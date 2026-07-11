Thị trường

Ngày 11/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đảo chiều giảm

10:25 | 11/07/2026
Giá bạc trong nước hôm nay (11/7) biến động nhẹ, trong khi giá bạc thế giới giảm xuống dưới 60 USD/ounce do USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại.
aa
Ngày 11/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đảo chiều giảm
Giá bạc trong nước hôm nay biến động nhẹ. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 ngày 11/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.260.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.330.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.275.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.345.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.260.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.330.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.260.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.659.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 60.266.516 đồng/lượng (mua vào) và 62.133.178 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 11/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 11/7: Giá bạc

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h30 ngày 11/7, giá bạc giao ngay ở mức 59,8650 USD/ounce, giảm 0,25% so với hôm qua.

Đây là phiên giảm sau phiên tăng hôm qua. Trước đó, kim loại quý này đã được hỗ trợ mạnh nhờ số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, làm gia tăng niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm áp lực duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Tuy nhiên, khi giá bạc tiến sát và vượt mốc 60 USD/ounce, lực chốt lời xuất hiện khá mạnh khiến thị trường nhanh chóng điều chỉnh. Việc không giữ được ngưỡng kháng cự quan trọng này đã kích hoạt hoạt động bán ra của nhiều nhà đầu tư ngắn hạn.

Mặc dù vậy, so với cùng kỳ nhiều tháng trước, giá bạc quốc tế vẫn đang duy trì ở vùng cao, phản ánh triển vọng dài hạn của kim loại quý này chưa bị thay đổi đáng kể.

Theo giới phân tích, nguyên nhân chính khiến cả vàng và bạc đồng loạt giảm trong phiên là sự phục hồi của đồng USD cùng với việc lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng trở lại. Khi lợi suất trái phiếu tăng, các tài sản sinh lãi trở nên hấp dẫn hơn đối với dòng vốn đầu tư. Trong khi đó, vàng và bạc vốn không mang lại lợi suất nên thường chịu áp lực bán trong những giai đoạn này.

Đồng USD mạnh lên cũng khiến giá bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác, từ đó làm suy giảm nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Ngày 11/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đảo chiều giảm

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, xu hướng của bạc vẫn khá nhạy cảm khi nhiều ngưỡng hỗ trợ quan trọng đã bị phá vỡ trong các phiên gần đây. Ông nhận định đây vốn là thị trường có mức biến động cao, do đó giá bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp tăng giảm trong thời gian tới.

Ông Lewis cho biết, bạc hiện vẫn chủ yếu dao động quanh ngưỡng 60 USD/ounce. Nếu giá xuyên thủng mốc hỗ trợ 57 USD/ounce, áp lực bán có thể gia tăng và kéo thị trường lùi về vùng 50 USD/ounce. Trong bối cảnh đó, các đợt phục hồi ngắn hạn có thể chỉ mang tính kỹ thuật và là cơ hội để nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận hoặc giảm tỷ trọng khi xuất hiện tín hiệu suy yếu./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc thế giới giá bạc giao ngay giá bạc trong nước

Bài liên quan

Ngày 10/7: Giá bạc đảo chiều bật tăng

Ngày 10/7: Giá bạc đảo chiều bật tăng

Giá bạc nhiều khả năng sẽ phục hồi trong quý III

Giá bạc nhiều khả năng sẽ phục hồi trong quý III

Ngày 9/7: Giá bạc thế giới tiếp đà tăng, trong nước giảm

Ngày 9/7: Giá bạc thế giới tiếp đà tăng, trong nước giảm

Dành cho bạn

Ban hành Kiến trúc Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS)

Ban hành Kiến trúc Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS)

Từ 13/7, doanh nghiệp phải khai đúng mã khi xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Từ 13/7, doanh nghiệp phải khai đúng mã khi xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Ngày 11/7: Giá cao su diễn biến trái chiều trên các sàn giao dịch châu Á

Ngày 11/7: Giá cao su diễn biến trái chiều trên các sàn giao dịch châu Á

Ngày 11/7: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, gạo Đài thơm tăng 500 đồng/kg

Ngày 11/7: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, gạo Đài thơm tăng 500 đồng/kg

Ngày 11/7: Giá heo hơi lặng sóng trên cả nước

Ngày 11/7: Giá heo hơi lặng sóng trên cả nước

HDBank huy động thành công 721 triệu USD từ ADB, Standard Chartered và các định chế tài chính quốc tế

HDBank huy động thành công 721 triệu USD từ ADB, Standard Chartered và các định chế tài chính quốc tế

Đọc thêm

Lần đầu mua vé số trên Vietlott SMS, người phụ nữ tại Hưng Yên trúng giải độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 6,6 tỷ đồng

Lần đầu mua vé số trên Vietlott SMS, người phụ nữ tại Hưng Yên trúng giải độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 hơn 6,6 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 9/7/2026, Đại lý Viettel - VDI (Đại lý kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott) đã tổ chức lễ chúc mừng chị T.T.Q.V - người chơi may mắn trúng giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 00740 với giá trị trúng thưởng 6.656.822.500 đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, chị đã trao tặng 100 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.
Quản trị minh bạch: Nền tảng bền vững trong hành trình ESG của PVFCCo – Phú Mỹ

Quản trị minh bạch: Nền tảng bền vững trong hành trình ESG của PVFCCo – Phú Mỹ

(TBTCO) - Trong bức tranh ESG, nếu “E - Enviromental” thể hiện cam kết về môi trường, “S - Social” phản ánh trách nhiệm với xã hội, thì “G – Governance”, hay quản trị doanh nghiệp – chính là nền tảng bảo đảm cho các cam kết đó được triển khai một cách thực chất. Ở Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ), quản trị không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà còn là năng lực điều hành hiệu quả, kiểm soát rủi ro, tạo dựng niềm tin dài hạn cho cổ đông, khách hàng, đối tác và các bên liên quan.
Giá lúa mì khởi sắc, ca cao bứt phá lên gần mốc 6.500 USD/tấn

Giá lúa mì khởi sắc, ca cao bứt phá lên gần mốc 6.500 USD/tấn

Lực mua chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới, tâm điểm của thị trường tiếp tục là nhóm nguyên liệu công nghiệp khi giá ca cao tăng vọt 6,66%, lên sát mốc 6.500 USD/tấn - mức cao nhất kể từ tháng 4/2025.
VinFast VF MPV 7 chinh phục gia đình Việt: Giá lăn bánh hơn 650 triệu đồng, đi đông vẫn rộng, chở đủ tải “không phải nghĩ”

VinFast VF MPV 7 chinh phục gia đình Việt: Giá lăn bánh hơn 650 triệu đồng, đi đông vẫn rộng, chở đủ tải “không phải nghĩ”

(TBTCO) - Không chỉ ghi điểm bởi không gian thoáng đãng, VF MPV 7 còn chứng tỏ được năng lực vận hành phục vụ tốt cho các gia đình qua những chuyến đi dài. Chi phí sử dụng tiết kiệm và những ưu đãi hấp dẫn càng khiến mẫu MPV điện 7 chỗ tăng sức hút trong tháng 7.
Petrovietnam đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Petrovietnam đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

(TBTCO) - Dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) ngày 9/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận thành tích tăng trưởng đồng loạt ở các chỉ tiêu kế hoạch và đánh giá cao tinh thần "Một đội ngũ - Một mục tiêu" của Petrovietnam.
Giữ ổn định mặt bằng giá giữa nhiều sức ép

Giữ ổn định mặt bằng giá giữa nhiều sức ép

(TBTCO) - Áp lực lạm phát trong 6 tháng cuối năm 2026 được dự báo lớn hơn khi hàng loạt yếu tố gây áp lực có thể xuất hiện cùng lúc. Tuy nhiên, với nền tảng điều hành giá hiệu quả trong nửa đầu năm, các chuyên gia nhận định, Việt Nam vẫn còn dư địa để giữ ổn định mặt bằng giá và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.
Ngày 10/7: Giá cao su thế giới có xu hướng chững lại

Ngày 10/7: Giá cao su thế giới có xu hướng chững lại

Giá cao su thế giới hôm nay (10/7) diễn biến trái chiều giữa các sàn giao dịch, trong đó, trên sàn SHFE và thị trường tại Thái Lan tăng nhẹ ở một số kỳ hạn, còn OSE và SGX chủ yếu chịu áp lực giảm. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với hôm qua.
Ngày 10/7: Giá heo hơi ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 10/7: Giá heo hơi ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (10/7) tiếp tục ổn định trên cả ba miền, không xuất hiện biến động mới so với hôm trước. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 61.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chương trình mục tiêu quốc gia: Không để dòng vốn “đứng chờ”

Chương trình mục tiêu quốc gia: Không để dòng vốn “đứng chờ”

Ngày 11/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đảo chiều giảm

Ngày 11/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đảo chiều giảm

Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát: Mở không gian cho đổi mới trên thị trường chứng khoán

Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát: Mở không gian cho đổi mới trên thị trường chứng khoán

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 6 tháng đầu năm 2026

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 6 tháng đầu năm 2026

Hà Nội cảnh báo không trả tiền để "check quy hoạch" trên mạng

Hà Nội cảnh báo không trả tiền để "check quy hoạch" trên mạng

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Ngày 11/7: Giá cà phê đảo chiều tăng sốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 11/7: Giá cà phê đảo chiều tăng sốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 11/7: Vàng thế giới giữ trên 4.120 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 11/7: Vàng thế giới giữ trên 4.120 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Ngày 10/7: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu tăng vọt

Ngày 10/7: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu tăng vọt

Giá vàng hôm nay ngày 9/7: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 9/7: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm