Giá vàng hôm nay ngày 7/7: Vàng thế giới neo quanh 4.166 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện được niêm yết quanh mức 4.166,9 USD/ounce, tương đương khoảng 133,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí). So với cách đây 30 ngày, giá vàng thế giới đã giảm 163,1 USD/ounce, tương ứng mức giảm 3,77%. Với mặt bằng giá hiện tại, vàng thế giới đang thấp hơn khoảng 17,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Trong khi giá vàng có giai đoạn điều chỉnh, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ở mức cao. Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), bà Marissa Salim, Trưởng bộ phận Nghiên cứu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), cho biết lượng vàng mua ròng của các ngân hàng trung ương trong tháng 5 đạt mức cao thứ hai kể từ đầu năm, chỉ thấp hơn kỷ lục ghi nhận trong tháng 2.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Ba Lan là quốc gia mua vàng nhiều nhất trong tháng với 18 tấn, tiếp đến là Trung Quốc với 10 tấn. Uzbekistan và Kazakhstan cũng tiếp tục duy trì hoạt động mua vàng đều đặn. Đáng chú ý, Singapore đã quay trở lại nhóm các quốc gia mua vàng khi ghi nhận mua ròng 4 tấn, đánh dấu lần mua ròng đầu tiên kể từ tháng 9/2025.

Ở chiều ngược lại, Nga bán ròng 6 tấn vàng trong tháng 5, đưa tổng lượng bán ra từ đầu năm lên 34 tấn và làm lượng dự trữ giảm xuống còn 2.292 tấn. Thổ Nhĩ Kỳ cũng bán ròng thêm 3 tấn, nâng tổng lượng vàng bán ra từ đầu năm lên 81 tấn.

Theo bà Marissa Salim, mặc dù giá vàng đã giảm đáng kể sau giai đoạn căng thẳng giữa Iran và Israel, các ngân hàng trung ương vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với việc gia tăng dự trữ vàng.

Kết quả Khảo sát Dự trữ Vàng của Ngân hàng Trung ương năm 2026 (Central Bank Gold Reserves Survey 2026) do WGC công bố cho thấy 89% ngân hàng trung ương được khảo sát dự báo tổng lượng vàng dự trữ toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tới. Đồng thời, mức kỷ lục 45% ngân hàng trung ương cho biết họ có kế hoạch tiếp tục tăng lượng vàng dự trữ trong năm tới.

Bà Salim cũng cho biết Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) dự kiến triển khai dịch vụ lưu ký vàng dành cho các ngân hàng trung ương từ tháng 10/2026, phù hợp với định hướng phát triển Singapore trở thành trung tâm giao dịch và lưu trữ vàng của khu vực.

Theo WGC, các số liệu mới nhất cho thấy xu hướng tích lũy vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn rất mạnh mẽ bất chấp diễn biến điều chỉnh của giá vàng. Ba Lan, Trung Quốc, Uzbekistan và Kazakhstan tiếp tục là những quốc gia dẫn dắt nhu cầu mua vàng từ khu vực chính thức, trong khi triển vọng 12 tháng tới vẫn được đánh giá tích cực khi phần lớn các ngân hàng trung ương có kế hoạch gia tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 6/7, giá vàng trong nước giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch xuống 148 - 151 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 146,5 - 151 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch xuống mức 147,4 - 151 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá cũng giảm tại nhiều doanh nghiệp. DOJI và PNJ giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống ngưỡng 148 - 151 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, xuống mức 146,5 - 150 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá về ngưỡng 147,4 - 150,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng nhẫn về mức 146,5 - 150 triệu đồng/lượng.