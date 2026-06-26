Giá dầu và ngô đồng loạt phục hồi

Rủi ro thời tiết khiến giá ngô phục hồi mạnh

Trên thị trường nông sản, giá ngô đảo chiều phục hồi sau chuỗi giảm sâu khi rủi ro thời tiết tại Mỹ cùng hoạt động cơ cấu vị thế trước báo cáo quan trọng của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã kích hoạt lực mua trở lại.

Kết thúc phiên giao dịch, giá ngô CBOT tăng 2%, lên 167 USD/tấn. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), lực mua bắt đáy đang gia tăng rõ rệt khi giá chạm đáy trong phiên, kéo chỉ số MXV-Index Nông sản tăng hơn 1,5% lên mức 1.397 điểm. Thanh khoản toàn nhóm tăng hơn 14%, tập trung chủ yếu tại các mặt hàng đậu tương và ngô khi dòng tiền quay trở lại thị trường.

Động lực lớn nhất đến từ các dự báo thời tiết mới. Theo World Weather Inc., một khối không khí nóng và khô sẽ bao trùm phần lớn khu vực Corn Belt của Mỹ trong tuần tới, đặc biệt tại khu vực phía Đông. Dù còn quá sớm để đánh giá mức độ ảnh hưởng tới năng suất, nguy cơ nắng nóng đúng vào giai đoạn sinh trưởng quan trọng của cây ngô khiến thị trường nhanh chóng bổ sung phần bù rủi ro thời tiết.

Giá ngô đảo chiều phục hồi sau chuỗi giảm sâu khi rủi ro thời tiết tại Mỹ. Ảnh: TL.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng tích cực mua bù vị thế bán trước thời điểm USDA công bố báo cáo Diện tích gieo trồng và Tồn kho ngũ cốc vào ngày 30/6. Nhiều tổ chức hiện dự báo diện tích gieo trồng ngô của Mỹ trong niên vụ 2026-2027 sẽ giảm so với ước tính công bố hồi tháng 3, qua đó làm gia tăng kỳ vọng nguồn cung có thể thắt chặt trong thời gian tới.

Yếu tố cung - cầu cũng tiếp tục hỗ trợ thị trường khi doanh số bán ngô xuất khẩu của Mỹ duy trì tích cực. Trong tuần qua, doanh số bán đạt hơn 743.000 tấn đối với niên vụ cũ và gần 736.000 tấn cho niên vụ mới. Đáng chú ý, lượng cam kết xuất khẩu ngô niên vụ 2026-2027 đã tăng lên 5,38 triệu tấn - mức cao nhất trong vòng bốn năm, đồng thời cao hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.

Theo bà Đào Thị Linh - Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư, Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa TP. Hồ Chí Minh, thời tiết sẽ tiếp tục là yếu tố dẫn dắt diễn biến giá ngô trong ngắn hạn.

“Theo các mô hình dự báo, Vành đai Ngô (Corn Belt) của Mỹ có thể đối mặt với một đợt nắng nóng từ ngày 1-9/7, trùng đúng vào giai đoạn cây ngô thụ phấn. Nếu tình trạng nền nhiệt cao này kéo dài, năng suất chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, từ đó làm gia tăng mối lo ngại về nguồn cung. Bên cạnh đó, tâm lý thị trường cũng đang dồn sự chú ý vào Báo cáo Diện tích gieo trồng và Báo cáo Tồn kho ngũ cốc của USDA công bố ngày 30/6, được kỳ vọng sẽ định hình rõ nét triển vọng cung - cầu ngô của Mỹ trong niên vụ mới” - bà Linh cho biết.

Cũng theo bà Linh, về mặt kỹ thuật, hợp đồng ngô tháng 12 trên sàn CBOT vừa ghi nhận tín hiệu đảo chiều sau khi thiết lập mức đáy mới. Đồng thời, chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) đi vào vùng quá bán và bắt đầu hướng lên, cho thấy áp lực bán đã suy yếu, mở ra cơ hội hình thành vùng đáy ngắn hạn. Tuy nhiên, để xu hướng phục hồi này thực sự bền vững và thiết lập một chu kỳ tăng giá dài hạn, thị trường cần những động lực bứt phá mạnh mẽ hơn để vượt qua các rào cản kỹ thuật ngắn hạn. Việc định hình lại xu hướng trung hạn sẽ phụ thuộc lớn vào việc dòng tiền quay trở lại và lực cầu được duy trì ổn định trong các phiên giao dịch tới.

Tại thị trường trong nước, giá ngô khu vực miền Bắc tiếp tục giảm về 10.600-10.800 đồng/kg do nhu cầu mua từ các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi vẫn khá chậm và nguồn cung nội địa có tính cạnh tranh cao hơn hàng nhập khẩu. Trong khi đó, khu vực miền Nam duy trì ổn định quanh mức 11.000 đồng/kg do nguồn cung giao ngay chưa thực sự dồi dào.

Giá dầu phục hồi hơn 2% sau lo ngại mới tại eo biển Hormuz

Theo ghi nhận của MXV, thị trường năng lượng đã chấm dứt chuỗi giảm sâu trong phiên hôm qua khi những thông tin mới liên quan đến an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz khiến tâm lý lo ngại về nguồn cung quay trở lại.

Cụ thể, Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở hàng đã bị vật thể lạ tấn công ngoài khơi Oman, thuộc khu vực eo biển Hormuz. Một số nguồn tin thương mại cũng ghi nhận các vụ việc tương tự, đồng thời xuất hiện những thông báo được cho là từ hải quân Iran yêu cầu tàu thuyền không di chuyển qua tuyến hàng hải này.

Bên cạnh đó, phía Iran tuyên bố sẽ không đảm bảo an toàn cho các tàu hoạt động ngoài những tuyến đường được chỉ định, làm gia tăng nghi ngờ về tính bền vững của thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ trong khu vực. Trong khi đó, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cũng đã tạm dừng kế hoạch sơ tán tàu và thuyền viên, bất chấp việc trước đó tổ chức này cho biết đã nhận được các cam kết đảm bảo an toàn.

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 2,06% lên 75,26 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 2,25%, vượt mốc 71,9 USD/thùng.

Ông Nguyễn Thăng Long - Giám đốc chiến lược, Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VMEX cho biết: “Áp lực giảm của giá dầu sẽ còn gặp lực cản khi lưu lượng vận chuyển thực tế qua eo biển Hormuz chưa thể trở lại mức bình thường như trước xung đột, khoảng 100-200 tàu mỗi ngày. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trong mùa hè cùng với lượng dự trữ dầu thô và nhiên liệu toàn cầu liên tục suy giảm sẽ tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ cho giá dầu trong ngắn hạn”.

Theo ông Long, ngoài các yếu tố cơ bản, thị trường cũng ghi nhận lực mua kỹ thuật sau khi giá dầu đã giảm hơn 20% chỉ trong hơn hai tuần, rơi xuống vùng quá bán và thu hút hoạt động bắt đáy cũng như đóng các vị thế bán khống.

Tại thị trường trong nước, do độ trễ trong cơ chế điều hành, giá xăng dầu bán lẻ hiện vẫn đang phản ánh xu hướng giảm của giá dầu thế giới trước đó. Trong kỳ điều hành ngày 24/6, Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục giảm giá bán lẻ đối với cả bốn mặt hàng xăng dầu. Đáng chú ý, giá dầu diesel giảm gần 1.700 đồng/lít, xuống dưới 22.000 đồng/lít lần đầu tiên trong gần bốn tháng. Hai mặt hàng xăng cũng giảm khoảng 800 đồng/lít, đưa giá bán lẻ xuống dưới mốc 20.000 đồng/lít.