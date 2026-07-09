Giá vàng hôm nay ngày 9/7: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch sáng nay ở mức 4.078 USD/ounce, giảm gần 70 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay chịu áp lực giảm mạnh khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, kéo giá dầu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD đồng loạt đi lên. Những yếu tố này đã lấn át nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản trú ẩn an toàn trước các rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến công bố trong hôm nay, cùng báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ được công bố vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 14/7 (giờ địa phương). Bên cạnh đó, các diễn biến mới liên quan đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz cũng được giới đầu tư theo dõi sát.

Theo các chuyên gia, tùy thuộc vào nội dung biên bản cuộc họp của Fed, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong vùng 4.041 - 4.072 USD/ounce. Ngược lại, nếu dữ liệu lạm phát công bố trong tuần tới thấp hơn kỳ vọng, thị trường kim loại quý sẽ có thêm điều kiện để phục hồi sau khi chịu tác động từ báo cáo việc làm của Mỹ.

Trong tháng, giá vàng đã chịu áp lực bán mạnh khi rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày và có thời điểm giảm dưới mốc 4.000 USD/ounce. Dù vậy, một số chuyên gia phân tích hàng hóa cho rằng thị trường có thể dần ổn định trở lại, khi quá trình điều chỉnh kéo dài về vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce đã đưa giá vàng về mức hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến vẫn cho rằng rủi ro giảm giá chưa hoàn toàn được loại bỏ. Theo đó, khi vàng chưa thể vượt khỏi kênh xu hướng giảm và chưa hình thành đỉnh mới cao hơn, giá có thể tiếp tục lùi về vùng 3.500 USD/ounce, đồng thời quá trình điều chỉnh này có thể kéo dài, đòi hỏi nhà đầu tư kiên nhẫn hơn.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 8/7, giá vàng trong nước tiếp tục giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch xuống 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,2 triệu ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 144,3 - 148,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch xuống mức 145 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá cũng giảm tại nhiều doanh nghiệp. DOJI giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống ngưỡng 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở ngưỡng 144,3 - 148,3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá về ngưỡng 145 - 148 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng nhẫn về mức 144,3 - 148,3 triệu đồng/lượng. PNJ cũng giảm 1,3 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng.