Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục tăng mạnh từ 1.200 - 1.300 đồng/kg.

Theo ghi nhận trong sáng 24/5 cho thấy, giá cà phê trung bình trong nước hiện đạt 88.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tăng 1.300 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước với 88.100 đồng/kg. Đắk Lắk tăng 1.300 đồng/kg giao dịch ở mức 88.000 đồng/kg, Gia Lai tăng 1.200 đồng/kg, giao dịch ở mức 87.900 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng cũng tăng 1.200 đồng/kg, hiện ở mức 87.400 đồng/kg.

Mặt bằng giá cà phê nội địa hiện đã phục hồi đáng kể sau giai đoạn điều chỉnh trước đó, phản ánh diễn biến tích cực từ thị trường thế giới.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 tiếp tục tăng mạnh 1,68% (57 USD/tấn) so với phiên trước, lên mức 3.339 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng thêm 1,38% (51 USD/tấn), đạt 3.310 USD/tấn.

Trrên sàn New York, giá cà phê Arabica quay đầu giảm nhẹ sau phiên phục hồi trước đó. Cụ thể, hợp đồng Arabica giao tháng 7/2026 giảm 0,38% (1,05 US cent/pound), xuống còn 272,35 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,26% (0,7 US cent/pound), còn 264,8 US cent/pound.

Giá tiêu duy trì ổn định nhiều ngày liên tiếp

Khảo sát sáng 24/5 cho thấy, giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm trong nước tiếp tục đi ngang, dao động quanh mốc 139.000 - 142.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là hai địa phương có mức thu mua cao nhất cả nước, cùng đạt 142.000 đồng/kg. Theo sau là khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) với mức 141.000 đồng/kg. Đồng Nai hiện giao dịch ở mức 140.000 đồng/kg.

Gia Lai tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất thị trường khi duy trì ở mức 139.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu sáng nay có xu hướng trái chiều giữa các quốc gia sản xuất lớn. Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm 1,01% so với phiên trước, tương đương giảm 71 USD/tấn, xuống còn 6.979 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, giá tiêu đen Malaysia tiếp tục tăng thêm 50 USD/tấn, tương đương tăng 0,54%, lên mức 9.350 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 vẫn giữ ổn định ở mức 6.250 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục đi ngang trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm 93 USD/tấn, xuống còn 9.151 USD/tấn. Ngược lại, giá tiêu trắng Malaysia tăng thêm 50 USD/tấn, hiện đạt 12.250 USD/tấn. Riêng giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định ở mức 9.000 USD/tấn./.