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu chính sách hỗ trợ giảm chi phí vận chuyển, năng lượng và nguyên liệu đầu vào, qua đó góp phần bình ổn thị trường và hạn chế các đợt tăng giá đột biến. Định hướng dài hạn cũng được đặt ra là sử dụng vật tư nông nghiệp theo hướng thông minh, tiết kiệm và bền vững.

Cùng với đó, Bộ Tài chính khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Môi trường để ổn định thị trường vật tư đầu vào sản xuất nông nghiệp./.

Từ khóa:
giá phân bón điểm nghẽn Hormuz thị trường phân bón ngành phân bón việt nam chi phí logistics

Bài liên quan

Giá phân bón được dự báo tăng mạnh nửa đầu năm 2026

Giá phân bón được dự báo tăng mạnh nửa đầu năm 2026

Chi phí logistics tăng trở lại, doanh nghiệp Việt xoay trục giữ nhịp xuất khẩu

Chi phí logistics tăng trở lại, doanh nghiệp Việt xoay trục giữ nhịp xuất khẩu

Kỷ nguyên mới cho ngành logistics Việt Nam

Kỷ nguyên mới cho ngành logistics Việt Nam

Dành cho bạn

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Đọc thêm

Giá lúa gạo hôm nay (5/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 30 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng 13 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 5 USD/tấn.
Giá bạc hôm nay (5/4) giằng co quanh mốc quan trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu kinh tế và lãi suất rõ ràng hơn. Theo đó, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc đi ngang ở mức 72,96 USD/ounce.
Giá cao su tại hầu hết các thị trường chủ chốt hôm nay (5/4) đồng loạt tăng tốc, trong đó nổi bật là thị trường Nhật Bản khi giá cao su kỳ hạn vươn lên mức cao nhất trong vòng 14 tháng. Trong khi đó, thị trường trong nước vẫn đi ngang, giá thu mua tại doanh nghiệp lớn chưa có điều chỉnh mới.
(TBTCO) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa cho biết, hơn 1 tháng xung đột Trung Đông diễn ra, trong khi nhiều nước thế giới và khu vực lâm vào khủng hoảng, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, doanh nghiệp, Việt Nam vẫn giữ vững an ninh năng lượng.
Giá bạc thế giới hôm nay (4/4) giảm xuống 73 USD/ounce sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ leo thang các cuộc tấn công vào Iran. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra).
Khảo sát cho thấy, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay (4/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.050 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 8.450 - 8.550 đồng/kg…
Giá cao su tại Nhật Bản hôm nay (4/4) tăng khi đồng Yên suy yếu, giá dầu leo thang và chỉ số Nikkei biến động mạnh sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về xung đột Iran. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
Giá cà phê trong nước hôm nay (3/4) phục hồi rõ nét khi giá thu mua tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng trở lại. Hiện giá cà phê tại dao động trong khoảng 89.700 - 90.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đi ngang tại hầu hết các vùng sản xuất trọng điểm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao