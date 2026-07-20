Thị trường

Ngày 20/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Nam bật tăng

07:06 | 20/07/2026
Giá heo hơi hôm nay (20/7) tiếp tục ổn định tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam xuất hiện đà tăng tại một số địa phương. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 62.000 - 67.000 đồng/kg.
aa
Ngày 20/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Nam bật tăng
Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 62.000 - 67.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận biến động tại các địa phương được khảo sát. Hiện giá heo ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Thương lái tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng thu mua heo hơi ở mức 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lào Cai giữ mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 65.000 - 67.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang tại tất cả địa phương được khảo sát.

Heo hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An giữ mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Lâm Đồng cùng giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục duy trì mức 63.000 đồng/kg, trong khi Khánh Hòa giữ mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 - 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tại Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại giữ ổn định.

Cụ thể, giá heo tại Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 63.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 64.000 đồng/kg. TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau tiếp tục giữ mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 - 64.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay chỉ biến động tại miền Nam khi Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg. Hiện mức giá cao nhất cả nước là 67.000 đồng/kg tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên, trong khi mức thấp nhất 62.000 đồng/kg được ghi nhận tại Khánh Hòa, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay

Bài liên quan

Ngày 19/7: Giá heo hơi tiếp tục đi ngang trên cả nước

Ngày 19/7: Giá heo hơi tiếp tục đi ngang trên cả nước

Ngày 18/7: Giá heo hơi lặng sóng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 18/7: Giá heo hơi lặng sóng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 17/7: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 67.000 đồng/kg

Ngày 17/7: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 67.000 đồng/kg

Dành cho bạn

Thêm nền tảng hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế điện tử

Thêm nền tảng hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế điện tử

Kiểm toán Nhà nước ký Quy chế phối hợp với Thanh Hóa, Ninh Bình và Hưng Yên

Kiểm toán Nhà nước ký Quy chế phối hợp với Thanh Hóa, Ninh Bình và Hưng Yên

Hạ tầng tin cậy "mở khóa" thanh khoản tài sản mã hóa

Hạ tầng tin cậy "mở khóa" thanh khoản tài sản mã hóa

Chứng khoán tuần mới (20/7-25/7): Thanh khoản rơi xuống vùng thấp, dòng tiền đợi chờ tín hiệu mới

Chứng khoán tuần mới (20/7-25/7): Thanh khoản rơi xuống vùng thấp, dòng tiền đợi chờ tín hiệu mới

Khơi thông nguồn lực tài sản công từ cuộc sắp xếp lớn

Khơi thông nguồn lực tài sản công từ cuộc sắp xếp lớn

Ngân hàng đồng hành doanh nghiệp trước "biến số" tỷ giá cuối năm

Ngân hàng đồng hành doanh nghiệp trước "biến số" tỷ giá cuối năm

Đọc thêm

Ngày 19/7: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục biến động

Ngày 19/7: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục biến động

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục biến động. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hôm nay niêm yết ở mức 2.125.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.191.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 6,54% so với tuần trước.
Ngày 19/7: Giá cà phê đồng loạt bật tăng mạnh, hồ tiêu quay đầu giảm

Ngày 19/7: Giá cà phê đồng loạt bật tăng mạnh, hồ tiêu quay đầu giảm

Giá cà phê thế giới hôm nay (19/7) đồng loạt phục hồi mạnh trên cả hai sàn giao dịch khi Robusta và Arabica đều tăng mạnh sau phiên điều chỉnh trước đó. Trong khi đó, giá tiêu giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm, đưa giá thu mua về 137.000 - 140.000 đồng/kg.
Ngày 19/7: Giá lúa tươi biến động trái chiều, gạo đi ngang

Ngày 19/7: Giá lúa tươi biến động trái chiều, gạo đi ngang

Giá lúa tươi hôm nay (19/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều. Cụ thể, giá lúa OM 5451 tăng 100 đồng/kg dao động mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg. Ngược lại, giá lúa Đài Thơm 8 giảm 200 đồng/kg dao động ở mốc 6.850 - 7.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định, duy trì sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Ngày 19/7: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm

Ngày 19/7: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm

Giá cao su thế giới hôm nay (19/7) đồng loạt giảm trong phiên cuối tuần sau khi giá cao su butadiene tổng hợp của Trung Quốc chấm dứt chuỗi 10 phiên tăng liên tiếp, gây sức ép lên tâm lý toàn thị trường. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn vẫn duy trì ổn định.
Ngày 18/7: Giá cao su thế giới biến động không đồng nhất

Ngày 18/7: Giá cao su thế giới biến động không đồng nhất

Giá cao su thế giới hôm nay (18/7) biến động không đồng nhất khi tăng tại Thái Lan, trong khi giá tại Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore đồng loạt đi xuống. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua.
Hà Nội tháo gỡ điểm nghẽn để tăng tốc triển khai 144 dự án nhà ở xã hội

Hà Nội tháo gỡ điểm nghẽn để tăng tốc triển khai 144 dự án nhà ở xã hội

(TBTCO) - Mặc dù đã có 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang được chấp thuận chủ trương đầu tư, song tiến độ triển khai trên địa bàn Hà Nội vẫn đang đối mặt với nhiều nút thắt về quy hoạch, giải phóng mặt bằng và thủ tục đất đai. Thành phố đang đồng loạt đưa ra các giải pháp rút ngắn quy trình, phân cấp mạnh và tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại ngay trong năm 2026.
Ngày 17/7: Giá bạc tiếp tục đi xuống

Ngày 17/7: Giá bạc tiếp tục đi xuống

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (17/7) tiếp tục đi xuống khi đồng USD biến động mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao và áp lực chốt lời gia tăng.
Ngày 17/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu tiếp tục nhích lên

Ngày 17/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu tiếp tục nhích lên

Giá cà phê hôm nay (17/7) tiếp tục khởi sắc, tăng 1.200 đồng/kg, Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên khoảng 97.900 - 98.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tăng 500 đồng/kg tại một số địa phương, đưa giá thu mua lên 137.000 - 140.000 đồng/kg.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bước tiến mới trong minh bạch hóa nền kinh tế Việt Nam

Bước tiến mới trong minh bạch hóa nền kinh tế Việt Nam

Ngày 20/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiều lùi về mức 137.000 đồng/kg

Ngày 20/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiều lùi về mức 137.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 20/7: Vàng thế giới thủng mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 20/7: Vàng thế giới thủng mốc 4.000 USD/ounce

Ngày 20/7: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 20/7: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 20/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 20/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá vàng hôm nay ngày 18/7: Vàng thế giới giữ trên mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 18/7: Vàng thế giới giữ trên mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Ngày 18/7: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu tiếp tục tăng

Ngày 18/7: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (17/7): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, DXY được nâng đỡ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (17/7): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, DXY được nâng đỡ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tổ hợp ga đường sắt Ngọc Hồi - Cú hích tái cấu trúc không gian phía Nam Hà Nội

Tổ hợp ga đường sắt Ngọc Hồi - Cú hích tái cấu trúc không gian phía Nam Hà Nội

Ngày 18/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh, gạo ổn định

Ngày 18/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh, gạo ổn định