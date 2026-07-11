Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 6 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. So với cùng kỳ, GDP ước tăng 8,18; chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,38%; xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 27,1%... là những con số nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2026.