Thị trường

Ngày 7/7: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm

06:34 | 07/07/2026
Giá heo hơi hôm nay (7/7) điều chỉnh giảm tại một số tỉnh miền Bắc, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam duy trì ổn định. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 60.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.
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Ngày 7/7: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm
Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay giảm tại 4 địa phương. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Sơn La, các địa phương còn lại giữ nguyên so với hôm trước.

Cụ thể, giá heo tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Sơn La cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 65.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 65.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận biến động mới tại các địa phương được khảo sát.

Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục giữ mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg. Huế và Quảng Ngãi duy trì mức 63.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đà Nẵng, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục giữ mức 62.000 đồng/kg. Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng ở mức 61.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 61.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ổn định tại tất cả địa phương được khảo sát. Theo đó, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh duy trì mức 63.000 đồng/kg, tiếp tục là hai địa phương có giá cao nhất khu vực.

Nhóm Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg. An Giang giữ mức 61.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp và Cà Mau tiếp tục là hai địa phương có giá thấp nhất cả nước với 60.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 60.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng giảm cục bộ tại miền Bắc khi Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Sơn La cùng giảm 1.000 đồng/kg, trong khi các khu vực còn lại giữ ổn định. Hiện mức giá cao nhất cả nước là 66.000 đồng/kg tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên, còn mức thấp nhất 60.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Đồng Tháp và Cà Mau./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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