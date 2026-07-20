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Chứng khoán ngày 20/7: Áp lực bán áp đảo, VN-Index đánh mất mốc 1.750 điểm

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
17:42 | 20/07/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay (20/7) diễn biến tiêu cực khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, kéo VN-Index giảm điểm mạnh và xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.750 điểm. Thanh khoản tăng vọt cho thấy lực bán được đẩy mạnh, trong khi các công ty chứng khoán cho rằng thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn đối mặt nhiều thách thức.
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VN-Index giảm điểm mạnh

Sau 3 tuần liên tiếp giảm điểm với áp lực bán gia tăng mạnh hơn trong tuần trước. Thị trường tiếp tục có diễn biến tiêu cực trong phiên hôm nay với áp lực bán gia tăng mạnh hơn. VN-Index tạo khoảng trống giảm giá từ đầu phiên với thanh khoản ở mức thấp, lực cầu suy yếu. Áp lực bán sau đó gia tăng mạnh khi VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng với khối lượng bán gia tăng khá đột biến. Kết phiên VN-Index giảm mạnh 43,94 điểm (-2,46%) về mức 1.743,51 điểm, dưới vùng giá trung bình 200 phiên.

Chứng khoán ngày 20/7: Áp lực bán áp đảo, VN-Index đánh mất mốc 1.750 điểm
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 20/7.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 296 mã giảm giá, 26 mã giữ giá tham chiếu và 45 mã tăng giá.

Hôm nay là ngày giao dịch không tích cực của thị trường khi đa phần các nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Trong đó, dịch vụ tài chính, bất động sản và tài nguyên cơ bản là những nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thực phẩm và đồ uống, hàng cá nhân và gia dụng có phiên giao dịch tích cực.

VN30 cũng có phiên giảm điểm -10 điểm, về mức 1.931,65 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Cụ thể, chỉ có 5 mã tăng giá, 2 mã giữ giá, nhưng có tới 23 mã giảm giá.

Đà bán mạnh xuất hiện từ đầu phiên sáng, đưa thanh khoản khớp lệnh cao đột biến ( 46,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 862 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 19,576 tỷ đồng tăng 68,27% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -7,29 điểm, về mức 284,41 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -1,04 điểm, về mức 126,34 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đáng kể đà bán ròng vào thời điểm cuối phiên với tổng giá trị bán chỉ còn -46 tỷ đồng. Trong đó, VCB -149 tỷ đồng, STB -68 tỷ đồng, VPB -65 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, MWG 206 tỷ đồng, VIC 74 tỷ đồng và VNM 51 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 40 tỷ đồng.

Thị trường đứng trước thử thách ngắn hạn

Phiên giảm mạnh đầu tuần phản ánh áp lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và những mã có tỷ lệ sử dụng đòn bẩy cao. Dù nhiều cổ phiếu đã lùi về vùng định giá hấp dẫn hơn, dòng tiền bắt đáy vẫn khá thận trọng và chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu có câu chuyện riêng như HCM hay LPB.

Thanh khoản thị trường tăng mạnh, với giá trị khớp lệnh cao hơn khoảng 46,4% so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy hoạt động giao dịch diễn ra sôi động trong bối cảnh lực bán gia tăng. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán khi có 296 mã giảm giá, trong đó 33 cổ phiếu giảm sàn, trong khi chỉ có 45 mã tăng điểm, chủ yếu thuộc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

hoạt động của công công ty chứng khoán Bảo Việt
VN-Index giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Ảnh: Đức Thanh

Theo đánh giá của các chuyên gia, VN-Index đã đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, bao gồm đường trung bình 200 phiên và mốc tâm lý 1.750 điểm, khiến xu hướng ngắn hạn tiếp tục suy yếu. Trong kịch bản tích cực, chỉ số có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật để kiểm định lại vùng kháng cự 1.750 - 1.770 điểm sau khi giảm mạnh. Tuy nhiên, nếu áp lực bán, đặc biệt là hoạt động hạ tỷ lệ dư nợ ký quỹ, tiếp tục gia tăng, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.670 - 1.700 điểm trước khi tìm kiếm điểm cân bằng mới.

Các công ty chứng khoán cũng lưu ý dư nợ ký quỹ tại nhiều công ty chứng khoán vẫn tăng đáng kể trong quý II/2026 so với quý trước. Trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, áp lực giảm tỷ lệ sử dụng đòn bẩy có thể tiếp tục tạo sức ép lên diễn biến thị trường, nhất là đối với nhóm cổ phiếu VN30.

Dù vậy, sau nhịp điều chỉnh mạnh, nhiều cổ phiếu đã quay trở về vùng giá thấp tương đương giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026, qua đó mở ra kỳ vọng về khả năng xuất hiện lực cầu bắt đáy trong các phiên tới./.

Mai Tấn
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