Thuế tỉnh Phú Thọ: Quyết tâm hoàn thành chiến dịch "Làm sạch mã số thuế"

Thực hiện Quyết định số 595/QĐ/CT ngày 8/5/2026 của Cục Thuế về triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế tỉnh Phú Thọ đã ban hành chương trình hành động để triển khai thống nhất trong toàn đơn vị; thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc từ cấp tỉnh đến các đơn vị cơ sở để chỉ đạo triển khai chiến dịch.

Đồng thời, Thuế tỉnh Phú Thọ tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành; UBND các xã, phường; Công an tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh…, phối hợp với cơ quan thuế để triển khai chiến dịch.

Công chức Thuế cơ sở 12 tỉnh Phú Thọ tập trung rà soát người nộp thuế thuộc trạng thái 03 và người nộp thuế thuộc trạng thái 06 để làm sạch theo chiến dịch đề ra. Ảnh: Văn Học

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Thuế tỉnh và các đơn vị cơ sở đã ban hành công văn đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện. Thuế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức các hội nghị đánh giá công tác triển khai các nội dung, tiến độ công việc của chiến dịch theo kế hoạch hành động; thảo luận những khó khăn, vướng mắc gặp phải và đề xuất những nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện trong giai đoạn tiếp theo…

Để làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế, đồng thời kiểm soát chặt chẽ không để phát sinh mới, các đơn vị thuộc Thuế tỉnh Phú Thọ đã thực hiện rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu người nộp thuế, tập trung vào các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc còn tồn tại sai lệch thông tin.

Phân loại và xử lý dứt điểm từng nhóm hồ sơ tồn đọng, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và lộ trình xử lý để đưa dữ liệu về đúng trạng thái thực tế. Tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên quan như cơ quan đăng ký kinh doanh, công an, chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý nhà nước nhằm xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, cập nhật kịp thời các thay đổi.

Song song với đó, Thuế tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu trong quản lý thuế để tự động phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bất thường, doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, ngừng hoạt động hoặc có nguy cơ gian lận.

Kiểm soát chặt ngay từ khâu phát sinh mới, theo dõi thường xuyên các doanh nghiệp mới thành lập, các trường hợp tạm ngừng, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động để bảo đảm hồ sơ được xử lý đúng thời hạn, không tạo thêm dữ liệu tồn đọng.

Tăng cường kiểm tra theo quản lý rủi ro, tập trung vào các doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn, lợi dụng pháp nhân để trốn thuế hoặc chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị thuế địa phương, giao chỉ tiêu và thường xuyên giám sát tiến độ làm sạch dữ liệu, gắn kết quả thực hiện với công tác quản lý thuế.

Là đơn vị luôn chủ động và thực hiện nghiêm túc Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3 đã xây dựng kế hoạch thực hiện rà soát, xử lý và phân công trách nhiệm rõ ràng đến từng công chức đối với người nộp thuế ở trạng thái 03, 06.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó trưởng Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3 cho biết, đơn vị đã giao chỉ tiêu KPI, phân công cụ thể đến từng lãnh đạo, công chức phụ trách trực tiếp để đảm bảo nguyên tắc tất cả người nộp thuế thuộc trạng thái 03 và 06 đều có đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, rà soát và xử lý.

Căn cứ vào số lượng doanh nghiệp 03, 06, Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3 triển khai rà soát toàn diện nhằm xác định chính xác thông tin chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật và các thông tin liên hệ phục vụ quản lý. Đồng thời rà soát lại các thông tin trên ứng dụng quản lý thuế để loại bỏ các hồ sơ “tồn ảo”, đảm bảo cập nhật đúng trạng thái thực tế.

Đặc biệt, để đạt được mục tiêu kép vừa đẩy nhanh tiến độ theo đúng lộ trình của chiến dịch, vừa đảm bảo tính chính xác, không gây phiền hà hay ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp tuân thủ tốt, Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3 thực hiện nguyên tắc “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ” và phân luồng hồ sơ rõ ràng thành các nhóm xử lý gồm: Nhóm hồ sơ cần hỗ trợ, tháo gỡ để giải quyết nhanh (đối với những doanh nghiệp có thiện chí hợp tác, có khả năng khắc phục nghĩa vụ) và nhóm hồ sơ cần kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm (đối với đối tượng cố tình không tuân thủ, có dấu hiệu rủi ro cao hoặc gian lận hóa đơn).

Việc phân luồng này giúp tối ưu hóa nguồn lực xử lý, đẩy nhanh tiến độ đối với nhóm thủ tục đơn giản mà không làm ảnh hưởng đến cộng đồng doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Trong từng nhóm đối tượng (trạng thái 03, 06, hoặc bị mạo danh thông tin), Phòng tiến hành phân loại chi tiết theo mức độ rủi ro, trạng thái hồ sơ thực tế và mức độ hợp tác của doanh nghiệp để áp dụng biện pháp tương ứng.

Đồng thời, để đảm bảo 100% doanh nghiệp thuộc diện theo dõi trong chiến dịch đều được phân công cụ thể đến từng đầu mối lãnh đạo, công chức trực tiếp phụ trách chịu trách nhiệm theo dõi và lưu vết hồ sơ. Sự phân công rõ ràng này đảm bảo không một hồ sơ nào bị bỏ sót, tồn đọng ảo, đồng thời nâng cao kỷ luật kỷ cương công vụ, ngăn ngừa tối đa các sai sót, nhầm lẫn trong quá trình thực thi nhiệm vụ./.