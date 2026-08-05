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Chứng khoán phái sinh ngày 5/8: Dòng tiền sôi động khi VN30-Index điều chỉnh

Tùng Linh

Tùng Linh

18:27 | 05/08/2026
(TBTCO) - Sau chuỗi 6 phiên hồi phục liên tiếp, thị trường cơ sở xuất hiện nhịp điều chỉnh. Đáng chú ý, trên thị trường phái sinh, thanh khoản lại cải thiện rõ rệt, phản ánh nhu cầu gia tăng các vị thế phòng ngừa rủi ro khi VN30-Index tiếp cận vùng kháng cự mạnh.
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Thị trường cơ sở xuất hiện nhịp điều chỉnh trước áp lực chốt lời gia tăng ở nhóm vốn hóa lớn sau chuỗi 6 phiên hồi phục liên tiếp. Giao dịch trên thị trường cơ sở vẫn duy trì với giá trị giao dịch nhóm VN30 đạt trên 11.000 tỷ đồng. Dù vậy, trên thị trường phái sinh, thanh khoản lại cải thiện rõ rệt, phản ánh nhu cầu gia tăng các vị thế phòng ngừa rủi ro khi VN30 tiếp cận vùng kháng cự mạnh.

VN30-Index đóng cửa giảm 10,47 điểm (-0,54%) xuống 1.916,88 điểm, lùi khỏi vùng cản 1.930-1.950 điểm. Chỉ số diễn biến giằng co trong phần lớn phiên sáng quanh tham chiếu, trước khi áp lực bán gia tăng từ đầu phiên chiều khiến VN30 liên tục suy yếu và chỉ hồi nhẹ trong đợt khớp lệnh ATC.

Trong rổ VN30, có 18/30 mã giảm giá, 6 mã tăng và 6 mã đứng giá. Ở chiều tích cực, VIC tiếp tục là trụ đỡ lớn nhất của chỉ số, đóng góp khoảng 2,5 điểm, cùng với BSR và MWG. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như TCX, FPT, MCH, MSN, LPB và VNM đã lấn át hoàn toàn tác động tích cực từ nhóm tăng giá, khiến VN30 đóng cửa phiên trong sắc đỏ sau chuỗi tăng kéo dài.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 8/2026 (mã 41I1G80003) kết phiên tại 1.913,8 điểm, giảm 0,58%, thấp hơn chỉ số cơ sở 3,08 điểm. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng duy trì chênh lệch âm, dao động từ -0,98 điểm đến -8,28 điểm. Nhiều phiên gần đây, nhà đầu tư đã giữ tâm lý thận trọng trước vùng kháng cự mạnh của thị trường cơ sở.

Điểm đáng chú ý là tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh tăng 14,4% so với phiên trước. Trong đó, riêng hợp đồng VN30F2608 ghi nhận 218.000 hợp đồng được giao dịch. Dòng tiền gia tăng trong bối cảnh thị trường điều chỉnh cho thấy nhu cầu mở các vị thế phòng ngừa rủi ro đang trở nên rõ nét hơn.

Theo các chuyên gia Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch đã tăng các vị thế đầu cơ kết hợp phòng ngừa rủi ro trong phiên. SHS tiếp tục khuyến nghị ưu tiên các chiến lược phòng ngừa rủi ro (hedging) khi VN30-Index tiến vào vùng kháng cự mạnh 1.930-1.950 điểm. Về kỹ thuật, hợp đồng 41I1G80003 vẫn đang trong trạng thái tích lũy, với vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.900 điểm và vùng kháng cự tại 1.930-1.950 điểm. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tháng 8 ở mức 37.764 hợp đồng, tăng nhẹ so với phiên trước. Sự gia tăng của OI cũng cho thấy nhà đầu tư tiếp tục duy trì các vị thế nắm giữ khi thị trường bước vào giai đoạn kiểm định vùng cản quan trọng.

Tùng Linh
Từ khóa:
phái sinh chứng khoán vn-index vn30-index

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