Ngày 11/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đảo chiều giảm

Giá bạc trong nước hôm nay biến động nhẹ. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 ngày 11/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.260.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.330.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.275.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.345.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.260.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.330.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.260.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.659.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 60.266.516 đồng/lượng (mua vào) và 62.133.178 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 11/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h30 ngày 11/7, giá bạc giao ngay ở mức 59,8650 USD/ounce, giảm 0,25% so với hôm qua.

Đây là phiên giảm sau phiên tăng hôm qua. Trước đó, kim loại quý này đã được hỗ trợ mạnh nhờ số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, làm gia tăng niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm áp lực duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Tuy nhiên, khi giá bạc tiến sát và vượt mốc 60 USD/ounce, lực chốt lời xuất hiện khá mạnh khiến thị trường nhanh chóng điều chỉnh. Việc không giữ được ngưỡng kháng cự quan trọng này đã kích hoạt hoạt động bán ra của nhiều nhà đầu tư ngắn hạn.

Mặc dù vậy, so với cùng kỳ nhiều tháng trước, giá bạc quốc tế vẫn đang duy trì ở vùng cao, phản ánh triển vọng dài hạn của kim loại quý này chưa bị thay đổi đáng kể.

Theo giới phân tích, nguyên nhân chính khiến cả vàng và bạc đồng loạt giảm trong phiên là sự phục hồi của đồng USD cùng với việc lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng trở lại. Khi lợi suất trái phiếu tăng, các tài sản sinh lãi trở nên hấp dẫn hơn đối với dòng vốn đầu tư. Trong khi đó, vàng và bạc vốn không mang lại lợi suất nên thường chịu áp lực bán trong những giai đoạn này.

Đồng USD mạnh lên cũng khiến giá bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác, từ đó làm suy giảm nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, xu hướng của bạc vẫn khá nhạy cảm khi nhiều ngưỡng hỗ trợ quan trọng đã bị phá vỡ trong các phiên gần đây. Ông nhận định đây vốn là thị trường có mức biến động cao, do đó giá bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp tăng giảm trong thời gian tới.

Ông Lewis cho biết, bạc hiện vẫn chủ yếu dao động quanh ngưỡng 60 USD/ounce. Nếu giá xuyên thủng mốc hỗ trợ 57 USD/ounce, áp lực bán có thể gia tăng và kéo thị trường lùi về vùng 50 USD/ounce. Trong bối cảnh đó, các đợt phục hồi ngắn hạn có thể chỉ mang tính kỹ thuật và là cơ hội để nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận hoặc giảm tỷ trọng khi xuất hiện tín hiệu suy yếu./.