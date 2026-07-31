Xã hội

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
22:33 | 31/07/2026
(TBTCO) - Ngày 31/7/2026, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã triển khai nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với sự tham gia của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính cùng đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt tại các điểm cầu trong và ngoài Hà Nội.
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Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/TWĐTN-CTĐ ngày 17/7/2026 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Công văn số 276-CV/ĐTNCP ngày 24/7/2026 của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ về việc triệu tập tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngày 31/7/2026, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã triển khai phổ biến và tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII
Đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tài chính (thứ nhất, từ trái sang) tham dự Hội nghị. Nguồn: Đoàn thanh niên Bộ Tài chính.

Hội nghị được kết nối tới các điểm cầu trong và ngoài Hà Nội với sự tham gia của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính cùng đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt, bảo đảm việc nghiên cứu, học tập và quán triệt nghị quyết được triển khai đồng bộ, nghiêm túc trong toàn Đoàn Bộ.

Theo chương trình, hội nghị gồm hai nội dung. Hội nghị thứ nhất là Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với sự tham dự của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính cùng bí thư, phó bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc.

Tiếp đó là Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại các điểm cầu của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính và các đơn vị ngoài Hà Nội, thành phần tham dự gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các cơ sở đoàn trực thuộc cùng bí thư, phó bí thư các cơ sở đoàn.

Việc tham gia hội nghị được các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính triển khai nghiêm túc, bảo đảm đầy đủ thành phần theo triệu tập, duy trì kết nối thông suốt và tích cực trao đổi, tiếp thu các nội dung được truyền đạt tại hội nghị. Tất cả các đơn vị thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đều tham gia đầy đủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức học tập và quyết tâm đưa nghị quyết vào thực tiễn công tác đoàn.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ đoàn đã được nghiên cứu, quán triệt những nội dung cốt lõi, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII
Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII
Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII
Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII
Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII
Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII
Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII
Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII
Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII
Các điểm cầu trong và ngoài Hà Nội tham dự trực tuyến Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Nguồn: Đoàn thanh niên Bộ Tài chính.
Thu Hương
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đoàn thanh niên bộ tài chính Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII công tác đoàn thanh niên bộ tài chính

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