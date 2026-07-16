Đầu tư

Quảng Ninh dự kiến dành hơn 192.000 tỷ đồng cho đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030

Tiến Dũng

Tiến Dũng

[email protected]
22:07 | 16/07/2026
(TBTCO) - Quảng Ninh dự kiến bố trí khoảng 192.217 tỷ đồng vốn đầu tư công trong giai đoạn 2026 - 2030, tập trung cho các công trình hạ tầng chiến lược, dự án giao thông kết nối, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục và y tế.
aa
Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành hơn 40.000 căn nhà ở xã hội Quảng Ninh xây dựng cộng đồng doanh nghiệp bền vững Quảng Ninh xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch số

Ngày 16/7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc họp cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Theo phương án đang được xây dựng, tổng nguồn vốn đầu tư công toàn tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến đạt khoảng 192.217 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương khoảng 29.300 tỷ đồng, ngân sách cấp tỉnh khoảng 142.917 tỷ đồng và ngân sách cấp xã khoảng 20.000 tỷ đồng.

Đầu tư công được Quảng Ninh xác định là nguồn “vốn mồi”, có vai trò dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực xã hội, thu hút đầu tư ngoài ngân sách và thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 12% mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2030.

Việc phân bổ vốn được xây dựng theo nguyên tắc tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và tiến độ triển khai thực tế. Các chương trình, nhiệm vụ và dự án sẽ được sắp xếp theo mức độ cấp thiết, tầm quan trọng, hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng tạo động lực phát triển lâu dài.

Quảng Ninh dự kiến dành hơn 192.000 tỷ đồng cho đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030
Quảng Ninh ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, dự án động lực... Ảnh T.T

Trong đó, Quảng Ninh ưu tiên bố trí vốn cho các công trình đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và y tế.

Các công trình trọng điểm, dự án động lực, hạ tầng số và các tuyến giao thông có khả năng kết nối liên vùng, liên tỉnh, liên xã, phường cũng nằm trong nhóm được ưu tiên đầu tư. Đây là những dự án được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm nguồn thu ngân sách cho tỉnh trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thành các dự án chuyển tiếp, hạn chế tình trạng công trình kéo dài, chậm đưa vào sử dụng. Đối với các dự án khởi công mới, các đơn vị phải chuẩn bị kỹ hồ sơ, thủ tục đầu tư, phương án giải phóng mặt bằng và xác định rõ nguồn vốn trước khi đưa vào kế hoạch.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khẳng định, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

“Kế hoạch phải bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, Quy hoạch tỉnh và mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố” - ông Khắng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, hiệu quả đầu tư, khả năng mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng và nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách phải được xem là những tiêu chí hàng đầu trong quá trình lựa chọn dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát kỹ nhu cầu đầu tư, đánh giá đầy đủ khả năng cân đối nguồn lực và xác định rõ thứ tự ưu tiên. Việc bố trí vốn phải bảo đảm tập trung, tránh dàn trải, manh mún hoặc đề xuất quá nhiều dự án vượt quá khả năng ngân sách.

Nguồn lực cần được ưu tiên cho các công trình hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và các dự án giao thông có tính kết nối, sức lan tỏa lớn, tạo động lực phát triển lâu dài.

Đối với dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát dự báo tăng trưởng kinh tế, đánh giá đầy đủ những yếu tố tác động đến nguồn thu và chủ động xây dựng phương án điều hành ngân sách theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, bền vững.

Các đơn vị phải tập trung khai thác tốt các nguồn thu hiện có, đồng thời có giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài. Nhiệm vụ chi cần được cơ cấu lại theo hướng tiết kiệm, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ trọng tâm.

Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự toán ngân sách được kỳ vọng giúp Quảng Ninh chủ động cân đối nguồn lực, tạo dư địa tài chính và củng cố nền tảng tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn mới./.

Tiến Dũng
Từ khóa:
đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư công trình hạ tầng chiến lược dự án giao thông kết nối chuyển đổi số ngân sách nhà nước phát triển kết cấu hạ tầng

Bài liên quan

Cục Thuế: Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng, ban hành văn bản

Cục Thuế: Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng, ban hành văn bản

SHB đồng hành cùng Vietnam AI Innovation Challenge 2026, chung tay kiến tạo nguồn nhân lực AI cho tương lai đất nước

SHB đồng hành cùng Vietnam AI Innovation Challenge 2026, chung tay kiến tạo nguồn nhân lực AI cho tương lai đất nước

Ngành Thuế siết kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” trong quản lý, điều hành

Ngành Thuế siết kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” trong quản lý, điều hành

Dành cho bạn

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn giao 7 nhiệm vụ trọng tâm cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn giao 7 nhiệm vụ trọng tâm cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Gỡ nút thắt thể chế để doanh nghiệp công nghệ tăng tốc đầu tư

Gỡ nút thắt thể chế để doanh nghiệp công nghệ tăng tốc đầu tư

PVcomBank sắp chào sàn, lên kế hoạch tăng vốn giữa áp lực về nợ xấu và tín dụng

PVcomBank sắp chào sàn, lên kế hoạch tăng vốn giữa áp lực về nợ xấu và tín dụng

Hải quan chủ động tổ chức thực thi chính sách thuế

Hải quan chủ động tổ chức thực thi chính sách thuế

Hải quan ban hành công văn khẩn ưu tiên thông quan nông sản xuất khẩu

Hải quan ban hành công văn khẩn ưu tiên thông quan nông sản xuất khẩu

Người nộp thuế chủ động rà soát thông tin thu nhập trên eTax Mobile để bảo vệ quyền lợi của mình

Người nộp thuế chủ động rà soát thông tin thu nhập trên eTax Mobile để bảo vệ quyền lợi của mình

Đọc thêm

Gia Lai chấp thuận dự án Viện nghiên cứu cà phê AI vốn 326 tỷ đồng

Gia Lai chấp thuận dự án Viện nghiên cứu cà phê AI vốn 326 tỷ đồng

(TBTCO) - UBND tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Viện nghiên cứu và phát triển cà phê AI - Gia Lai của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Dự án có tổng vốn đầu tư 326 tỷ đồng.
Hà Nội kích hoạt 7 động lực tăng trưởng, quyết tâm cán đích GRDP hai con số

Hà Nội kích hoạt 7 động lực tăng trưởng, quyết tâm cán đích GRDP hai con số

(TBTCO) - HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026, khẳng định quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số.
Hà Nội khẩn trương đưa chính sách dân sinh vào cuộc sống

Hà Nội khẩn trương đưa chính sách dân sinh vào cuộc sống

(TBTCO) - Các nghị quyết quan trọng được HĐND TP. Hà Nội khóa XVII thông qua tại Kỳ họp thứ năm sẽ khẩn trương được cụ thể hóa thành chương trình hành động với tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả". Cùng với việc đưa các chính sách dân sinh đến đúng đối tượng, Hà Nội sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, hạ tầng và quản trị đô thị, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% trong năm 2026.
Cắt giảm, sửa đổi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Cắt giảm, sửa đổi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

(TBTCO) - Chính phủ đề xuất sửa đổi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư. Theo đó, cắt giảm 56 ngành, nghề và sửa đổi phạm vi của 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, bổ sung thêm một ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là “Kinh doanh dịch vụ thị thực của nhà đầu tư nước ngoài”.
Niềm tin doanh nghiệp châu Âu bật tăng, Việt Nam giữ sức hút đầu tư

Niềm tin doanh nghiệp châu Âu bật tăng, Việt Nam giữ sức hút đầu tư

(TBTCO) - Chỉ số Niềm tin kinh doanh quý II/2026 của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tăng mạnh, bất chấp những biến động của thương mại toàn cầu. Kết quả này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đã phục hồi mạnh mẽ, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn và khả năng chống chịu của Việt Nam trong bối cảnh đấu trường kinh doanh quốc tế còn nhiều chông gai.
Hà Nội thông qua định hướng đầu tư công hơn 404.000 tỷ đồng năm 2027

Hà Nội thông qua định hướng đầu tư công hơn 404.000 tỷ đồng năm 2027

(TBTCO) - Chiều 15/7, tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2027 với tổng nguồn vốn dự kiến hơn 404.289 tỷ đồng, tăng khoảng 248.289 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2026.
Siết đầu tư hạ tầng, gỡ khu đô thị "3 không"

Siết đầu tư hạ tầng, gỡ khu đô thị "3 không"

(TBTCO) - Các dự án hồ điều hòa, công viên và hạ tầng kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách không chỉ phải phát huy hiệu quả chống ngập mà còn cần tạo nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, Hà Nội sẽ siết chặt giám sát, yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xử lý nghiêm tình trạng khu đô thị "3 không" kéo dài.
Hà Nội tăng tốc gỡ "điểm nghẽn" ngập úng: Tháng 9 phê duyệt quy hoạch thoát nước mới

Hà Nội tăng tốc gỡ "điểm nghẽn" ngập úng: Tháng 9 phê duyệt quy hoạch thoát nước mới

(TBTCO) - Dự kiến trong tháng 9/2026, Hà Nội sẽ phê duyệt và công bố Quy hoạch thoát nước, thoát nước thải mới với nhiều nội dung đột phá như cập nhật kịch bản mưa cực đoan, mở rộng hệ thống hồ điều hòa lên hơn 8.000ha và phát triển hạ tầng ngầm. Đây được kỳ vọng là nền tảng quan trọng để giải quyết căn cơ tình trạng ngập úng đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tốc độ đô thị hóa ngày càng gia tăng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bộ Tài chính tham khảo kinh nghiệm Hàn Quốc để hoàn thiện khung khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính tham khảo kinh nghiệm Hàn Quốc để hoàn thiện khung khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán

Quảng Ninh dự kiến dành hơn 192.000 tỷ đồng cho đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030

Quảng Ninh dự kiến dành hơn 192.000 tỷ đồng cho đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030

Quy định mới về in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu, thuốc lá

Quy định mới về in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu, thuốc lá

Dự kiến đầu tư gần 288.300 tỷ đồng cho dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Dự kiến đầu tư gần 288.300 tỷ đồng cho dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh phải tránh tình trạng "bình mới, rượu cũ"

Cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh phải tránh tình trạng "bình mới, rượu cũ"

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Giá vàng hôm nay ngày 14/7: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước vẫn giảm sâu tới 1,6 - 1,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 14/7: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước vẫn giảm sâu tới 1,6 - 1,8 triệu đồng/lượng

Ngày 14/7: Giá cà phê neo cao, hồ tiêu quay đầu lao dốc mạnh

Ngày 14/7: Giá cà phê neo cao, hồ tiêu quay đầu lao dốc mạnh