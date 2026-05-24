Ngày 24/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

07:18 | 24/05/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (24/5) tiếp tục tăng mạnh từ 1.200 - 1.300 đồng/kg so với hôm qua, đưa mặt bằng giá trung bình lên khoảng 88.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu neo cao quanh mốc 139.000 - 142.000 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục tăng mạnh từ 1.200 - 1.300 đồng/kg. Ảnh minh họa

Theo ghi nhận trong sáng 24/5 cho thấy, giá cà phê trung bình trong nước hiện đạt 88.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tăng 1.300 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước với 88.100 đồng/kg. Đắk Lắk tăng 1.300 đồng/kg giao dịch ở mức 88.000 đồng/kg, Gia Lai tăng 1.200 đồng/kg, giao dịch ở mức 87.900 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng cũng tăng 1.200 đồng/kg, hiện ở mức 87.400 đồng/kg.

Mặt bằng giá cà phê nội địa hiện đã phục hồi đáng kể sau giai đoạn điều chỉnh trước đó, phản ánh diễn biến tích cực từ thị trường thế giới.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 tiếp tục tăng mạnh 1,68% (57 USD/tấn) so với phiên trước, lên mức 3.339 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng thêm 1,38% (51 USD/tấn), đạt 3.310 USD/tấn.

Trrên sàn New York, giá cà phê Arabica quay đầu giảm nhẹ sau phiên phục hồi trước đó. Cụ thể, hợp đồng Arabica giao tháng 7/2026 giảm 0,38% (1,05 US cent/pound), xuống còn 272,35 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,26% (0,7 US cent/pound), còn 264,8 US cent/pound.

Giá tiêu duy trì ổn định nhiều ngày liên tiếp

Giá tiêu hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 24/5 cho thấy, giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm trong nước tiếp tục đi ngang, dao động quanh mốc 139.000 - 142.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là hai địa phương có mức thu mua cao nhất cả nước, cùng đạt 142.000 đồng/kg. Theo sau là khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) với mức 141.000 đồng/kg. Đồng Nai hiện giao dịch ở mức 140.000 đồng/kg.

Gia Lai tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất thị trường khi duy trì ở mức 139.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu sáng nay có xu hướng trái chiều giữa các quốc gia sản xuất lớn. Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm 1,01% so với phiên trước, tương đương giảm 71 USD/tấn, xuống còn 6.979 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, giá tiêu đen Malaysia tiếp tục tăng thêm 50 USD/tấn, tương đương tăng 0,54%, lên mức 9.350 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 vẫn giữ ổn định ở mức 6.250 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục đi ngang trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm 93 USD/tấn, xuống còn 9.151 USD/tấn. Ngược lại, giá tiêu trắng Malaysia tăng thêm 50 USD/tấn, hiện đạt 12.250 USD/tấn. Riêng giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định ở mức 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (23/5) dao động mạnh do nhà đầu tư toàn cầu tiếp tục theo dõi sát triển vọng lãi suất của Mỹ, giới phân tích cho rằng giá bạc vẫn đối mặt nhiều thách thức ngắn hạn nhưng dư địa tăng dài hạn vẫn rất lớn nếu áp lực lãi suất hạ nhiệt.
(TBTCO) - Khi các thị trường toàn cầu siết chặt tiêu chuẩn môi trường, phát thải carbon và ESG, chuyển đổi xanh đang trở thành điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp Việt duy trì xuất khẩu, tham gia chuỗi cung ứng quốc tế và tiếp cận dòng vốn xanh. Trong cuộc cạnh tranh mới, lợi thế không còn thuộc về doanh nghiệp lớn nhất mà thuộc về doanh nghiệp thích nghi nhanh nhất.
Giá heo hơi hôm nay (23/5) giảm nhẹ tại một số địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, phần lớn các tỉnh thành còn lại trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định.
Giá lúa gạo hôm nay (23/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái ổn định khi giá hầu như không có biến động so với những phiên trước. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng nhẹ.
Giá cao su thế giới hôm nay (23/5) biến động trái chiều trên các sàn giao dịch châu Á khi tăng tại Thái Lan. Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore giảm. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn vẫn duy trì ổn định.
(TBTCO) - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026 diễn ra vào ngày 22/05/2026, Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (HOSE: GAS), đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã nhận được sự đồng thuận và tin tưởng tuyệt đối từ các cổ đông sau một năm 2025 tăng trưởng kỷ lục trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.
(TBTCO) - Theo số liệu Cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15/5/2026, quy mô kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước đạt 394 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 190 tỷ USD; nhập khẩu đạt 204 tỷ USD; cán cân thương mại thâm hụt 14 tỷ USD.
(TBTCO) - Vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam tràn ngập thông tin VinFast ra mắt thế hệ mới của mẫu SUV điện cỡ D - VF 8. Cộng đồng yêu xe dành nhiều lời khen cho thiết kế đột phá, nền tảng khung gầm và hệ thống điện-điện tử mới do chính đội ngũ kỹ sư Việt làm chủ, đồng thời háo hức chờ tới thời điểm mở bán chính thức 27/5.
