"Soi" danh mục tự doanh phía sau lợi nhuận tăng vọt của Chứng khoán An Bình

Mảng tự doanh chiếm gần 72% doanh thu

Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả kinh doanh tăng mạnh. Tổng doanh thu hoạt động đạt hơn 296 tỷ đồng, tăng 171% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 195,7 tỷ đồng, gấp gần 5 lần; lợi nhuận sau thuế đạt 158,7 tỷ đồng, tăng 381%.

Đóng góp chủ lực cho kết quả này là khoản lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL). Trong quý II/2026, Chứng khoán An Bình ghi nhận gần 213 tỷ đồng lãi từ nhóm tài sản này, cao gấp hơn 10 lần cùng kỳ và chiếm gần 72% tổng doanh thu hoạt động.

Trong cơ cấu thu nhập FVTPL, lãi bán tài sản tài chính đạt hơn 70,3 tỷ đồng, trong khi chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản lên tới hơn 141 tỷ đồng, gấp gần 80 lần cùng kỳ. Cổ tức và tiền lãi phát sinh từ các tài sản FVTPL đóng góp thêm khoảng 1,5 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, ABS ghi nhận hơn 20,3 tỷ đồng lỗ từ tài sản FVTPL, gồm gần 2,9 tỷ đồng lỗ bán tài sản và 17,5 tỷ đồng chênh lệch giảm do đánh giá lại.

Kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) trong 6 tháng đầu năm 2026. Nguồn: BCTC

Sự áp đảo của mảng tự doanh càng rõ khi đặt cạnh các mảng hoạt động còn lại của ABS. Doanh thu môi giới quý II của ABS đạt 18,9 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng gần 17%, đạt 37,4 tỷ đồng, còn lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm xuống 24,8 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, ABS đạt hơn 443,2 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 121% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 225,6 tỷ đồng, tăng gần 210%; lợi nhuận sau thuế đạt 180,2 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ.

Kết quả này tăng tốc rõ rệt so với quý I, khi ABS chỉ ghi nhận gần 30 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Chứng khoán An Bình đặt kế hoạch năm 2026 gồm 1.175 tỷ đồng doanh thu và 600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Dù tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ và quý trước, so với mục tiêu tham vọng đề ra đầu năm, ABS hoàn thành khoảng 37,7% mục tiêu doanh thu và 37,6% kế hoạch lợi nhuận sau nửa đầu năm.

Danh mục FVTPL chiếm hơn nửa tổng tài sản

Quy mô tự doanh tăng mạnh ngay sau khi ABS hoàn tất đợt tăng vốn trong quý II. Tại ngày 30/6/2026, giá gốc danh mục FVTPL đạt hơn 3.780 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần đầu năm. Sau đánh giá lại, giá trị danh mục đạt gần 3.945,5 tỷ đồng.

Với tổng tài sản 7.317,6 tỷ đồng, các tài sản FVTPL hiện chiếm gần 54% bảng cân đối kế toán của công ty chứng khoán này. Trong khi đó, đầu năm, danh mục này mới chiếm khoảng 10,7% tổng tài sản.

Trái phiếu chưa niêm yết là cấu phần lớn nhất, có giá trị đánh giá lại hơn 2.250 tỷ đồng, tương đương 57% tổng danh mục FVTPL. Các khoản đầu tư đáng chú ý gồm gần 762 tỷ đồng trái phiếu Công ty cổ phần Thời Đại Mới T&T, hơn 747,6 tỷ đồng trái phiếu Công ty cổ phần Sài Gòn Capital và hơn 203,5 tỷ đồng trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương. Chứng chỉ tiền gửi đạt gần 625,8 tỷ đồng, chiếm khoảng 15,9%.

Giá trị hợp lý khoản đầu tư vào ABB và SHN tăng mạnh - Nguồn: BCTC

Trong danh mục cổ phiếu, ABBank (ABB) là khoản đầu tư nổi bật nhất. Giá gốc khoản đầu tư vào ABB đạt gần 679,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 32,4 tỷ đồng đầu năm. Tại ngày 30/6, giá trị đánh giá lại đạt gần 845,8 tỷ đồng, cao hơn giá gốc khoảng 166 tỷ đồng.

Khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) có giá gốc gần 59,2 tỷ đồng và được đánh giá lại ở mức hơn 67 tỷ đồng, tương ứng chênh lệch tăng gần 7,9 tỷ đồng. Trong quý II, ABB tăng khoảng 24%, trong khi SHN tăng từ 3.900 đồng lên 5.200 đồng/cổ phiếu, tương đương 33%.

Tại thời điểm cuối quý II/2026, cổ phiếu SHN đóng cửa tại mức giá 5.200 đồng/cổ phiếu. Sau khi tiếp tục tăng trần nhiều phiên, giá cổ phiếu đã tăng lên trên 9.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, thanh khoản của cổ phiếu này trong giai đoạn trước chủ yếu chỉ đạt vài nghìn đến vài chục nghìn đơn vị mỗi phiên. Khối lượng giao dịch gần đây đã tăng lên vài trăm nghìn cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch thường cũng chỉ ở mức vài tỷ đồng.

Việc tăng mạnh danh mục FVTPL diễn ra trong bối cảnh cấu trúc tài sản của ABS thay đổi đáng kể. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm từ gần 1.789 tỷ đồng xuống còn 702 tỷ đồng. Dư nợ cho vay ký quỹ theo giá gốc cũng giảm hơn 12%, từ 1.337 tỷ đồng xuống khoảng 1.172 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, vốn góp của chủ sở hữu tăng thêm 2.000 tỷ đồng, từ 1.011,5 tỷ đồng lên 3.011,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu theo đó đạt gần 3.773 tỷ đồng, tăng 136% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả tăng gần 14%, lên khoảng 3.545 tỷ đồng.

Dư nợ vay cuối kỳ đạt hơn 3.441 tỷ đồng, tăng khoảng 418 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay ngân hàng tăng từ 2.600 tỷ đồng lên gần 3.394 tỷ đồng, còn vay từ các đối tượng khác giảm mạnh xuống gần 47 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ đạt hơn 1.075 tỷ đồng, gấp gần 8,8 lần đầu năm.