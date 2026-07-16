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Quy định mới về in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu, thuốc lá

Đức Việt

Đức Việt

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21:20 | 16/07/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 93/2026/TT-BTC quy định việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.
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Hướng dẫn thực hiện quy định mới về tem điện tử rượu và thuốc lá

Thông tư số 93/2026/TT-BTC bao gồm 3 chương, 9 điều quy định chi tiết việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, sản xuất để tiêu thụ trong nước.

Theo đó, Thông tư quy định, tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá là tem có dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường, trên tem có mã QR chứa các thông tin, dữ liệu về tem điện tử. Mã QR trên tem điện tử phải bảo đảm khả năng đọc, tra cứu, xác thực bằng phương tiện kỹ thuật phù hợp. Các thông tin, dữ liệu điện tử được tra cứu trên Hệ thống thông tin quản lý thuế, Cổng thông tin điện tử Cục Hải quan để phục vụ công tác quản lý, tra cứu của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.

Về nguyên tắc dán tem điện tử, Thông tư nêu rõ, sản phẩm thuốc lá nhập khẩu và sản phẩm thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước thuộc trường hợp phải dán tem theo quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 106/2017/NĐ-CP, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP phải dán tem điện tử theo quy định tại Thông tư này.

Sản phẩm thuốc lá phải được đóng vào thành bao (bao gồm cả gói hoặc hộp), sau đây gọi chung là bao thuốc lá. Mỗi bao thuốc lá được dán một tem điện tử. Trường hợp bao thuốc lá có sử dụng màng bóng kính bọc bên ngoài thì tem điện tử phải được dán vào bao thuốc lá trước khi bọc màng bóng kính phủ bên ngoài. Tem điện tử được dán tại vị trí đảm bảo nguyên tắc khi mở bao thuốc lá tem sẽ rách.

Đối với rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước thuộc trường hợp phải dán tem theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh rượu được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP phải dán tem điện tử theo quy định tại Thông tư này.

Rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước phải được đóng thành chai (bao gồm cả hũ, bình, lọ, can, túi, hộp, thùng), sau đây gọi chung là chai rượu. Mỗi chai rượu được dán một tem điện tử. Trường hợp chai rượu có sử dụng màng bóng kính bọc bên ngoài thì tem điện tử phải được dán vào chai trước khi đóng màng bóng kính phủ bên ngoài. Tem điện tử rượu được dán vắt qua nơi rượu có thể được lấy ra trộn bao bì chứa sản phẩm rượu (nắp chai, nắp hũ, nắp bình, vòi rượu hoặc vị trí tương tự) đảm bảo khi mở nắp thì tem sẽ rách và không thể sử dụng lại.

Việc dán tem điện tử phải bảo đảm các thông tin nhận diện trên tem không bị che khuất, tẩy xóa, làm biến dạng hoặc làm mất khả năng tra cứu, xác thực thông tin tem trong điều kiện lưu thông, bảo quản, vận chuyển thông thường của sản phẩm.

Thông tư cũng nêu rõ, Cục Thuế thực hiện quản lý dữ liệu tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước. Cục Hải quan thực hiện quản lý dữ liệu tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, tem điện tử rượu nhập khẩu.

Cơ quan thuế các cấp, cơ quan hải quan các cấp thực hiện quản lý, tra cứu, khai thác, sử dụng dữ liệu tem điện tử theo phân quyền của Cục Thuế, Cục Hải quan; phối hợp, cung cấp thông tin về tem điện tử với các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ liên quan nhằm phục vụ công tác quản lý…

Thông tư số 93/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá đã được phát hành, in theo mẫu quy định tại Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được tiếp tục sử dụng cho đến khi sử dụng hết.

Thông tư này thay thế Thông tư số 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá; Thông tư số 31/2025/TT-BTC ngày 31/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2021/TT-BTC.

Xem chi tiết Thông tư số 93/2026/TT-BTC tại đây.

Đức Việt
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