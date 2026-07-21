Doanh nghiệp

Người chơi Hàn Quốc làm việc tại Bắc Ninh trúng xổ số tự chọn Power 6/55 của Vietlott hơn 102 tỷ đồng

Nguyễn Diệu

Nguyễn Diệu

16:20 | 21/07/2026
(TBTCO) - Ông K.S.H, người chơi xổ số quốc tịch Hàn Quốc hiện đang sinh sống tại Hà Nội và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh, đã trúng thưởng Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 của Vietlott với giá trị trúng thưởng lên tới hơn 102 tỷ đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, ông K.S.H đã trao tặng 1,5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ xã hội Tâm Tài Việt.
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Ngày 21/7/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao thưởng Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01370 với giá trị 102.862.676.150 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định người trúng thưởng là ông K.S.H. Tấm vé may mắn được phát hành tại điểm bán hàng số 27, đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Ông K.S.H nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 với giá trị hơn 102,8 tỷ đồng
Ông K.S.H nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 với giá trị hơn 102,8 tỷ đồng

Ông K.S.H là người chơi mang quốc tịch Hàn Quốc hiện đang sinh sống tại Hà Nội và làm chuyên gia tại một Công ty nước ngoài ở Bắc Ninh.

Ông H. đã biết đến các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott khoảng 5 năm trước thông qua các bài báo, thông tin trên Internet. Ông cảm thấy thích thú vì khi sang đến Việt Nam vẫn có thể giải trí với các xổ số có cách chơi, giải thưởng tương đồng với loại hình xổ số ông hay chơi ở Hàn Quốc. Kể từ đó, việc mua vé Vietlott trở thành một hình thức giải trí quen thuộc trong cuộc sống của ông.

Tấm vé trúng thưởng của ông K.S.H

“Tôi có thói quen mua các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, nhưng thích nhất vẫn là xổ số tự chọn Power 6/55. Mỗi tuần tôi sẽ ghé điểm bán hàng khoảng 2 lần khi rảnh và mua khoảng 20 – 30 vé. Khi Jackpot lên cao thì tôi mua nhiều hơn, khoảng 50 vé mỗi lần”, ông K.S.H chia sẻ.

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, ông K.S.H cho biết ông chủ động kiểm tra kết quả trên website và ứng dụng Vietlott như thường lệ. Khi phát hiện dãy số mình mua trùng với dãy số trúng thưởng giải Jackpot 1 (09 – 17 – 20 – 33 – 41 – 42), cảm xúc đầu tiên của ông là vô cùng bất ngờ và hồi hộp.

“Tôi thực sự rất ngạc nhiên và không thể tin đây là sự thật. Tôi đã kiểm tra lại nhiều lần trước khi tin rằng mình là người may mắn trúng giải Jackpot 1”, ông chia sẻ.

Ông K.S.H trao tặng 1,5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt
Ông K.S.H trao tặng 1,5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt

Với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, ông K.S.H đã trao tặng 1,5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

“Tôi đã may mắn nhận được giải thưởng tại Việt Nam nên cũng mong muốn chia sẻ may mắn ấy bằng những việc làm thiết thực dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại đây”, ông K.S.H cho biết.

Theo quy định, ông K.S.H có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành tấm vé là tỉnh Bắc Ninh với số tiền hơn 10,2 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Tham khảo các kênh mua xổ số điện toán của Vietlott tại:

Mua vé tại kênh phân phối qua điện thoại: https://vietlott-sms.vn/login?utm_campaign=24h26&utm_source=vietlott&utm_medium=pr&utm_content=all.

Tìm điểm bán hàng Vietlott: https://www.vietlott.vn/vi/choi/diem-ban-hang.

Nguyễn Diệu
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vietlott hàn quốc người hàn quốc trúng vietlott xổ số vietlott jackpot xổ số tự chọn Power 6/55 quỹ tâm tài việt bắc ninh

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