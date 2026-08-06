Chứng khoán

3 doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Tấn Minh

Tấn Minh

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16:32 | 06/08/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, Công ty cổ phần Tập đoàn ST8 và Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề do vi phạm quy định về công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
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Theo Quyết định số 435/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai bị xử phạt tổng cộng 185 triệu đồng. Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin đối với nhiều tài liệu như báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty và các báo cáo giải trình lợi nhuận. Đồng thời, Công ty bị phạt thêm 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, bao gồm báo cáo tình hình thực hiện cam kết với trái chủ và tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Trước đó, theo Quyết định số 423/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Tập đoàn ST8 bị xử phạt 125 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, Tập đoàn ST8 công bố lợi nhuận sau thuế năm 2025 trên báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 là hơn 90 triệu đồng, trong khi báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán ghi nhận lỗ hơn 8 tỷ đồng. Ngoài xử phạt tiền, doanh nghiệp buộc phải cải chính thông tin theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 430/QĐ-XPHC xử phạt 85 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Doanh nghiệp chậm công bố nhiều tài liệu bắt buộc, gồm báo cáo tài chính quý I/2026, báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2025, cùng một số báo cáo tài chính và báo cáo quản trị công ty theo quy định./.

Tấn Minh
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