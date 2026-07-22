Hải quan tăng cường kiểm tra hàng vật liệu lát sàn xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Cục Hải quan cho biết đã tiếp nhận 2 công hàm của CBP cảnh báo về một số doanh nghiệp Hoa Kỳ bị nghi có dấu hiệu gian lận thương mại trong hoạt động nhập khẩu mặt hàng vật liệu lát sàn.

Hải quan tăng cường kiểm tra hàng xuất khẩu vật liệu lát sàn sang Hoa Kỳ. Ảnh: HQ

Các doanh nghiệp được phía Hoa Kỳ đề cập gồm Công ty Lions Investment & Trading (địa chỉ tại Paramount, bang California) và Công ty RegalCraft (địa chỉ tại Euless, bang Texas) cùng một số doanh nghiệp liên quan.

Theo thông tin từ CBP, các doanh nghiệp này từng bị cơ quan hải quan Hoa Kỳ từ chối thông quan hàng hóa do có các hành vi như phân loại sai mặt hàng vật liệu lát sàn, khai báo không đúng trị giá hàng hóa, hồ sơ nhập khẩu không đầy đủ và các vi phạm khác nhằm né tránh quy định nhập khẩu của Hoa Kỳ.

Trên cơ sở đó, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực chủ động tăng cường rà soát, kiểm tra và giám sát chặt chẽ các lô hàng xuất khẩu có liên quan đến thông tin cảnh báo rủi ro mà CBP cung cấp, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm nếu phát sinh.

Bên cạnh việc tăng cường kiểm soát đối với các lô hàng xuất khẩu, Cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức rà soát dữ liệu trong thời gian 5 năm, từ năm 2021 đến nay, đối với các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu mặt hàng vật liệu lát sàn nhựa, gỗ đến các doanh nghiệp nêu trong cảnh báo của CBP.

Các Chi cục Hải quan khu vực phải tổng hợp, báo cáo về Cục Hải quan (qua Chi cục Kiểm tra sau thông quan) trước ngày 30/7/2026 đối với các quyết định kiểm tra, ấn định thuế, xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu hoặc các kết quả xử lý khác có liên quan (nếu có).

Đồng thời, trên cơ sở kết quả rà soát, trường hợp phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc nhóm rủi ro cao, các đơn vị được yêu cầu chủ động thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định.