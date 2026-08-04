Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tăng nhẹ ở nhóm kỳ hạn 5 - 10 năm

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 27 - 31/7 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trên thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp tiếp tục cải thiện trong tuần thứ ba liên tiếp.

Trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) gọi thầu tổng cộng 13.000 tỷ đồng, với tổng giá trị đăng ký đạt 15.380 tỷ đồng và khối lượng trúng thầu đạt 6.600 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 50,8%, cao hơn mức 47,1% của tuần trước đó.

Trong các kỳ hạn phát hành, trái phiếu kỳ hạn 5 năm ghi nhận lực cầu tích cực nhất khi huy động được 3.550/4.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trúng thầu 88,8%, với lợi suất 4,2%/năm, tăng 2 điểm cơ bản so với tuần trước. Kỳ hạn 10 năm huy động được 3.050/7.000 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 43,6%, với lợi suất 4,36%/năm, tăng 1 điểm cơ bản. Trong khi đó, các kỳ hạn 3 năm, 15 năm và 30 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, KBNN đã huy động được 201.165 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương 40,2% kế hoạch phát hành cả năm. Trong tuần này, KBNN dự kiến tiếp tục tổ chức đấu thầu 13.000 tỷ đồng, bao gồm 500 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm, 4.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 7.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 74,9 nghìn tỷ đồng, giảm 9,6% so với tuần liền trước. Trong đó, giao dịch outright đạt 54,9 nghìn tỷ đồng, giảm 5%, còn giao dịch repo giảm mạnh 20,3%, xuống còn 20 nghìn tỷ đồng. Theo các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thanh khoản thị trường suy giảm sau khi đã cải thiện đáng kể trong tuần trước đó, đồng thời mặt bằng lãi suất qua đêm duy trì ở mức thấp cũng làm giảm nhu cầu sử dụng giao dịch repo để bổ sung nguồn vốn ngắn hạn.

Diễn biến lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp nhìn chung ít biến động. Chốt phiên ngày 31/7, lợi suất kỳ hạn 1 năm giữ nguyên ở mức 3,61%/năm, kỳ hạn 2 năm ở mức 3,72%/năm và kỳ hạn 7 năm ở mức 4,41%/năm. Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 3 năm và 5 năm cùng tăng 1 điểm cơ bản, lần lượt lên 3,78%/năm và 4,32%/năm; kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản, lên 4,54%/năm, còn kỳ hạn 15 năm giữ ổn định ở mức 4,73%/năm.

Đáng chú ý, sau hai tuần liên tiếp mua ròng, nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại bán ròng trên thị trường trái phiếu chính phủ với giá trị 99,2 tỷ đồng.

Đánh giá về triển vọng ngắn hạn, giới phân tích cho rằng, lợi suất trái phiếu chính phủ có khả năng tiếp tục tăng nhẹ, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn 5 - 10 năm, khi kết quả đấu thầu cho thấy, nhu cầu đặt thầu vẫn duy trì ở mức cao dù lợi suất sơ cấp chỉ nhích tăng.

Bên cạnh đó, việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tăng mạnh sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng có thể tạo áp lực nhất định lên mặt bằng lợi suất trong nước. Tuy nhiên, áp lực này phần nào được bù đắp bởi thanh khoản ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục dồi dào, trong khi lợi suất trên thị trường thứ cấp hầu như đi ngang, qua đó góp phần hạn chế sức ép tăng lợi suất trên thị trường sơ cấp./.