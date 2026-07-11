Infographics

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 6 tháng đầu năm 2026

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

[email protected]
09:26 | 11/07/2026
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 173.753 tỷ đồng, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm trước; vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 10.572,8 nghìn tỷ đồng, tăng 6%; tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 117,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2%; huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 5,02%.
aa
Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 6 tháng đầu năm 2026
Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
thị trường tài chính 6 tháng đầu năm 2026 bộ tài chính

Bài liên quan

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, huy động trái phiếu chính phủ đạt 182.561 tỷ đồng

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, huy động trái phiếu chính phủ đạt 182.561 tỷ đồng

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026

Tập huấn xây dựng dự toán ngân sách năm 2027 cho các bộ, ngành

Tập huấn xây dựng dự toán ngân sách năm 2027 cho các bộ, ngành

Đọc thêm

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 6 tháng đạt 264.795 tỷ đồng

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 6 tháng đạt 264.795 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, 6 tháng đầu năm 2026, toàn ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 264.795 tỷ đồng, bằng 58,7% dự toán, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2025.
Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm qua các con số

(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. So với cùng kỳ, GDP ước tăng 8,18; chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,38%; xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 27,1%... là những con số nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2026.
Infographics: 34,65 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026

Infographics: 34,65 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 34,65 tỷ USD, tăng mạnh 61% so với cùng kỳ năm trước.
Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng ước đạt 549,69 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng ước đạt 549,69 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 21%; nhập khẩu tăng 33,4%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 16,65 tỷ USD.
Infographics: Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 6 tháng ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng

Infographics: Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 6 tháng ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2026 theo giá hiện hành ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.
Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,38%

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,38%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý II/2026 tăng 5,25% so với quý II/2025. Bình quân 6 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước.
Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 12,9%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 12,9%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 3.889,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.
Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2026 ước đạt 8,39% so với cùng kỳ. Kết quả tích cực này đưa tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18% so với cùng kỳ năm 2025.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát: Mở không gian cho đổi mới trên thị trường chứng khoán

Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát: Mở không gian cho đổi mới trên thị trường chứng khoán

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 6 tháng đầu năm 2026

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 6 tháng đầu năm 2026

Hà Nội cảnh báo không trả tiền để "check quy hoạch" trên mạng

Hà Nội cảnh báo không trả tiền để "check quy hoạch" trên mạng

Ban hành Kiến trúc Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS)

Ban hành Kiến trúc Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS)

Từ 13/7, doanh nghiệp phải khai đúng mã khi xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Từ 13/7, doanh nghiệp phải khai đúng mã khi xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Giá vàng hôm nay ngày 11/7: Vàng thế giới giữ trên 4.120 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 11/7: Vàng thế giới giữ trên 4.120 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Ngày 10/7: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu tăng vọt

Ngày 10/7: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu tăng vọt

Ngày 11/7: Giá cà phê đảo chiều tăng sốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 11/7: Giá cà phê đảo chiều tăng sốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 9/7: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 9/7: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm