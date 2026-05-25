Tài chính

DATC: “Xưởng đại tu” cho những con tàu vững vàng ra biển lớn

09:13 | 25/05/2026
(TBTCO) - Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong, định hướng chiến lược của kinh tế nhà nước. Để đạt mục tiêu này, một trong những giải pháp là phải nâng cao năng lực của DATC để “hỗ trợ tái cơ cấu, xử lý nợ xấu của khu vực doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường”.
Những giá trị vượt xa bảng cân đối tài chính

Nhìn lại hành trình phát triển của DATC, đặc biệt là quá trình tái cơ cấu ngành hàng hải Việt Nam hơn một thập kỷ qua, có thể thấy đây không phải nhiệm vụ mới, mà là sự khẳng định ở cấp cao nhất cho một hướng đi đã được kiểm chứng.

Hơn một thập kỷ trước, cuộc suy thoái vận tải biển toàn cầu giai đoạn 2008 – 2015 khiến nhiều doanh nghiệp trong ngành hàng hải Việt Nam chìm trong thua lỗ, nợ nần chồng chất, đứng trước nguy cơ phá sản hàng loạt.

Trong bối cảnh đó, năm 2014, DATC được giao tham gia xử lý nợ gắn với tái cơ cấu Vinalines – nay là VIMC - và các đơn vị thành viên. Sự khác biệt cốt lõi của DATC so với các công ty mua bán nợ tư nhân là không thuần túy xử lý mua bán nợ đơn thuần, vì mục tiêu lợi nhuận trước mắt. DATC lựa chọn cách tiếp cận kép: vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Chính phủ, vừa xử lý trên nguyên tắc thị trường thông qua đàm phán với các tổ chức tín dụng.

Bằng cách tiếp cận linh hoạt, DATC đã xử lý trên 11.000 tỷ đồng công nợ tồn đọng, không chỉ cứu doanh nghiệp khỏi bờ vực phá sản mà còn trực tiếp tạo ra khoản chênh lệch hơn 2.567 tỷ đồng để tăng vốn nhà nước.

Tại các doanh nghiệp thành viên, DATC cũng ghi dấu ấn đậm nét. Đơn cử, năm 2016, VOSCO gánh lỗ lũy kế hơn 800 tỷ đồng do vay ngân hàng đầu tư đội tàu ở vùng đỉnh giá. Trong giai đoạn 2017-2022, DATC đã mua và xử lý tổng dư nợ 1.635 tỷ đồng, giúp VOSCO được giảm trừ nghĩa vụ trả nợ lên đến 427 tỷ đồng để bù đắp tổn thất vốn. Nhờ đó, VOSCO đã thanh toán dứt điểm khoản vay tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, khôi phục uy tín tài chính

Tại Vitranschart, năm 2018, nợ phải trả gấp đôi tổng tài sản, vốn chủ sở hữu âm 1.156 tỷ đồng. DATC đã lần lượt mua và xử lý 6 khoản nợ (giá trị sổ sách 2.316 tỷ đồng) thông qua ba mũi nhọn: điều chỉnh kỳ hạn trả nợ theo dòng tiền thực tế; chuyển hóa 100 tỷ đồng nợ thành vốn góp; và giảm trừ nghĩa vụ nợ lên tới 1.700 tỷ đồng.

Đến nay, những nỗ lực này đã kết tinh thành “trái ngọt”. VIMC từ bờ vực phá sản nay đã xóa sạch lỗ lũy kế, vốn hóa vượt 100.000 tỷ đồng, báo lãi Quý I/2026 đạt 830,6 tỷ đồng (tăng 198%) và trở thành nhà đầu tư chiến lược cho siêu Cảng Cần Giờ. VOSCO lột xác thành doanh nghiệp đang đầu tư 414 triệu USD đóng 10 tàu mới, thu về 709 tỷ đồng doanh thu chỉ trong Quý I/2026.

Những giá trị đạt được từ quá trình tái cơ cấu này còn vượt xa khỏi những con số trong bảng cân đối kế toán khi đã hồi phục cả một ngành kinh tế, bảo toàn hàng nghìn việc làm và góp phần đảm bảo an ninh kinh tế quốc gia.

Thành công trong lĩnh vực hàng hải không phải là một hiện tượng đơn lẻ mà là kết quả của một hệ thống năng lực nội tại vững chắc. Trong giai đoạn 2021-2025, bất chấp những khó khăn của thị trường, DATC đã tham gia hỗ trợ tái cơ cấu tài chính cho 48 doanh nghiệp, xử lý khối nợ khổng lồ đạt 31.903 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2025 ghi nhận những kỷ lục kinh doanh xuất sắc của DATC. Công ty đã đạt doanh số mua nợ 3.422,7 tỷ đồng (bằng 129,4% bình quân 5 năm), doanh thu đạt 2.466,8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế vươn lên 325 tỷ đồng (vượt 14% kế hoạch Bộ giao).

Cần khoản đầu tư chiến lược cho sức khoẻ hệ thống tài chính

Tuy vậy, sau hàng chục năm phát triển với bề dày kinh nghiệm vững vàng, DATC hiện đang đứng trước nghịch lý: quy mô và vị thế chưa tương xứng với sứ mệnh được giao phó. Nếu ví DATC như đội ngũ bác sĩ chuyên khoa cứu chữa những doanh nghiệp “thập tử nhất sinh”, thì vấn đề là quy mô "phòng khám”, “trang thiết bị y tế” hiện tại đã không còn tương xứng.

Một trong những bất cập lớn nhất là mức vốn điều lệ của DATC hiện chỉ khoảng 6.000 tỷ đồng, trong khi quy mô thị trường nợ xấu lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng. Nguồn vốn hạn chế khiến công ty bị giới hạn, thậm chí phải bỏ lỡ nhiều phương án xử lý nợ quy mô lớn có ý nghĩa quan trọng với nền kinh tế.

Bên cạnh đó, cơ sở pháp lý cao nhất cho hoạt động của DATC là Nghị định số 129/2020/NĐ-CP nay đã bộc lộ nhiều điểm nghẽn, đặc biệt là cơ chế thu giữ tài sản bảo đảm, cơ chế thoái vốn đặc thù hay việc xử lý các khoản nợ có nguồn gốc từ Chính phủ.

Do đó, việc nâng tầm DATC lúc này có thể coi là một khoản đầu tư chiến lược cho sức khỏe của hệ thống tài chính quốc gia. Việc nâng cấp toàn diện quy mô, cơ chế và năng lực cho DATC chính là bước đi tiên quyết để nhân rộng những kỳ tích như VIMC hay VOSCO, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển doanh nghiệp mà Nghị quyết 79-NQ/TW đã đề ra. Khi được trang bị đủ nguồn lực, công cụ và hành lang pháp lý, DATC mới có thể tối ưu hóa sức mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ AI vào quản trị và xử lý nợ, tiếp tục sứ mệnh khơi thông dòng chảy tài chính, hồi sinh các doanh nghiệp nhà nước yếu kém.

Nhìn sâu hơn từ thực tiễn nhiều năm qua, đặc biệt từ câu chuyện tái cơ cấu ngành hàng hải Việt Nam, có thể thấy đây là một vấn đề chiến lược: muốn có những doanh nghiệp nhà nước đủ sức cạnh tranh trong khu vực, phải có những định chế đủ năng lực cứu doanh nghiệp khỏi vòng xoáy suy kiệt tài chính và đưa họ trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Nói cách khác, nếu doanh nghiệp nhà nước là “đầu tàu”, thì DATC chính là một dạng “xưởng đại tu” của nền kinh tế./.

Câu chuyện VIMC, VOSCO hay Vitranschart không phải là ngoại lệ, mà chính là hình mẫu chứng minh rằng: xử lý nợ gắn với tái cơ cấu bài bản có thể vực dậy những nguồn lực khổng lồ. Khi được nâng cấp thành một “định chế tài chính đa sở hữu, hiện đại” vào năm 2035, ứng dụng AI và chuyển đổi số, DATC chắc chắn sẽ là đòn bẩy vững chắc nhất giúp Chính phủ khơi thông dòng vốn, nhân rộng những "kỳ tích”, qua đó đó góp phần đạt mục tiêu nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong, định hướng chiến lược của kinh tế nhà nước trong những ngành, lĩnh vực then chốt, thiết yếu, chiến lược; dẫn dắt, hỗ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển… theo yêu cầu của Nghị quyết 79-NQ/TW.
Hoàng Yến
Từ khóa:
công ty tnhh mua bán nợ việt nam (datc) Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) Nghị quyết 79-NQ/TW

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 166.018,4 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo báo cáo số 6350/BTC-PTHT vừa được Bộ Tài chính công bố, tổng số giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 14/5/2026 đạt 166.018,4 tỷ đồng, tương ứng 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Bộ Tài chính quyết liệt cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Hà Nội quyết xóa dự án treo, giải phóng nguồn lực phát triển

(TBTCO) - Hà Nội đang bước vào đợt rà soát và xử lý quyết liệt chưa từng có đối với các dự án chậm triển khai trên địa bàn. Hàng trăm dự án ngoài ngân sách kéo dài nhiều năm, sử dụng đất kém hiệu quả hoặc “đắp chiếu” gây lãng phí tài nguyên đang được đưa vào diện kiểm tra, phân loại để tháo gỡ hoặc thu hồi theo quy định.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam: Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

(TBTCO) - Chiều ngày 22/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam Iain Frew.
Hoàn thiện “trụ cột” an sinh, khơi nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Nghị định 85/2026/NĐ-CP tạo khuôn khổ pháp lý triển khai hiệu quả, bền vững chính sách cho bảo hiểm hưu trí bổ sung. Bộ Tài chính kỳ vọng Nghị định góp phần đa dạng hóa chương trình an sinh xã hội, giảm gánh nặng ngân sách trong bối cảnh chuẩn bị giai đoạn già hóa dân số. Đồng thời, thúc đẩy hình thành nguồn vốn dài hạn, phát triển cơ sở nhà đầu tư dài hạn trên thị trường vốn, thị trường trái phiếu.
Giao quyền trưng dụng tài sản cho cấp xã để kịp thời ứng phó tình huống khẩn cấp

(TBTCO) - Tại Hội nghị tham vấn chính sách cho Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi) do Bộ Tài chính tổ chức sáng 22/5, nhiều đại biểu quan tâm đến nội dung mở rộng danh mục tài sản có thể trưng dụng, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số, và phân cấp thẩm quyền trưng mua, trưng dụng tài sản.
Hoàn thiện hành lang pháp lý để nâng tầm dự trữ quốc gia

(TBTCO) - Để khẩn trương đưa Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 đi vào cuộc sống, Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Dự trữ quốc gia về dự trữ quốc gia và quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia.
Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 6585/BTC - KHTC gửi các đơn vị thuộc Bộ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

FDI tăng trưởng tích cực, nhưng cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt

Mùa cổ tức 2026: "Người bung tiền, kẻ giữ sức" cho chu kỳ đầu tư mới

Ngân hàng lấn sân, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tính lại “nước cờ” giữ thế

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Giá vàng hôm nay ngày 25/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Hải quan tạm giữ lô ổ cứng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

Ngày 23/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc giảm lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 24/5: Giá vàng trong nước lùi về vùng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng

Ngày 24/5: Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg

Sau biến cố bất ngờ đêm giao thừa, khoản chi trả bảo hiểm trở thành điểm tựa cho một gia đình tại Long An