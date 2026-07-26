Hà Nội kêu gọi người nộp thuế tự rà soát mã số thuế

Chủ động tháo gỡ những tồn đọng về mã số thuế

Trong những năm gần đây, cùng với sự gia tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, công tác quản lý thuế cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới, đặc biệt là chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. Thực tế cho thấy, trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn còn không ít trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động, nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hoặc chưa hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định.

Theo Thuế TP. Hà Nội, tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với chính người nộp thuế. Khi doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh không hoàn tất thủ tục trước khi ngừng hoạt động, các nghĩa vụ về kê khai thuế, hóa đơn, quyết toán thuế hoặc các khoản phải nộp có thể vẫn tiếp tục phát sinh. Điều này dẫn đến nguy cơ bị xử phạt vi phạm hành chính, tính tiền chậm nộp, hoặc gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính sau này.

Công chức Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế. Ảnh: Dũng Minh

Không chỉ vậy, cơ quan thuế cũng ghi nhận tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp, hoặc hộ kinh doanh để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, mua bán hóa đơn điện tử hoặc sử dụng pháp nhân phục vụ các hoạt động không đúng quy định. Đáng chú ý, đã xuất hiện những trường hợp người dân bị lợi dụng thông tin cá nhân để đứng tên thành lập doanh nghiệp mà bản thân không hề hay biết, kéo theo nhiều hệ lụy pháp lý sau này.

Việc làm sạch dữ liệu không nhằm tạo thêm thủ tục cho doanh nghiệp, mà hướng tới tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại, bảo đảm dữ liệu người nộp thuế chính xác, đầy đủ, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính doanh nghiệp và người dân.

Xuất phát từ thực tế đó, Thuế TP. Hà Nội đã phát động chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, đồng thời gửi Thư ngỏ tới người nộp thuế trên địa bàn nhằm kêu gọi sự phối hợp trong việc rà soát, cập nhật và chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế.

Ông Vũ Hồng Long - Phó trưởng Thuế TP. Hà Nội cho biết, việc làm sạch dữ liệu không nhằm tạo thêm thủ tục cho doanh nghiệp, mà hướng tới tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại, bảo đảm dữ liệu người nộp thuế chính xác, đầy đủ, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính doanh nghiệp và người dân.

Phối hợp với cơ quan thuế để bảo vệ chính mình

Trong Thư ngỏ, Thuế TP. Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chủ động kiểm tra tình trạng hoạt động của mã số thuế, cũng như rà soát các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng.

Đối với những trường hợp đã ngừng hoạt động, nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục giải thể hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế khuyến nghị sớm liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kê khai bổ sung (nếu còn thiếu), thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Việc chủ động xử lý từ sớm sẽ giúp người nộp thuế hạn chế phát sinh tiền chậm nộp, tiền xử phạt và tránh những vướng mắc pháp lý kéo dài.

Đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, Thuế TP. Hà Nội cũng đề nghị xác định rõ nhu cầu tiếp tục hoạt động hay chấm dứt hoạt động để phối hợp với cơ quan thuế xử lý phù hợp. Trường hợp có nhu cầu khôi phục hoạt động, người nộp thuế cần hoàn thiện các nghĩa vụ theo quy định; trường hợp không tiếp tục kinh doanh thì thực hiện đầy đủ thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để tránh phát sinh trách nhiệm pháp lý về sau.

Một nội dung đáng chú ý khác được Thuế TP. Hà Nội nhấn mạnh là việc bảo vệ thông tin cá nhân. Theo cơ quan thuế, người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê hoặc giao giấy tờ tùy thân để người khác sử dụng thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mạo danh pháp nhân, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Bên cạnh đó, người dân được khuyến nghị thường xuyên tra cứu thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để kịp thời phát hiện trường hợp thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và cơ quan thuế để được xác minh, xử lý theo quy định. Thuế TP. Hà Nội cho biết, thời gian tới ngành Thuế sẽ bổ sung thêm chức năng tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile nhằm hỗ trợ người dân kiểm tra thuận tiện hơn.

Theo Thuế TP. Hà Nội, việc làm sạch dữ liệu mã số thuế không chỉ phục vụ yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế.

Khi thông tin đăng ký thuế được chuẩn hóa, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp được cập nhật đầy đủ, các giao dịch về thuế, hóa đơn điện tử cũng trở nên minh bạch hơn. Đây là nền tảng quan trọng để ngăn chặn tình trạng lợi dụng pháp nhân, mua bán hóa đơn trái phép, gian lận thuế và các hành vi vi phạm khác.

Thuế TP. Hà Nội cũng khẳng định sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thiện chí hợp tác, chủ động khắc phục các tồn tại về hồ sơ, nghĩa vụ thuế và thủ tục hành chính. “Tinh thần xuyên suốt của chiến dịch là hỗ trợ người nộp thuế tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thủ tục theo đúng quy định, thay vì chỉ tập trung vào xử lý vi phạm”, ông Long chia sẻ.

Tuy nhiên, đối với các trường hợp cố tình không phối hợp, không thực hiện nghĩa vụ theo quy định, hoặc có dấu hiệu lợi dụng pháp nhân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan thuế sẽ áp dụng đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm nhằm bảo đảm tính răn đe và giữ gìn kỷ cương trong quản lý thuế.