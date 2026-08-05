Chứng khoán

8.200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tuần cuối tháng 7

Thu Hương

Thu Hương

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08:28 | 05/08/2026
(TBTCO) - Tuần cuối tháng 7, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 14 đợt phát hành với tổng giá trị 8.200 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các doanh nghiệp bất động sản và ngân hàng.
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Theo báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp tuần từ ngày 27/7 - 31/7 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tuần ghi nhận 14 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 8.200 tỷ đồng, đến từ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản và ngân hàng.

8.200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tuần cuối tháng 7

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 289.911 tỷ đồng. Trong đó, có 180 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 258.273 tỷ đồng, chiếm 89,09% tổng giá trị phát hành; 26 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 31.638 tỷ đồng, tương ứng 10,91%; đồng thời ghi nhận 1 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 4.435 tỷ đồng trái phiếu trong tuần qua. Tính từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 172.054 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với khoảng 149.043 tỷ đồng, chiếm 87,5% tổng giá trị mua lại trước hạn.

Theo VBMA, từ nay đến hết năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán ước khoảng 106.155 tỷ đồng. Nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 59.621 tỷ đồng, tương đương 55,6% tổng giá trị đáo hạn, tiếp đến là nhóm ngân hàng với 20.756 tỷ đồng, chiếm 19,4%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân ngày của trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trong tuần đạt 6.894 tỷ đồng, giảm 7,52% so với tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt khoảng 911.000 tỷ đồng./.

Thu Hương
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