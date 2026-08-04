Xã hội

Mưa lớn diện rộng từ 4 - 6/8, yêu cầu các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó

Diệu Hoa

Diệu Hoa

[email protected]
09:15 | 04/08/2026
(TBTCO) - Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá dự báo xảy ra từ ngày 4 đến 6/8.
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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều 4/8 đến ngày 5/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 130mm. Từ đêm 5/8 đến đêm 6/8, mưa tiếp tục gia tăng với lượng phổ biến 60 - 120mm, cục bộ trên 170mm. Tổng lượng mưa cả đợt dự kiến đạt 100 - 200mm, có nơi vượt 300mm, kèm nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Đợt mưa này có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc, cùng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và mưa đá.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin, cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Mưa lớn diện rộng từ 4-6/8, yêu cầu các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó
Mưa lớn diện rộng từ 4-6/8, yêu cầu các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó. Ảnh minh họa

Các địa phương cần khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ cao, tổ chức di dời, sơ tán người dân tại vùng ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; đồng thời khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng xung kích sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát giao thông tại các khu vực ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông khi không bảo đảm an toàn. Cùng với đó, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt và hạn chế ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp.

Đối với các công trình trọng điểm, các địa phương phải kiểm tra, rà soát an toàn hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và khu vực hạ du, đặc biệt là các hồ thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ chứa xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết hồ chứa, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền cần được đẩy mạnh, nhất là thông qua hệ thống thông tin cơ sở, nhằm cập nhật diễn biến thời tiết và phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá để người dân chủ động phòng tránh.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu các địa phương duy trì chế độ trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Diệu Hoa
Từ khóa:
mưa lớn diện rộng bắc bộ bắc trung bộ chủ động ứng phó

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