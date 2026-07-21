Ngày 21/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay phục hồi sau nhịp điều chỉnh mạnh trước đó. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 9h05 ngày 21/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.158.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.225.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.146.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.212.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.158.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.225.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.158.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.539.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 57.546.523 đồng/kg (mua vào) và 59.333.185 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h05 ngày 21/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h ngày 21/7, giá bạc giao ngay ở mức 56,922 USD/ounce, tăng 0,88% so với hôm qua.

Theo các chuyên gia, đợt tăng này mới chủ yếu mang tính kỹ thuật khi lực mua xuất hiện tại vùng giá thấp, trong khi các yếu tố vĩ mô vẫn chưa thực sự ủng hộ xu hướng tăng bền vững.

Giới đầu tư vẫn đang theo dõi sát các tín hiệu từ nền kinh tế Mỹ cũng như chính sách tiền tệ của Fed. Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều biến động, bạc vẫn được xem là tài sản nhạy cảm với diễn biến của lãi suất và đồng USD.

Theo chuyên gia phân tích tiền tệ và kim loại quý Muhammad Umair, phần lớn nhà đầu tư dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 7. Tuy nhiên, xác suất cơ quan này tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 9 đã tăng lên đáng kể. Kỳ vọng đó đang hỗ trợ lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng như chỉ số USD Index, từ đó gây bất lợi cho các tài sản không sinh lãi như bạc.

Ông Muhammad Umair cũng lưu ý, những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông vẫn đang khiến thị trường năng lượng biến động mạnh. Giá dầu và các mặt hàng năng lượng duy trì ở mức cao làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài, qua đó tiếp tục tạo áp lực đối với thị trường kim loại quý.

Xét trên góc độ kỹ thuật, ông Muhammad Umair đánh giá, giá bạc đang lùi về vùng hỗ trợ dài hạn quan trọng trong khoảng 40 - 50 USD/ounce. Đây được xem là vùng giá có khả năng kích hoạt lực mua mới, tạo nền tảng cho quá trình phục hồi trong trung và dài hạn. Nếu xu hướng tích cực được củng cố, giá bạc có thể hướng tới mục tiêu khoảng 72 USD/ounce./.