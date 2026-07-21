Thuế TP. Hải Phòng thu hồi 8.500 tỷ đồng nợ thuế trong nửa đầu năm

Theo Thuế TP. Hải Phòng, 6 tháng đầu năm, việc rà soát, xác định, chuẩn hóa dữ liệu nợ sai, nợ ảo được chú trọng, thực hiện thường xuyên tại Thuế thành phố và các Thuế cơ sở.

Đồng thời, công tác rà soát, phân loại nợ thuế tiếp tục được thực hiện, để đưa ra các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, cưỡng chế nợ thuế phù hợp với từng khoản nợ.

Công chức Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Lũy kế đến tháng 6/2026, đơn vị đã ban hành thông báo nợ đối với 890.303 người nộp thuế, số tiền 38.744 tỷ đồng. Tổng số người nộp thuế là doanh nghiệp nợ có khả năng thu đến hạn cưỡng chế nợ thuế là 4.600 người nộp thuế, tương ứng số tiền 3.743 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp, tổ chức phải thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật là 310 người nộp thuế, với số tiền là 3.342 tỷ đồng; đã thực hiện tạm hoãn xuất cảnh 228 người nộp thuế, với số tiền 2.387 tỷ đồng…

Đáng chú ý, bên cạnh việc áp dụng thông báo nợ thuế điện tử, cưỡng chế nợ thuế điện tử, thông báo tạm hoãn xuất cảnh điện tử, Thuế TP. Hải Phòng đã xây dựng và triển khai công cụ cảnh báo sớm về việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các trường hợp nợ thuế đến hạn cưỡng chế, cưỡng chế nối tiếp thông qua việc tự động gửi thông báo hàng ngày vào email ngành thuế của các cán bộ, công chức, đảm bảo nắm bắt nhanh chóng thông tin, trên cơ sở đó kịp thời áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đúng quy định, đảm bảo tính liên tục, không bị gián đoạn.