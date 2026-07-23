Cơ quan Thuế, Hải quan gỡ vướng chính sách cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Phát biểu tại sự kiện, ông Đào Duy Bảy - Phó Trưởng ban Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế) nêu rõ, chương trình không đơn thuần là một hoạt động hỗ trợ giải đáp pháp luật thông thường. Đây là kênh trao đổi trực tiếp để các cơ quan quản lý lắng nghe thấu đáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Qua đó, cơ quan chức năng có thể nhận diện những vấn đề có tính phổ biến, ảnh hưởng sâu rộng để nghiên cứu xử lý một cách thống nhất và toàn diện.

Lãnh đạo các ban của Cục Thuế, Cục Hải quan tiếp nhận giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp. Ảnh: Trung Kiên

Theo tổng hợp từ cơ quan thuế, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang dành sự quan tâm đặc biệt đến những nhóm vấn đề cốt lõi liên quan trực tiếp đến dòng vốn và chi phí tuân thủ.

Trong đó, về hoàn thuế giá trị gia tăng, các doanh nghiệp quan tâm nhiều đến điều kiện và thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư; quyền hoàn thuế của chi nhánh; quy định chuyển tiếp và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế; điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án công nghiệp hỗ trợ; cũng như tính thống nhất, ổn định và khả năng dự báo trong quá trình thực thi chính sách.

Trong lĩnh vực hải quan, các vấn đề được quan tâm tập trung vào chính sách đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ; thủ tục thông quan hàng hóa; việc áp dụng mã loại hình nhập khẩu; báo cáo quyết toán đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất để sửa chữa, bảo hành; tiêu chí xác định hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất; điều kiện miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư và các chính sách mới được sửa đổi, bổ sung.

Những vấn đề nêu trên cho thấy, hoạt động của doanh nghiệp trong thực tế thường có mối liên hệ chặt chẽ giữa chính sách thuế nội địa và chính sách hải quan. Một giao dịch hoặc một dự án đầu tư có thể đồng thời phát sinh nghĩa vụ về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các thủ tục quản lý chuyên ngành có liên quan.

Vì vậy, sự phối hợp giữa Cục Thuế, Cục Hải quan, Thuế các tỉnh, thành phố và các đơn vị chuyên môn là cần thiết để bảo đảm nội dung hướng dẫn được xem xét toàn diện, thống nhất, phù hợp với quy định pháp luật và sát với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Đại diện Cục Thuế cho biết, điểm mới của chương trình năm 2026 chính là tính tương tác cao và sự phối hợp liên ngành. Toàn bộ các câu hỏi được gửi trực tiếp trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế sẽ được các báo cáo viên và chuyên gia hàng đầu tiếp nhận, phân loại và trả lời theo từng nhóm vấn đề chuyên sâu.

Quan trọng hơn, kết quả của buổi hỏi đáp trực tuyến này không chỉ dừng lại ở việc giải quyết sự vụ. Các vấn đề sẽ được biên tập thành tài liệu chính thức phục vụ cho Hội nghị đối thoại với Bộ Tài chính và được đăng tải công khai để người nộp thuế có thể tra cứu, áp dụng. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần minh bạch và “phục vụ người nộp thuế” mà ngành Thuế và Hải quan đang hướng tới.

Ngành Thuế, ngành Hải quan cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam trong việc kết nối, tổng hợp và chuyển tải các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc; đồng thời mong các doanh nghiệp tích cực trao đổi, phản ánh khách quan, cụ thể những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách.

Những ý kiến của doanh nghiệp không chỉ giúp giải quyết các khó khăn trước mắt, mà còn là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng để cơ quan quản lý nhà nước rà soát quy trình, hoàn thiện phương thức hỗ trợ và kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách khi cần thiết.

Tại chương trình, cơ quan Thuế, Hải quan đã tiếp nhận hơn 60 câu hỏi liên quan đến ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; quy định thời điểm lập hóa đơn; quy định tỷ giá trên hóa đơn; chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng và hàng hóa phục vụ khoa học, công nghệ; hoặc doanh nghiệp có thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa sau đó thực hiện xuất khẩu tại chỗ với địa điểm giao hàng tại Việt Nam... Hầu hết các câu hỏi gửi đến đều được cán bộ, công chức thuế, hải quan giải đáp cụ thể./.