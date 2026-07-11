Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 6 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 173.753 tỷ đồng, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm trước; vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 10.572,8 nghìn tỷ đồng, tăng 6%; tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 117,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2%; huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 5,02%.
(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. So với cùng kỳ, GDP ước tăng 8,18; chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,38%; xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 27,1%... là những con số nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2026.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 34,65 tỷ USD, tăng mạnh 61% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 21%; nhập khẩu tăng 33,4%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 16,65 tỷ USD.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 3.889,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2026 ước đạt 8,39% so với cùng kỳ. Kết quả tích cực này đưa tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18% so với cùng kỳ năm 2025.