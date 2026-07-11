Đầu tư

Quảng Ninh xây dựng cộng đồng doanh nghiệp bền vững

Tiến Dũng

Tiến Dũng

[email protected]
19:52 | 11/07/2026
Không chỉ hướng tới gia tăng số lượng, Quảng Ninh đang tập trung nâng cao chất lượng quản trị, trình độ công nghệ, khả năng tuân thủ pháp luật và sức chống chịu của khu vực kinh tế tư nhân.
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Quảng Ninh có gần 2.500 doanh nghiệp thành lập mới trong nửa đầu năm 2026 Quảng Ninh đã đảm bảo 5/5 điều kiện thành lập thành phố theo quy định Quảng Ninh hoàn thành bước đầu xử lý 513 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Từ tăng số lượng đến nâng chất lượng doanh nghiệp

Tại Quảng Ninh, việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp không đơn thuần là thay đổi hình thức pháp lý. Mục tiêu lớn hơn là đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh vào quỹ đạo quản trị bài bản, minh bạch tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu dài hạn.

Ông Trần Sỹ Dũng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Chè Đường Hoa Dũng Nga cho biết việc chuyển đổi giúp đơn vị mở rộng quy mô, nâng cao năng lực quản trị và tiếp cận tốt hơn các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

“Trở thành doanh nghiệp còn mở ra cơ hội để chúng tôi xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường và tổ chức hoạt động sản xuất một cách chuyên nghiệp hơn” - ông Dũng chia sẻ.

Quảng Ninh xây dựng cộng đồng doanh nghiệp bền vững
Thuế Quảng Ninh tích cực hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Ảnh Thuế Quảng Ninh

Câu chuyện của doanh nghiệp chè Đường Hoa cho thấy hướng đi mà Quảng Ninh đang khuyến khích: không chạy theo số lượng đăng ký mới, mà tạo điều kiện để các hộ kinh doanh chính thức hóa hoạt động và đủ năng lực phát triển lâu dài.

Việc triển khai hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán, phương pháp kê khai và chuẩn hóa dữ liệu thuế cũng tạo nền tảng để hoạt động của hộ kinh doanh minh bạch hơn. Đây là bước chuẩn bị cần thiết trước khi chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp.

Theo ông Lê Như Thiều - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, khởi nghiệp bền vững phải bắt đầu từ nhu cầu thực của thị trường, lựa chọn đúng phân khúc và kiên trì xây dựng thương hiệu.

Doanh nghiệp cũng cần chủ động tham gia các hiệp hội, mạng lưới liên kết và chuỗi cung ứng, thay vì hoạt động đơn lẻ. Việc đầu tư vào quản trị và minh bạch tài chính ngay từ đầu sẽ tạo nền tảng để tiếp cận vốn, mở rộng quy mô và phát triển dài hạn.

Quảng Ninh xây dựng cộng đồng doanh nghiệp bền vững
Quảng Ninh đang dần thu hút được nhiều doanh nghiệp công nghệ cao. Ảnh T.D

Yêu cầu nâng cao chất lượng doanh nghiệp càng trở nên cấp thiết khi trình độ công nghệ của nhiều ngành sản xuất chủ lực vẫn mới ở mức trung bình.

Kết quả khảo sát tại các nhóm ngành than, kim khí, hàng tiêu dùng, sản phẩm từ gỗ và khoáng phi kim loại cho thấy nhiều doanh nghiệp đã xây dựng định hướng chuyển đổi số, nhưng mức đầu tư cho thiết bị và tự động hóa còn hạn chế.

Trong 3 năm gần nhất, khoảng 74,5% doanh nghiệp được khảo sát không đầu tư thiết bị mới để mở rộng sản xuất hoặc thay thế dây chuyền cũ. Phần lớn mới dừng ở thu thập dữ liệu máy móc; số doanh nghiệp áp dụng hệ thống sản xuất tích hợp còn thấp.

Thực tế này cho thấy doanh nghiệp không thể phát triển bền vững nếu chỉ dựa vào ưu đãi và lợi thế chi phí. Để nâng sức cạnh tranh, khu vực sản xuất phải tăng tốc tự động hóa, kiểm soát chất lượng, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và phát triển sản phẩm mới.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, vấn đề không phải đầu tư công nghệ bằng mọi giá, mà là lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô, thị trường và năng lực tài chính. Sự kết nối với cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và nhà cung cấp công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp tránh đầu tư dàn trải, kém hiệu quả.

Kiến tạo hệ sinh thái để doanh nghiệp “sống khỏe”

Để cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn định, Quảng Ninh tiếp tục đặt cải cách thủ tục hành chính và chất lượng phục vụ ở vị trí trung tâm.

Tỉnh đã rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết đối với 941 thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổng thời gian xử lý theo quy định được giảm khoảng 36%; toàn bộ hồ sơ đủ điều kiện được số hóa theo quy trình điện tử.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn trên toàn tỉnh đạt 99,2%. Quảng Ninh cũng duy trì các cuộc làm việc theo từng ngành, lĩnh vực để xử lý vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai và hạ tầng kỹ thuật.

Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều buổi gặp mặt doanh nghiệp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn. Ảnh T.D
Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều buổi gặp mặt doanh nghiệp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn. Ảnh T.D

Theo lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh xác định doanh nghiệp là trung tâm của quá trình phát triển. Mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới giảm chi phí, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, tháo gỡ khó khăn về đầu tư, đất đai, tín dụng và thuế, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Sự cải thiện của môi trường kinh doanh đang được phản ánh qua dòng vốn đầu tư. Trong nửa đầu năm 2026, Quảng Ninh thu hút 119.169 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngân sách và khoảng 760 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Song hành với cải cách thủ tục là hoạt động hỗ trợ pháp lý và phòng ngừa rủi ro. Trong 6 tháng, các sở, ngành đã tổ chức 167 cuộc tập huấn pháp luật và 324 hội nghị đối thoại, diễn đàn, gặp mặt doanh nghiệp.

Nội dung hỗ trợ tập trung vào những lĩnh vực thường phát sinh vướng mắc như thuế, bảo hiểm xã hội, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy.

Quảng Ninh cũng công bố mạng lưới tư vấn viên pháp luật dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông qua mạng lưới này, doanh nghiệp có thể lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn phù hợp và được hỗ trợ chi phí theo quy định.

Đây là giải pháp có ý nghĩa đối với doanh nghiệp nhỏ, vốn thường không có bộ phận pháp chế riêng và dễ gặp rủi ro trong hợp đồng, lao động, thuế hoặc thủ tục đầu tư.

Nguồn nhân lực được xác định là một trụ cột khác của cộng đồng doanh nghiệp bền vững. Trong giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh dự kiến đào tạo mới hơn 46.600 lao động cho khu vực kinh tế tư nhân, bình quân trên 9.300 người mỗi năm.

Cộng đồng doanh nghiệp bền vững không thể được hình thành bằng một chính sách riêng lẻ. Đó là kết quả của sự kết nối giữa cải cách hành chính, hỗ trợ pháp lý, đào tạo nhân lực, đổi mới công nghệ, tiếp cận nguồn lực và tinh thần chủ động của chính doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Quảng Ninh có 2.478 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, đạt 99,1% mục tiêu của 6 tháng. Số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn ước đạt 14.133 đơn vị; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động giảm 16,7% so với cùng kỳ.
Tiến Dũng
Từ khóa:
cộng đồng doanh nghiệp bền vững chuyển đổi hộ kinh doanh nâng cao chất lượng doanh nghiệp quản trị bài bản minh bạch hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp cải cách thủ tục hành chính đào tạo nguồn nhân lực

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