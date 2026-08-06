Giao dịch sôi động, thanh khoản trên HNX tăng hơn 15% trong tháng 7

Trong tháng 7/2026, thị trường cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ghi nhận diễn biến giảm điểm. Sau 23 phiên giao dịch, chỉ số HNX-Index đóng cửa phiên cuối tháng ở mức 271,25 điểm, giảm 13,38% so với cuối tháng trước.

Mặc dù chỉ số giảm mạnh, thanh khoản thị trường lại cải thiện đáng kể khi khối lượng giao dịch bình quân đạt 63,2 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 15,66% so với tháng 6. Giá trị giao dịch bình quân cũng tăng 14,95%, đạt 1.087 tỷ đồng/phiên.

Nguồn: HNX.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7 diễn ra sôi động hơn so với tháng trước, với tổng giá trị giao dịch tăng 19,17%. Trong đó, khối ngoại mua vào hơn 890 tỷ đồng và bán ra hơn 1.163 tỷ đồng, qua đó ghi nhận giá trị bán ròng hơn 182,7 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán thành viên trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX suy giảm so với tháng trước. Tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 463 tỷ đồng, giảm 36,19%, tương ứng chiếm gần 2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Khối tự doanh cũng duy trì trạng thái bán ròng với giá trị hơn 117 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 7/2026, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 299 doanh nghiệp niêm yết, với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 196 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 447 nghìn tỷ đồng, giảm 1,2% so với cuối tháng 6/2026.