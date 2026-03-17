Đảng bộ Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 79

(TBTCO) - Đảng bộ Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Mục đích của Kế hoạch là quán triệt để thống nhất quan điểm xây dựng, phát triển kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế; kiến tạo phát triển, dẫn dắt, mở đường; cạnh tranh bình đẳng, tiếp cận công bằng với các khu vực kinh tế khác; nguồn lực kinh tế nhà nước được rà soát, thống kê, đánh giá, hạch toán đầy đủ theo nguyên tắc thị trường.

Xây dựng lộ trình triển khai các loại thuế mới

Tại Kế hoạch hành động, Đảng bộ Bộ Tài chính giao đảng bộ các đơn vị từng nhiệm vụ cụ thể với các mốc thời gian phải hoàn thành.

Theo đó, Vụ Ngân sách Nhà nước chịu trách nhiệm theo dõi các chỉ tiêu: tỷ lệ huy động nguồn ngân sách khoảng 18% GDP, bội chi ngân sách khoảng 5% GDP, tỷ trọng chi đầu tư phát triển 35 - 40% và chi thường xuyên 50-55% tổng chi ngân sách. Đơn vị có nhiệm vụ đề xuất đổi mới quản lý ngân sách, hạn chế lồng ghép chính sách xã hội trong chính sách thu, phân cấp chi ngân sách gắn với trách nhiệm, và bảo đảm nguyên tắc chỉ vay nợ cho chi đầu tư phát triển.

Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí được giao nghiên cứu, xây dựng lộ trình (giai đoạn 2026-2030) triển khai các loại thuế mới liên quan đến tài sản, mức phát thải carbon nhằm mở rộng cơ sở thuế và phù hợp thông lệ quốc tế.

Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại theo dõi chỉ tiêu nợ công không quá 60% GDP. Phối hợp hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu nợ công kết nối giữa Trung ương và địa phương để phục vụ điều hành tài khóa.

Về quản lý doanh nghiệp Nhà nước và vốn nhà nước, Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước theo dõi chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2030 có 50 doanh nghiệp nhà nước và đến năm 2045 có 60 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. Cục có trách nhiệm đề xuất các chính sách: cho phép doanh nghiệp nhà nước lớn sử dụng toàn bộ nguồn thu từ thoái vốn/cổ phần hoá; tăng tỷ lệ lợi nhuận để lại; hình thành quỹ cổ phiếu thưởng và cơ chế thưởng vượt kế hoạch. Đồng thời, đề xuất xử lý thủ tục phá sản/tái cơ cấu các dự án thua lỗ kéo dài, miễn nhiệm lãnh đạo để xảy ra thất thoát.

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể đề xuất hoàn thiện mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu, mô hình Hội đồng thành viên.

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán nghiên cứu chính sách hạch toán tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh.

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) xây dựng Đề án cơ cấu lại toàn diện vào Quý III/2026, tiến tới hình thành Quỹ đầu tư quốc gia để tập trung đầu tư vào các dự án công nghệ, chuyển đổi số và hỗ trợ nguồn lực để doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra nước ngoài.

Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp dẫn dắt, triển khai kế hoạch chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ lõi; áp dụng quản trị theo nguyên tắc OECD và nghiên cứu đầu tư ra nước ngoài để hình thành tập đoàn đa quốc gia.

Đưa mức dự trữ quốc gia đạt tối thiểu 1% GDP vào năm 2030

Tại Kế hoạch hành động này, Đảng bộ cũng giao Vụ Các định chế tài chính khẩn trương rà soát để sáp nhập, giải thể các quỹ ngoài ngân sách trùng lặp, kém hiệu quả. Xây dựng kế hoạch ủy thác quản lý tài chính quỹ cho các ngân hàng, công ty tài chính chuyên nghiệp; nghiên cứu cơ chế đa dạng hóa nguồn lực cho ngân hàng chính sách và đánh giá mô hình Ngân hàng Phát triển Việt Nam sau năm 2027.

Ngân hàng phát triển Việt Nam có nhiệm vụ sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và xây dựng Đề án báo cáo mô hình hoạt động sau năm 2027.

Về đơn vị sự nghiệp công lập, Vụ Tài chính - Kinh tế ngành đề xuất chính sách điều chỉnh giá, phí dịch vụ công theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí. Cục Kế hoạch – Tài chính phân loại đơn vị sự nghiệp công lập, báo cáo chuyển đổi các đơn vị đủ điều kiện thành doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công và kiên quyết chuyển dịch vụ có khả năng xã hội hoá cao sang cơ chế thị trường. Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc lĩnh vực tài chính.

Cục Dự trữ Nhà nước theo dõi chỉ tiêu đưa mức dự trữ quốc gia đạt tối thiểu 1% GDP vào năm 2030 và 2% GDP vào năm 2045. Cục cần đề xuất cơ chế đầu tư kho dự trữ theo phương thức hợp tác công tư (PPP); xây dựng cơ chế đặc thù, linh hoạt trong việc mua/bán/luân chuyển hàng dự trữ; và phát triển hệ thống kho thông minh.

Cục Quản lý công sản hoàn thiện chính sách quản lý, sử dụng và khai thác các loại tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư.

Cục Thống kê xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế nhà nước, kinh tế số, tăng trưởng xanh; chuẩn hóa phương pháp tính và thường xuyên cập nhật số liệu lên Trung tâm thông tin chỉ đạo của Chính phủ; dự báo các kịch bản tăng trưởng vĩ mô.

Đơn vị theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động là Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính. Viện có nhiệm vụ định kỳ tổng hợp báo cáo hằng tháng (trước ngày 25) và báo cáo tổng kết hằng năm (trước ngày 5/11) trình Lãnh đạo Bộ; kịp thời báo cáo và kiến nghị Lãnh đạo Bộ các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ hiệu quả Chương trình hành động.