Thuế - Hải quan

Hải quan tăng cường kiểm tra hàng vật liệu lát sàn xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Song Linh

Song Linh

[email protected]
21:51 | 22/07/2026
(TBTCO) - Ngày 22/7, Cục Hải quan có văn bản gửi các Chi cục Hải quan khu vực yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các lô hàng xuất khẩu liên quan đến mặt hàng vật liệu lát sàn nhựa, gỗ theo thông tin cảnh báo rủi ro do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP) cung cấp.
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Cục Hải quan cho biết đã tiếp nhận 2 công hàm của CBP cảnh báo về một số doanh nghiệp Hoa Kỳ bị nghi có dấu hiệu gian lận thương mại trong hoạt động nhập khẩu mặt hàng vật liệu lát sàn.

Hải quan tăng cường kiểm tra hàng xuất khẩu vật liệu lát sàn sang Hoa Kỳ
Hải quan tăng cường kiểm tra hàng xuất khẩu vật liệu lát sàn sang Hoa Kỳ. Ảnh: HQ

Các doanh nghiệp được phía Hoa Kỳ đề cập gồm Công ty Lions Investment & Trading (địa chỉ tại Paramount, bang California) và Công ty RegalCraft (địa chỉ tại Euless, bang Texas) cùng một số doanh nghiệp liên quan.

Theo thông tin từ CBP, các doanh nghiệp này từng bị cơ quan hải quan Hoa Kỳ từ chối thông quan hàng hóa do có các hành vi như phân loại sai mặt hàng vật liệu lát sàn, khai báo không đúng trị giá hàng hóa, hồ sơ nhập khẩu không đầy đủ và các vi phạm khác nhằm né tránh quy định nhập khẩu của Hoa Kỳ.

Trên cơ sở đó, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực chủ động tăng cường rà soát, kiểm tra và giám sát chặt chẽ các lô hàng xuất khẩu có liên quan đến thông tin cảnh báo rủi ro mà CBP cung cấp, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm nếu phát sinh.

Bên cạnh việc tăng cường kiểm soát đối với các lô hàng xuất khẩu, Cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức rà soát dữ liệu trong thời gian 5 năm, từ năm 2021 đến nay, đối với các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu mặt hàng vật liệu lát sàn nhựa, gỗ đến các doanh nghiệp nêu trong cảnh báo của CBP.

Các Chi cục Hải quan khu vực phải tổng hợp, báo cáo về Cục Hải quan (qua Chi cục Kiểm tra sau thông quan) trước ngày 30/7/2026 đối với các quyết định kiểm tra, ấn định thuế, xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu hoặc các kết quả xử lý khác có liên quan (nếu có).

Đồng thời, trên cơ sở kết quả rà soát, trường hợp phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc nhóm rủi ro cao, các đơn vị được yêu cầu chủ động thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định.

Động thái trên cho thấy sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa Hải quan Việt Nam và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ trong trao đổi thông tin quản lý rủi ro, góp phần phòng ngừa gian lận thương mại, bảo đảm tuân thủ pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời nâng cao uy tín của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Song Linh
Từ khóa:
kiểm tra hàng xuất khẩu vật liệu lát sàn nhựa gian lận thương mại cơ quan hải quan

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