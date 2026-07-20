Ngày 20/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Nam bật tăng

Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 62.000 - 67.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận biến động tại các địa phương được khảo sát. Hiện giá heo ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Thương lái tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng thu mua heo hơi ở mức 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lào Cai giữ mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 65.000 - 67.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang tại tất cả địa phương được khảo sát.

Heo hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An giữ mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Lâm Đồng cùng giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục duy trì mức 63.000 đồng/kg, trong khi Khánh Hòa giữ mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 - 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tại Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại giữ ổn định.

Cụ thể, giá heo tại Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 63.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 64.000 đồng/kg. TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau tiếp tục giữ mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 - 64.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay chỉ biến động tại miền Nam khi Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg. Hiện mức giá cao nhất cả nước là 67.000 đồng/kg tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên, trong khi mức thấp nhất 62.000 đồng/kg được ghi nhận tại Khánh Hòa, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau./.