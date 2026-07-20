Ngày 20/7: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng trở lại

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay bật tăng trở lại. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 8h40 ngày 20/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.146.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.212.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.096.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.161.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.146.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.212.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.146.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.525.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 57.226.524 đồng/kg (mua vào) và 58.986.519 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h40 ngày 20/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h35 ngày 20/7, giá bạc giao ngay ở mức 56,5505 USD/ounce, tăng 1,08% so với hôm qua.

Mặc dù tăng trở lại trong phiên cuối tuần, bạc vẫn vừa trải qua tuần giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 6. So với thời điểm đầu năm, giá kim loại quý này hiện thấp hơn khoảng 20%, phản ánh áp lực bán vẫn đang chi phối thị trường.

Nhiều chuyên gia nhận định, đợt tăng hiện tại chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã bước sang một chu kỳ tăng mới. Đây nhiều khả năng chỉ là nhịp hồi kỹ thuật sau khi giá giảm sâu và xuất hiện lực mua bắt đáy.

Bạc vừa khép lại tuần giao dịch với mức giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 6, kéo giá kim loại quý này xuống thấp hơn 20% so với đầu năm. Áp lực giảm giá xuất phát từ nhiều yếu tố cùng lúc, trong đó nổi bật là giá dầu thô tăng cao, đồng USD tiếp tục mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài, thậm chí không loại trừ khả năng nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Ở chiều khác, đồng USD được hưởng lợi nhờ dòng tiền tìm đến các tài sản an toàn trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng. Đồng bạc xanh tăng giá, kết hợp với triển vọng lãi suất cao và chi phí năng lượng leo thang, đang tạo sức ép không nhỏ đối với thị trường bạc.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, đà điều chỉnh của bạc nhiều khả năng vẫn chưa kết thúc và thị trường có thể còn đối mặt với áp lực trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, về dài hạn, vị chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực khi nhu cầu bạc từ các lĩnh vực như năng lượng mặt trời, thiết bị điện tử, xe điện và trung tâm dữ liệu tiếp tục duy trì đà tăng. Dẫu vậy, trong ngắn hạn, lực cầu từ khu vực công nghiệp vẫn chưa đủ mạnh để bù đắp áp lực bán ra khi nhiều nhà đầu tư thu hẹp các vị thế sử dụng đòn bẩy.

Ông cũng lưu ý rằng thị trường cần xuất hiện lực mua đủ mạnh trong những phiên tới để xác nhận khả năng hình thành một nhịp phục hồi kỹ thuật, có thể kéo dài khoảng 2 - 3 phiên giao dịch.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay đã ghi nhận sự phục hồi tích cực sau chuỗi phiên giảm sâu. Tuy nhiên, đà tăng hiện vẫn được đánh giá là khá mong manh khi các yếu tố gây áp lực như đồng USD mạnh, lãi suất cao và hoạt động chốt lời vẫn hiện hữu./.