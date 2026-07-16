Chứng khoán

Bộ Tài chính tham khảo kinh nghiệm Hàn Quốc để hoàn thiện khung khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán

Mai Tấn

Mai Tấn

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22:08 | 16/07/2026
Tiếp tục chương trình khảo sát xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi, ngày 16/7/2026, tại thành phố Seoul, Đoàn công tác Bộ Tài chính do Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng, phát triển thị trường chứng khoán, trọng tâm là các cơ chế, chính sách phát triển sản phẩm mới.
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FSC sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm

Tham dự Đoàn công tác có bà Đoàn Thị Thanh Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); ông Tạ Lê Thanh - Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Tiếp Đoàn công tác có ông Dae-young Kwon - Phó Chủ tịch FSC cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của FSC.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Dae-young Kwon đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng thị trường và nâng cao chất lượng quản lý, giám sát.

Đại diện FSC cho rằng, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển thị trường chứng khoán trong bối cảnh Chính phủ quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển khu vực kinh tế tư nhân và tiếp tục hoàn thiện các thể chế phục vụ sự phát triển của thị trường tài chính.

Bộ Tài chính tham khảo kinh nghiệm Hàn Quốc để hoàn thiện khung khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán
Ông Dae-young Kwon - Phó Chủ tịch FSC (hàng đầu, bên trái) phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: SSC

Đại diện FSC chia sẻ, trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán, Hàn Quốc đã trải qua không ít khó khăn và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. FSC sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm này để hỗ trợ cơ quan quản lý Việt Nam trong quá trình xây dựng chính sách, góp phần rút ngắn thời gian phát triển thị trường và hạn chế những khó khăn tương tự.

Bộ Tài chính tham khảo kinh nghiệm Hàn Quốc để hoàn thiện khung khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (thứ hai, từ phải sang) phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: SSC

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trân trọng cảm ơn những chia sẻ cởi mở của lãnh đạo FSC và khẳng định, những bài học, cách tiếp cận của Hàn Quốc là nguồn tham khảo quý báu đối với Việt Nam trong quá trình hoàn thiện thể chế và phát triển thị trường vốn.

Thứ trưởng cho biết, Việt Nam đang tập trung nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện khung khổ pháp lý, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán. Vì vậy, trong chuyến công tác này, Đoàn công tác mong muốn tìm hiểu cách thức Hàn Quốc tổ chức vận hành và phát triển thị trường chứng khoán cũng như quá trình triển khai các cơ chế, sản phẩm mới.

Tại cuộc làm việc, đại diện FSC đã chia sẻ nhiều khuyến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, như khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp đầu ngành niêm yết trên thị trường chứng khoán; nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp niêm yết và nhà đầu tư; phát triển nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là quỹ hưu trí và doanh nghiệp bảo hiểm; thu hút nhà đầu tư nước ngoài; phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và hạ tầng công nghệ phục vụ thị trường vốn.

FSC cũng trao đổi về kinh nghiệm triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), cho rằng đây là công cụ quan trọng để thử nghiệm các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới trước khi hoàn thiện khuôn khổ pháp lý. FSC sẵn sàng tiếp tục trao đổi chuyên sâu với Bộ Tài chính, UBCKNN về lĩnh vực này.

Đồng thời, đại diện FSC giới thiệu mô hình quản lý, giám sát thị trường chứng khoán của Hàn Quốc, trong đó nhấn mạnh vai trò của việc ứng dụng công nghệ trong giám sát giao dịch, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý và các tổ chức vận hành thị trường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm thị trường hoạt động công bằng, minh bạch và hiệu quả.

Tăng hợp tác về sandbox và sản phẩm tài chính mới

Trao đổi thêm với đại điện FSC, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính đang tập trung phát triển thị trường chứng khoán theo hướng minh bạch, hiệu quả và bền vững; đồng thời nghiên cứu các chính sách nhằm thu hút doanh nghiệp chất lượng cao tham gia niêm yết, phát triển cơ sở nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức.

Thứ trưởng đánh giá cao các gợi ý của FSC về chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư, cơ chế chi trả cổ tức, phát triển quỹ hưu trí tự nguyện, coi đây là những nội dung đáng nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện chính sách của Việt Nam.

Đối với cơ chế sandbox, Thứ trưởng cho biết, Việt Nam rất quan tâm đến kinh nghiệm của Hàn Quốc trong xây dựng và triển khai cơ chế này, đồng thời mong muốn FSC tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm để hỗ trợ Việt Nam trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các mô hình, sản phẩm tài chính mới.

Thứ trưởng cũng khẳng định, Bộ Tài chính kiên định mục tiêu xây dựng thị trường chứng khoán minh bạch, công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Bộ Tài chính tham khảo kinh nghiệm Hàn Quốc để hoàn thiện khung khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương (thứ nhất, từ phải sang) phát biểu. Ảnh: SSC

Về các nội dung cụ thể, Đoàn công tác Bộ Tài chính tiếp tục có cuộc trao đổi chuyên môn sâu với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSS). Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương đã cùng lãnh đạo FSS thảo luận về cơ chế sandbox, ứng dụng công nghệ cao trong giao dịch chứng khoán tự động tần suất cao và dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán; đồng thời trao đổi kinh nghiệm về chính sách thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và cơ chế phòng ngừa rủi ro tỷ giá trên thị trường chứng khoán.

Bộ Tài chính tham khảo kinh nghiệm Hàn Quốc để hoàn thiện khung khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán
Đoàn công tác Bộ Tài chính khảo sát tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc. Ảnh: SSC

Bên cạnh đó, Đoàn công tác đã có cuộc khảo sát tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) về giao dịch điện tử và hợp tác phát triển hệ thống hạ tầng thị trường, sản phẩm mới.

Thông qua các buổi làm việc với các cơ quan quản lý và tổ chức vận hành thị trường chứng khoán tại Hàn Quốc và Nhật Bản, những nội dung trao đổi và kinh nghiệm được chia sẻ đã cung cấp thêm cơ sở thực tiễn và góc nhìn quốc tế cho Đoàn công tác Bộ Tài chính cùng đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trong quá trình nghiên cứu, đánh giá các mô hình phát triển thị trường chứng khoán. Đây sẽ là nguồn tham khảo quan trọng để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, xây dựng dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi), đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới./.

Mai Tấn
Từ khóa:
thị trường chứng khoán cơ chế thử nghiệm có kiểm soát chính sách ưu đãi thuế quỹ hưu trí tự nguyện ứng dụng công nghệ cao phát triển thị trường chứng khoán khung khổ pháp lý

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