Khối ngoại đảo chiều mua ròng 104,9 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 13/7 - 17/7 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp tiếp tục ghi nhận tín hiệu cải thiện tuần thứ hai liên tiếp, dù kết quả đấu thầu vẫn ở mức thấp so với mặt bằng lịch sử.

Cụ thể, trong tuần, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 13.000 tỷ đồng, với tổng giá trị đăng ký đạt 12.563,8 tỷ đồng và khối lượng trúng thầu đạt 3.040 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 23,38%, cao hơn mức 19,64% của tuần trước. Đáng chú ý, kỳ hạn 15 năm ghi nhận khối lượng trúng thầu 175 tỷ đồng trên tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng, với lãi suất 4,5%/năm, sau nhiều tuần không huy động thành công.

Đối với các kỳ hạn chủ lực, kỳ hạn 5 năm huy động được 1.000 tỷ đồng trên 4.000 tỷ đồng gọi thầu với lãi suất 4,18%/năm, trong khi kỳ hạn 10 năm huy động 1.835 tỷ đồng trên 7.000 tỷ đồng gọi thầu, lãi suất giữ nguyên ở mức 4,35%/năm. Kỳ hạn 30 năm huy động toàn bộ khối lượng đăng ký là 30 tỷ đồng, song thấp hơn nhiều so với quy mô gọi thầu 500 tỷ đồng, với lãi suất tăng 1 điểm cơ bản lên 4,59%/năm.

Theo các chuyên gia, kết quả này cho thấy nhu cầu trên thị trường sơ cấp vẫn mang tính chọn lọc. Dù giá trị đăng ký đạt tỷ lệ tương đối cao so với quy mô gọi thầu, khối lượng trúng thầu vẫn ở mức thấp, phản ánh chênh lệch giữa mức lợi suất nhà đầu tư kỳ vọng và mức lợi suất Kho bạc Nhà nước chấp nhận vẫn còn khá lớn.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 188.441 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương 37,7% kế hoạch phát hành cả năm 2026. Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục gọi thầu 13.000 tỷ đồng, gồm 500 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm, 4.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 7.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trong tuần đạt 77,3 nghìn tỷ đồng, giảm 18,9% so với tuần trước. Trong đó, giao dịch outright đạt 51,5 nghìn tỷ đồng, giảm 16,2%, còn giao dịch repo đạt 25,8 nghìn tỷ đồng, giảm 23,9%. Thanh khoản trên thị trường thứ cấp thu hẹp trong bối cảnh hoạt động phát hành sơ cấp có dấu hiệu cải thiện nhẹ.

Về diễn biến lợi suất, lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp nhìn chung ổn định trong tuần. Tính đến ngày 16/7, lợi suất kỳ hạn 1 năm ở mức 3,54%/năm, kỳ hạn 2 năm là 3,66%/năm, kỳ hạn 3 năm đạt 3,72%/năm, kỳ hạn 5 năm ở mức 4,34%/năm, kỳ hạn 7 năm là 4,41%/năm và kỳ hạn 10 năm đạt 4,54%/năm, đều không thay đổi so với cuối tuần trước. Riêng lợi suất kỳ hạn 15 năm tăng nhẹ 1 điểm cơ bản lên 4,73%/năm.

Trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 104,9 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đảo chiều so với mức bán ròng khoảng 200 tỷ đồng của tuần trước.

Các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, trong ngắn hạn, lợi suất trái phiếu chính phủ có khả năng tiếp tục đi ngang hoặc tăng nhẹ, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn từ 5 - 10 năm, khi kết quả đấu thầu cho thấy nhà đầu tư vẫn yêu cầu mức bù lợi suất cao hơn để hấp thụ nguồn cung. Tuy nhiên, thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng đã hạ nhiệt, trong khi lợi suất trên thị trường thứ cấp chưa xuất hiện xu hướng tăng mạnh, qua đó có thể góp phần giảm bớt áp lực đối với lợi suất trên thị trường sơ cấp.