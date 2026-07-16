Quảng Ninh dự kiến dành hơn 192.000 tỷ đồng cho đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030

Ngày 16/7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc họp cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Theo phương án đang được xây dựng, tổng nguồn vốn đầu tư công toàn tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến đạt khoảng 192.217 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương khoảng 29.300 tỷ đồng, ngân sách cấp tỉnh khoảng 142.917 tỷ đồng và ngân sách cấp xã khoảng 20.000 tỷ đồng.

Đầu tư công được Quảng Ninh xác định là nguồn “vốn mồi”, có vai trò dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực xã hội, thu hút đầu tư ngoài ngân sách và thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 12% mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2030.

Việc phân bổ vốn được xây dựng theo nguyên tắc tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và tiến độ triển khai thực tế. Các chương trình, nhiệm vụ và dự án sẽ được sắp xếp theo mức độ cấp thiết, tầm quan trọng, hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng tạo động lực phát triển lâu dài.

Quảng Ninh ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, dự án động lực... Ảnh T.T

Trong đó, Quảng Ninh ưu tiên bố trí vốn cho các công trình đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và y tế.

Các công trình trọng điểm, dự án động lực, hạ tầng số và các tuyến giao thông có khả năng kết nối liên vùng, liên tỉnh, liên xã, phường cũng nằm trong nhóm được ưu tiên đầu tư. Đây là những dự án được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm nguồn thu ngân sách cho tỉnh trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thành các dự án chuyển tiếp, hạn chế tình trạng công trình kéo dài, chậm đưa vào sử dụng. Đối với các dự án khởi công mới, các đơn vị phải chuẩn bị kỹ hồ sơ, thủ tục đầu tư, phương án giải phóng mặt bằng và xác định rõ nguồn vốn trước khi đưa vào kế hoạch.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khẳng định, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

“Kế hoạch phải bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, Quy hoạch tỉnh và mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố” - ông Khắng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, hiệu quả đầu tư, khả năng mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng và nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách phải được xem là những tiêu chí hàng đầu trong quá trình lựa chọn dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát kỹ nhu cầu đầu tư, đánh giá đầy đủ khả năng cân đối nguồn lực và xác định rõ thứ tự ưu tiên. Việc bố trí vốn phải bảo đảm tập trung, tránh dàn trải, manh mún hoặc đề xuất quá nhiều dự án vượt quá khả năng ngân sách.

Nguồn lực cần được ưu tiên cho các công trình hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và các dự án giao thông có tính kết nối, sức lan tỏa lớn, tạo động lực phát triển lâu dài.

Đối với dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát dự báo tăng trưởng kinh tế, đánh giá đầy đủ những yếu tố tác động đến nguồn thu và chủ động xây dựng phương án điều hành ngân sách theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, bền vững.

Các đơn vị phải tập trung khai thác tốt các nguồn thu hiện có, đồng thời có giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài. Nhiệm vụ chi cần được cơ cấu lại theo hướng tiết kiệm, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ trọng tâm.

Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự toán ngân sách được kỳ vọng giúp Quảng Ninh chủ động cân đối nguồn lực, tạo dư địa tài chính và củng cố nền tảng tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn mới./.