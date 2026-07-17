Ngày 17/7: Giá heo hơi dao động từ 62.000 - 67.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định. Ảnh: Hà My (vietnammoi.vn)

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không biến động tại các địa phương được khảo sát.

Hiện giá heo tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục giữ mức 67.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lào Cai duy trì mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 65.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang, chưa ghi nhận điều chỉnh mới.

Giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An giữ mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Lâm Đồng cùng giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Heo hơi ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục giữ mức 63.000 đồng/kg, trong khi Khánh Hòa duy trì mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tại tất cả các địa phương được khảo sát giữ nguyên mức giá.

Giá heo tại Đồng Nai duy trì mức 64.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. TP. Hồ Chí Minh giữ mức 63.000 đồng/kg.

Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 đồng/kg đến 64.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ổn định trên cả nước khi không có địa phương nào điều chỉnh giá. Hiện mức cao nhất là 67.000 đồng/kg tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên, trong khi mức thấp nhất 62.000 đồng/kg được ghi nhận tại Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ./.