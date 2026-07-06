Giá dầu tiếp tục đi xuống, cà phê nối dài đà tăng

Giá cà phê tăng tuần thứ tư liên tiếp

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), cà phê tiếp tục là mặt hàng thu hút dòng tiền trong nhóm nguyên liệu công nghiệp khi chiếm hơn 60% tổng giá trị giao dịch toàn nhóm.

Khép lại tuần giao dịch, giá Arabica tăng 10% so với tuần trước, lên mức 6.958 USD/tấn. Giá Robusta cũng tăng 2,45%, đạt 3.903 USD/tấn. Đồng pha với diễn biến trên thị trường quốc tế, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên tăng thêm khoảng 2.600 đồng/kg, lên mức 92.000 đồng/kg.

Theo MXV, đà tăng của cà phê vẫn chủ yếu xuất phát từ những lo ngại liên quan đến thời tiết tại Brazil. Những cơn mưa trái mùa xuất hiện từ giữa tháng trước đã khiến một lượng lớn quả Arabica chín bị rụng xuống đất, ảnh hưởng tới chất lượng vụ mùa mới, gia tăng nguy cơ sâu bệnh và làm chậm tiến độ thu hoạch.

Giá cà phê nối dài đà tăng. Ảnh: TL.

Mặc dù mưa đã tạm ngớt và hoạt động thu hoạch đang dần được nối lại tại hầu hết các vùng trồng, thị trường vẫn duy trì tâm lý thận trọng khi các mô hình dự báo tiếp tục cho thấy khả năng xuất hiện thêm mưa trong giai đoạn từ ngày 12-16/7.

Tại thị trường nội địa, nguồn cung cà phê đang dần thu hẹp khi niên vụ bước vào giai đoạn cuối. Lượng hàng tồn kho trong dân không còn nhiều, trong khi tâm lý của giới thương nhân cũng trở nên thận trọng hơn trước triển vọng vụ mùa mới. Bên cạnh đó, thời tiết thất thường đã làm gia tăng nguy cơ bùng phát bệnh nấm tại nhiều vùng trồng, kéo theo những lo ngại về sản lượng. Chi phí tưới tiêu tiếp tục neo ở mức cao cũng đang tạo thêm áp lực đối với người trồng cà phê.

Tiến độ thu hoạch tại Brazil hiện đang diễn ra với tốc độ chậm nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Theo hãng tư vấn Safras & Mercado, tính đến ngày 1/7, diện tích thu hoạch mới đạt khoảng 52%, thấp hơn đáng kể so với mức 60% cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn mức trung bình 5 năm là 55%.

Không chỉ thu hoạch chậm, hoạt động bán hàng của nông dân Brazil cũng đang diễn ra khá dè dặt. Các nhà sản xuất hiện chỉ bán lượng hàng đủ để đáp ứng các hợp đồng ngắn hạn, trong khi phần lớn vẫn đang chờ đánh giá rõ hơn những thiệt hại do thời tiết gây ra trước khi quyết định kế hoạch xuất khẩu trong những tháng tới.

Thị trường cà phê cũng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ xu hướng suy giảm của lượng tồn kho đạt chuẩn trên Sở ICE. Đây là xu hướng đã kéo dài từ năm 2025 đến nay.

Cụ thể, lượng tồn kho chứng nhận đã giảm hơn 58.200 bao trong tháng 4, giảm thêm 63.850 bao trong tháng 5 và tiếp tục mất hơn 57.000 bao trong tháng 6. Đến thời điểm hiện tại, lượng tồn kho Arabica tiêu chuẩn trên ICE US chỉ còn khoảng 375.500 bao, chưa bằng một nửa so với mức hơn 843.700 bao cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, đà tăng của thị trường vẫn phần nào bị hạn chế bởi nguồn cung từ Việt Nam đang tiếp tục cải thiện. Theo số liệu từ Cục Hải quan, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1 triệu tấn cà phê trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tâm lý thận trọng vẫn bao phủ thị trường dầu

Trái ngược với đà hưng phấn trên thị trường cà phê, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường năng lượng tuần qua. Trong đó, giá dầu thô tiếp tục đi xuống dù mức giảm đã thu hẹp đáng kể so với giai đoạn trước.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cả hai mặt hàng dầu Brent và WTI đều ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp, nhưng mức giảm đều dưới 1%. Giá dầu WTI chốt tuần dưới ngưỡng 68,8 USD/thùng, giảm khoảng 0,65%, trong khi dầu Brent giảm với biên độ tương tự và dao động quanh mức 72,1 USD/thùng.

Còn tại phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu WTI ở mức 68,52 USD/thùng, giảm 0,17 USD/thùng, tương ứng giảm 0,52%. Giá dầu Brent ở mức 71,78 USD/thùng, giảm 0,34 USD/thùng, tương ứng giảm 0,47%.

Theo MXV, tâm lý thị trường được cải thiện nhờ những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Trong tuần qua, hai bên đã tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật tại Doha (Qatar) liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Washington cũng phát đi tín hiệu sẵn sàng kéo dài thời gian thương lượng sau mốc 18/8 thay vì quay trở lại chiến lược gây sức ép tối đa đối với Iran.

Những tín hiệu này giúp thị trường dần xóa bỏ tâm lý lo ngại xuất hiện trong đầu tuần, thời điểm căng thẳng giữa Washington và Tehran bất ngờ gia tăng sau các cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và các động thái đáp trả lẫn nhau.

Tuy nhiên, giá dầu vẫn ghi nhận hai phiên phục hồi liên tiếp vào cuối tuần khi thị trường bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ 4/7.

Diễn biến này chủ yếu đến từ hoạt động đóng vị thế bán khống của giới đầu tư trước thời gian nghỉ lễ, qua đó góp phần hỗ trợ giá dầu sau chuỗi giảm kéo dài trước đó.

Đánh giá về triển vọng thị trường dầu trong thời gian tới, ông Nguyễn Đại Hào - Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Á Châu SPS cho biết, giá dầu thế giới đang tiến sát vùng hỗ trợ quan trọng, có thể thu hút lực mua và làm chậm lại đà giảm. Xu hướng chủ đạo vẫn là giảm giá, nhưng áp lực bán đã có dấu hiệu suy yếu. Trong thời gian tới, thị trường sẽ tiếp tục chịu tác động lớn từ diễn biến quan hệ Mỹ - Iran cũng như tình hình tại eo biển Hormuz.

Theo ông Hào, bất kỳ thông tin nào làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung đều có thể trở thành động lực giúp giá dầu phục hồi, trong khi kịch bản căng thẳng tiếp tục hạ nhiệt sẽ khiến thị trường duy trì trạng thái tích lũy trước khi xác lập xu hướng mới.

Trong nước, tính đến hết phiên giao dịch ngày 1/7, đà giảm trên thị trường quốc tế đã kéo nhiều mặt hàng xăng dầu thành phẩm tại Singapore đi xuống, trong đó có xăng RON92, RON95 và dầu mazut.

Diễn biến này đã tác động trực tiếp tới kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 2/7. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm hơn 1.000 đồng/lít, xuống dưới ngưỡng 20.000 đồng/lít, trong khi giá xăng E10 RON95 giảm gần 800 đồng/lít.

Đối với dầu diesel, dù là một trong số ít mặt hàng tăng giá trên thị trường Singapore trong tuần qua, giá bán lẻ trong nước vẫn giảm gần 700 đồng/lít. Các mức giảm này được tính so với kỳ điều hành đột xuất có hiệu lực từ ngày 1/7, thời điểm giá xăng sinh học được điều chỉnh tăng do thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng trở lại theo quy định mới.